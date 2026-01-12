Obiettivo raggiunto: mille tablet OPPO consegnati con il supporto dell'UNESCO

La multinazionale ha finalizzato la consegna di mille tablet destinati a istituti scolastici tra Asia e Africa, consolidando la partnership con l'agenzia ONU per diffondere competenze di programmazione e garantire un accesso equo alle risorse digitali

La missione volta a ridurre il divario digitale e promuovere l'equità educativa attraverso la fornitura di strumenti tecnologici moderni è giunta al termine. Il piano, che prevedeva la distribuzione di 1000 tablet in diverse aree geografiche strategiche, è stato completato con successo grazie alla cooperazione tra OPPO, l'UNESCO e la piattaforma educativa CODEMAO. L'iniziativa rispecchia la filosofia "Technology for Mankind, Kindness for the World", attraverso la quale si intende mettere la tecnica al servizio dell'uomo per favorire l'inclusione sociale.

Durante il recente Thailand AI and Digital Innovation Practice Day, si è svolta la cerimonia di consegna che ha visto protagonisti due istituti locali: la Lampang Kanlayanee School e la Rayongwittayakom School. Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand, ha affidato ufficialmente 200 dispositivi a docenti e studenti, strumenti che diventeranno centrali nelle attività didattiche quotidiane. Si tratta di un contributo tangibile che permetterà alle classi di accedere a metodi di studio più interattivi e al passo con i tempi.

I terminali forniti non sono semplici unità hardware, ma custodiscono al loro interno i corsi del progetto "Youth Coding Initiative", programma nato dalla sinergia tra l'ente delle Nazioni Unite e il brand CODEMAO che è stato ideato per diffondere un utilizzo sicuro della tecnologia e stimolare l'apprendimento della programmazione. L'intento è fornire le competenze necessarie affinché i giovani possano diventare creatori attivi di soluzioni digitali e non semplici fruitori passivi.

Il raggio d'azione dell'iniziativa si estende anche nel continente africano, con la donazione che copre anche le necessità di istituti situati in Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d'Avorio. In Congo Brazzaville l'integrazione tra i tablet e i percorsi formativi servirà a potenziare le capacità didattiche locali, mentre per quanto riguarda Kenya, Namibia e Costa d'Avorio, l'arrivo di questi strumenti risponde a una cronica carenza di materiali che ha storicamente frenato lo sviluppo dell'educazione digitale, permettendo ora l'allestimento di aule informatiche funzionali.

L'operatore globale, attivo in oltre 60 paesi e con una forza lavoro che supera i 40.000 dipendenti, conferma con queste azioni la volontà di perseguire obiettivi di responsabilità sociale a lungo termine. Stimolare l'apprendimento tra pari e organizzare competizioni di coding sono i prossimi passi per valorizzare i talenti emergenti in Africa. Fin dal lancio del primo telefono "Smiley Face" nel 2008, l'azienda ha cercato di coniugare estetica e progresso tecnico, e oggi applica questa visione per garantire pari opportunità ai giovani studenti del sud del mondo.