HONOR MagicPad 4: più sottile, più potente, più AI

HONOR MagicPad 4 ridefinisce il concetto di produttività in mobilità: con soli 4,8 mm di spessore è il tablet più sottile al mondo, ma sotto la scocca batte il cuore dello Snapdragon 8 Gen 5. Display OLED a 165Hz, integrazione massiccia dellintelligenza artificiale e un ecosistema che sfida i notebook tradizionali. Scopriamo perché è il nuovo punto di riferimento del mercato.

Dopo il successo dell'equilibrato Pad 10, HONOR ha deciso di fare all-in con il nuovo MagicPad 4, un concentrato di ingegneria che punta dritto alla vetta del segmento premium.

Il primo messaggio che vuole dare MagicPad 4 è dimostrare che è possibile racchiudere la potenza di una workstation in un corpo più sottile di una rivista. Infatti, parliamo di uno spessore record di 4,8 mm, il più sottile sul mercato, ma con all'interno la potentissima piattaforma Snapdragon 8 Gen 5.

Un design che sfida le leggi della fisica: 4,8 mm di pura tecnologia

La prima cosa che colpisce dell'HONOR MagicPad 4 è, inevitabilmente, la sua estetica. Tenere in mano questo tablet dà una sensazione incredibile: con i suoi 4,8 mm di spessore, si è aggiudicato ufficialmente il titolo di tablet più sottile al mondo. Per contestualizzare questo dato, basti pensare che è sensibilmente più sottile di tutti gli smartphone top di gamma e persino di alcuni cavi di ricarica rinforzati.

Nonostante la sottigliezza estrema, la solidità è garantita da una scocca in lega di alluminio di derivazione aerospaziale, che impedisce flessioni indesiderate. Il peso, fermo a soli 450 grammi, lo rende incredibilmente portatile: infilato in uno zaino o in una borsa, il MagicPad 4 risulta quasi impercettibile. Le cornici sono state ulteriormente ridotte, portando il rapporto schermo-corpo a superare il 92%.

Display OLED 3K a 165Hz: la nuova eccellenza visiva

Se il design cattura l'occhio, il display lo conquista definitivamente. HONOR ha equipaggiato il MagicPad 4 con un pannello OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K. La vera differenza la fa la fluidità: siamo di fronte a uno dei primi tablet sul mercato a supportare una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. Che si tratti di scorrere lunghi documenti PDF, montare video in 4K o giocare ai titoli più frenetici, ogni movimento è privo di scie e caratterizzato da una reattività istantanea.

La fedeltà cromatica è di livello professionale, con una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e la certificazione IMAX Enhanced. Questo rende il MagicPad 4 uno strumento ideale non solo per i grafici, ma anche per i cinefili che desiderano godersi contenuti in HDR con neri assoluti e un contrasto infinito.

Non manca, ovviamente, l'attenzione alla salute oculare, un pilastro della filosofia HONOR. Il display integra la tecnologia Eye Comfort con un sistema di dimming PWM ad altissima frequenza (4320Hz), che elimina lo sfarfallio anche ai livelli di luminosità più bassi. In combinazione con la modalità "Circadian Night", il tablet riduce l'emissione di luce blu in modo dinamico in base all'ora del giorno, minimizzando l'affaticamento della vista durante le sessioni di lavoro notturne.

Snapdragon 8 Gen 5: potenza bruta e intelligenza artificiale

ma il cuore che batte sotto la scocca è lo Snapdragon 8 Gen 5. Questo chipset non garantisce solo prestazioni eccellenti nei benchmark, ma abilita una serie di funzioni avanzate grazie a un'unità di elaborazione neurale (NPU) di nuova generazione.

Il MagicPad 4 non conosce rallentamenti. Il multitasking è gestito con una naturalezza: è possibile tenere aperte quattro applicazioni contemporaneamente in modalità finestra, con una fluidità che non ha nulla da invidiare ai sistemi desktop. Durante le nostre prove di montaggio video pesante o di rendering 3D, il calore è stato gestito in modo impeccabile grazie a un nuovo sistema di dissipazione a camera di vapore ultra-sottile, progettato appositamente per le dimensioni ridotte dello chassis.

Nonostante lo spessore di 4,8 mm, HONOR è riuscita nell'impresa di inserire un sistema audio a 8 altoparlanti di alta qualità. Grazie alla tecnologia Spatial Audio, il tablet crea un campo sonoro immersivo che si adatta alla posizione dell'utente. Durante la visione di un film, si ha la sensazione che i suoni provengano da ogni direzione, garantendo un'esperienza cinematografica portatile senza precedenti.

Sul fronte della connettività, il MagicPad 4 è pronto per il futuro. Supporta il Wi-Fi 7, che garantisce velocità di download e upload stabili anche in ambienti affollati, e il Bluetooth 6.0, per una connessione audio ad alta fedeltà e un accoppiamento istantaneo con le periferiche.

