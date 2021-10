HUAWEI MatePad 11 per essere creativi! L'esperienza alla ToiletPaper Home con due famosi illustratori

Diventare creatori, o per meglio dire illustratori, non è cosa da poco ma di fatto forse la tecnologia odierna facilita la creatività e tutto quello che viene utilizzato a questo scopo. HUAWEI con il nuovo MatePad 11 ha pensato proprio a questo è ha realizzato il suo nuovo tablet, che abbiamo recensito QUI, per garantire a chi vuole lavorare con il disegno (e non solo) di poterlo fare comodamente su di un tablet dalle prestazioni incredibili ma soprattutto con l'ausilio di una M-Pencil con punta in platino, capace di essere usata come una classica penna fisica su carta, con il vantaggio delle feature digitali.

Ci siamo allora adoperati per diventare illustratori per un pomeriggio proprio grazie a HUAWEI che ci ha ospitato nella ToiletPaper Home ossia la sede della famosa rivista di sole immagini creata nel 2010 dal noto artista contemporaneo italiano Maurizio Cattelan e dal celebre fotografo pubblicitario di fama internazionale Pierpaolo Ferrari, ormai conosciuto in tutto il mondo per le sue collaborazioni con importanti agenzie e brand internazionali (tra le tante citiamo: Saatchi&Saatchi, Nike, Mercedes, Campari, Sony, Alitalia, Emporio Armani, Kenzo, Maison Kitsune. ndr). Seguiti dai due illustratori Ale Giorgini e Antonio Colomboni siamo riusciti, sul nuovo HAUWEI MatePad 11, a scoprire tutte le funzionalità di sketching e drawing che il tablet permette.

HUAWEI MediaPad 11 e ToiletPaper Home: qualcosa in comune

Lo strumento lo avevamo: era il nuovo HUAWEI MatePad 11, che l'azienda cinese ha appena lanciato e che risulta un vero e proprio strumento di lavoro creativo grazie agli accessori come la M-Pencil che garantisce il massimo della precisione con la sua punta in platino e il riconoscimento di 4.096 livelli di pressione. C'è anche il nuovo sistema operativo, HarmonyOS 2.0, che si delinea non solo come un sistema operativo completo per l'uso quotidiano da parte di tutti ma soprattutto rilascia applicazioni per il disegno. Il tutto contornato da un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz e la gamma di colori DCI-P3 per immagini altamente fluide e una migliore reattività.

Presa in mano la M-Pencil è stato facile mettersi in gioco con la creatività sul MatePad 11. L'ispirazione ce l'ha data la ToiletPaper Home ossia la casa/sede della rivista di immagini di Cattelan e Ferrari piena di specchi, lampade, mobili, fotografie e oggetti pronti ad osare rispetto alla normalità. Visitare il particolare appartamento è come visitare uno showroom dei due artisti che hanno collaborato con Seletti per creare in 4 anni quella che può essere definita come una casa che osa. La palazzina dal wall più chiacchierato della città di Milano vede un lipstick rosso sul suo muro che non passerà sicuramente inosservato. E realizzare un'esperienza con HUAWEI in questo luogo è senza dubbio unico.

Disegnare prendendo spunto dagli oggetti della redazione di ToiletPaper Home è davvero facile e altrettanto originale. Oltretutto avere a disposizione il MatePad 11 garantisce uno strumento valido ma anche semplice nell'uso e questo anche grazie al nuovo HarmonyOS che crea uno spazio perfetto per rendere possibile ogni tipo di lavoro grazie alla multiscreen collaboration al HUAWEI Share. Affasciante è la parola giusta per descrivere non solo quello che si fa ma anche con la facilità con cui lo si fa. Basta accedere alla fotocamera posteriore da 13MP con apertura f/1.8 per catturare un oggetto o un soggetto da poter poi replicare magari con la M-Pencil direttamente sull schermo ampio da 10.95" del tablet. Schermo che oltretutto possiede anche risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) ma con un refresh rate a 120Hz per la massima qualità. E poi nessun problema per la mole di lavoro perché il tablet di HUAWEI è corredato da un processore potente Qualcomm Snapdragon 865 con ben 6GB di RAM e una memoria di due tagli da 64 o 128GB.

Sappiate che se vi interessa il nuovo HUAWEI MatePad 11 potrete acquistarlo direttamente sul sito ufficiale HUAWEI Store a questo indirizzo con la possibilità di avere fino al 31 ottobre Huawei MatePad 11 nella versione da 6GB/128GB al prezzo di 449,99 euro con Smart Magnetic Keyboard inclusa. La versione da 6GB/64GB è disponibile in esclusiva su Huawei Store, con incluse Smart Magnetic Keyboard e M-Pencil a soli 399,90 euro.