3 novità ufficiali su WhatsApp: come migliorano le chat di gruppo

WhatsApp ha annunciato tre novità per le chat di gruppo: sondaggi con scadenza, voto anonimo e domande modificabili entro 15 minuti, il tag @all per avvisare tutti i partecipanti e un modo più rapido per creare gruppi partendo da uno esistente

WhatsApp ha annunciato un pacchetto di aggiornamenti pensato per rendere le chat di gruppo più gestibili, soprattutto quelle affollate dove un messaggio importante rischia di perdersi nel mucchio. Le novità toccano tre fronti distinti: i sondaggi, un nuovo sistema di menzioni collettive e la creazione rapida di nuovi gruppi a partire da uno già esistente.

Il capitolo più corposo riguarda proprio i sondaggi, che guadagnano tre funzioni chieste da tempo dagli utenti. Chi crea un sondaggio può ora impostare un orario di scadenza che blocca automaticamente le votazioni al momento prefissato, utile per chiudere una decisione senza dover intervenire manualmente.

A questo si aggiunge la possibilità di nascondere i nomi dei votanti, così da spingere anche i membri più timidi del gruppo a esprimere la propria preferenza senza esposizione diretta. Non manca infine un margine di tolleranza per gli errori: la domanda del sondaggio può essere modificata entro 15 minuti dalla pubblicazione, il tempo utile per correggere un refuso o aggiungere un dettaglio dimenticato.

Novità su sondaggi, finalmente il tag @all e la nuova gestione delle notifiche

La seconda novità è il tag @all, pensato per segnalare messaggi urgenti senza dover taggare uno per uno tutti i partecipanti. WhatsApp lo indica come strumento per comunicazioni realmente time-sensitive, tipo la chiusura di una scuola o di un ufficio, una scadenza per un evento o un cambio di programma dell'ultimo minuto.

Nei gruppi con più di 32 membri la funzione è riservata agli amministratori, una scelta che limita il rischio di abusi nelle community più numerose. Il tag @all riesce a far comparire una notifica anche nelle chat silenziate, ma chi non vuole essere disturbato può disattivare selettivamente questo tipo di avviso dalle impostazioni delle notifiche senza silenziare l'intero gruppo.

La terza modifica riguarda la creazione di nuovi gruppi. Con il pulsante "Crea gruppo simile", disponibile nella schermata dei dettagli del gruppo, si può avviare in un solo passaggio una nuova chat che eredita automaticamente i membri di quella di partenza. Il caso d'uso più ovvio è la classica sotto-chat per organizzare una sorpresa lontano dagli occhi del diretto interessato, ma la funzione si presta bene anche a chi vuole isolare una discussione tecnica dal flusso principale del gruppo.

Questi tre interventi arrivano dopo gli aggiornamenti diffusi nei mesi precedenti, quando WhatsApp aveva introdotto la cronologia dei messaggi di gruppo, i tag per i singoli membri e i promemoria per gli eventi. La piattaforma conta oggi oltre 100 milioni di utenti negli Stati Uniti e più di 3 miliardi nel mondo, una base che spiega perché anche modifiche apparentemente minori ai gruppi vengano trattate come aggiornamenti di peso.

Come da prassi per Meta, il rollout di queste funzioni sarà probabilmente graduale e non immediato per tutti gli utenti, con differenze temporali tra le varie versioni dell'app su Android e iOS.