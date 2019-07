5G in Italia, il comune di Scanzano Jonico dice no: 'Fa male alla salute'

Scanzano Jonico è il primo "Comune STOP 5G". Situato in provincia di Matera, nella Basilicata, è il primo a dire no alla "sperimentazione e l'installazione" delle reti di prossima generazione, e sarà curioso verificare come si evolverà la vicenda e se altri comuni si aggregheranno all'iniziativa del sindaco. È stato proprio Raffaello Ripoli, sindaco di Scanzano Jonico, a divulgare la notizia la scorsa settimana all'interno di un media locale.

Ripoli motiva il suo divieto con "evidenze scientifiche dalle quali emerge il possibile pericolo socio-sanitario ed ambientale derivante dall'attivazione" del 5G, sistema "che si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici". Il sindaco ha inoltre diffuso un'ordinanza comunale in cui cita alcuni studi che definiscono dannose le reti 5G, come quello dell'Istituto Ramazzini di Bologna e la sentenza del TAR del Lazio.

"Fino a quando non ci saranno dati scientifici attendibili e certi (ed indipendenti da legami con l'industria che, ovviamente, per ragioni economiche ha tutto l'interesse a diffondere detto nuovo sistema) che escludano categoricamente conseguenze pericolose per la salute umana, in applicazione del 'principio di precauzione' sancito dall'Unione Europea, il divieto del 5G permarrà sul territorio comunale", sottolinea Ripoli.

"In parole povere la salute prima di tutto", precisa poi. Nel resto d'Italia è invece in corso una corsa fra gli operatori per l'espansione delle attuali reti 5G: le prime sono state attivate a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e sono stati lanciati anche dei servizi specifici per le nuove reti. Nonostante gli studi citati nell'ordinanza non è ancora chiaro se ci sia davvero un impatto sulla salute umana relativo all'esposizione alle nuove reti.

Il messaggio di Scanzano Jonico è però più che chiaro, con il sindaco che non vuole correre il minimo rischio. Eccesso di prudenza? Forse, ma sarà interessante vedere come e se l'iniziativa di Ripoli verrà ripresa da altri comuni. Chi volesse approfondire può trovare le pagine dell'ordinanza comunale nei link di seguito: