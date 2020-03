5,9 miliardi di persone hanno un cellulare, e consumano 40EB di traffico al mese

Nel mondo 5,9 miliardi di persone hanno accesso alla telefonia cellulare, stando all'ultima edizione del Mobility Report stilato da Ericsson con dati aggiornati a fine 2019. A fine 2019 erano 7,9 miliardi le SIM attive nel mondo e, nel solo quarto trimestre 2019, gli abbonamenti alla rete mobile sono cresciuti di 49 milioni di unità, il 3% su base annua.

Con 7 milioni di nuove SIM registrate negli ultimi tre mesi del 2019, gran parte della crescita è dovuta al frizzante mercato cinese, che è seguito da quello indonesiano con 5 milioni di SIM e dalle Filippine con 4 milioni di nuove SIM. Non è una novità che le SIM in circolazione superino la popolazione mondiale, e nel 2019 il tasso di penetrazione è stato del 103%.

Tutti i dati salienti dell'Ericsson Mobility Report

Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 5,9 miliardi mentre, stando ai dati Ericsson, il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi. Non si ferma la crescita dell'uso di internet da mobile: nel quarto trimestre 2019 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di circa 130 milioni, per un totale di 6,3 miliardi, con un aumento del 9% su base annua. Oggi più del 70% dei telefonini in circolazione è uno smartphone.

Crescono anche gli abbonamenti LTE, relativi alle tecnologie di rete di nuova concezione. Nell'ultimo trimestre sono aumentati di circa 170 milioni, arrivando a un totale di 4,3 miliardi in tutto il mondo e rappresentando il 55% di tutti gli abbonamenti mobili. Nello stesso periodo gli abbonamenti 5G hanno toccato quota 13 milioni in tutto il mondo, mentre sono diminuiti gli abbonamenti alle sole reti HSPAe GSM (-30 e -90 milioni rispettivamente).

La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video, porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 49% tra il quarto trimestre 2018 e lo stesso periodo del 2019, per raggiungere i 40 Exabyte (EB). La crescita trimestrale in quest'ambito è stata dell'8% circa. A questo indirizzo trovate l'ultimo Ericsson Mobility Report in formato PDF.