Ma la vera star è l'AI integrata. Grazie a MagicOS 10 (basato su Android 16), il tablet impara dalle abitudini dell'utente. La funzione Magic Portal permette di trascinare un'immagine o un testo verso il bordo dello schermo per inviarlo istantaneamente all'app più pertinente (ad esempio, inviare un indirizzo ricevuto via chat direttamente alle mappe o un'immagine a una mail di lavoro).

L'intelligenza artificiale brilla anche nella produttività pura:

AI Memo: registra riunioni e lezioni, convertendo la voce in testo in tempo reale e creando riassunti automatici divisi per punti chiave.

AI Meeting Agent: durante le videochiamate, ottimizza l'inquadratura per mantenerti sempre al centro e riduce i rumori di fondo con una precisione chirurgica.

Conversione Scrittura: la stilo HONOR Magic Pencil (4a Gen) interagisce con l'AI per trasformare schemi fatti a mano in grafici vettoriali puliti e pronti per una presentazione.

Un ecosistema connesso: la modalità PC e la tastiera intelligente

HONOR ha capito che un tablet diventa "magico" solo quando è supportato dagli accessori giusti. Il MagicPad 4 si trasforma in un vero laptop grazie alla nuova Smart Keyboard e alla Magic Pen. A differenza delle generazioni precedenti, questa tastiera integra un trackpad più ampio con supporto alle gesture multi-touch e una corsa dei tasti di 1.5 mm che restituisce un feedback tattile eccellente.

Il software fa il resto con la Modalità PC 2.0. Una volta collegata la tastiera, l'interfaccia si adatta offrendo una barra delle applicazioni inferiore e la gestione delle finestre sovrapposte. Ma il vero salto di qualità è HONOR Connect. Questa tecnologia permette una sinergia totale con gli smartphone e i notebook del brand: puoi rispondere alle chiamate del telefono direttamente dal tablet o utilizzare il MagicPad 4 come secondo schermo wireless per il tuo PC, con una latenza praticamente nulla.

Un dettaglio non trascurabile è la compatibilità cross-platform: il MagicPad 4 è in grado di scambiare file e appunti in modo fluido non solo con il mondo Android, ma anche con dispositivi iOS e Windows tramite l'app dedicata, abbattendo di fatto le mura dei classici "giardini chiusi" tecnologici.

Un dispositivo così sottile potrebbe far temere per la durata della batteria. Eppure, grazie all'efficienza dello Snapdragon 8 Gen 5, una batteria da 10.100 mAh a una gestione energetica granulare dell'AI, l'HONOR MagicPad 4 garantisce un'autonomia che copre abbondantemente l'intera giornata lavorativa.

Quando è necessario ricaricare, entra in gioco la tecnologia HONOR SuperCharge da 66W, che permette di recuperare energia sufficiente per diverse ore di utilizzo in pochissimi minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Prezzi e conclusioni: perché scegliere HONOR MagicPad 4?

Attualmente, il dispositivo viene proposto sul sito ufficiale con uno sconto lancio diretto di 100 sul prezzo di listino per entrambe le configurazioni di memoria. La vera forza dell'offerta risiede però nei bundle, che permettono di portarsi a casa l'ecosistema completo (tastiera e penna) con un sovrapprezzo di soli 50 rispetto al prezzo del tablet scontato.

Per chi vuole completare il setup, HONOR propone anche dei "Top Bundle" aggiuntivi: con pochi euro in più si possono aggiungere caricabatterie SuperCharge da 66W, auricolari Choice Earbuds X7 Lite o lo smartwatch Watch 2i.

Configurazione Prezzo Listino Prezzo Lancio (Solo Tablet) Prezzo Bundle* (Tastiera + Penna) Prezzo con Coupon 10%** 12GB + 256GB  699,90  599,90  649,90  584,91 16GB + 512GB  799,90  699,90  749,90  674,91

Oltre allo sconto principale, ecco come puoi personalizzare il tuo acquisto:

Coupon Sconto Extra: Registrandosi al sito o usando il codice AHFANS10P, si ottiene il 10% di sconto immediato, valido anche sui pacchetti bundle.

Accessori a prezzo speciale (Top Bundle): HONOR SuperCharge (66W):  9,90 (invece di  29,90). HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite: 9,90 (invece di 49,90). HONOR CHOICE Watch 2i:  19,90 (invece di  59,90). HONOR CHOICE MouseBuds Pro:  29,90.

Vantaggi My HONOR: Accedendo all'app dedicata, si ricevono 2000 punti bonus (equivalenti a 20 di ulteriore sconto riscattabile sullo store).

Accedendo all'app dedicata, si ricevono bonus (equivalenti a di ulteriore sconto riscattabile sullo store). Finanziamento: Possibilità di pagamento rateale tramite partner finanziari selezionati direttamente al checkout.

L'HONOR MagicPad 4 non è solo un esercizio di stile per mostrare quanto si possa andare sottili con il design. È uno strumento di lavoro completo, potente e incredibilmente versatile. Se l'Honor Pad 10 era la scelta ideale per chi cercava un equilibrio tra prezzo e prestazioni nella fascia media, il MagicPad 4 è la risposta definitiva per chi non accetta compromessi.