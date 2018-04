Western Digital 14TB Ultrastar DC HC530, pensati per i Data Center

Il mondo degli hard disk per il mondo server è contraddistinto da modelli molto particolari, spesso con differenze minime fra una serie e l'altra ma che possono diventare significative in caso di adozione di un numero di unità elevato. Western Digital ha annunciato in questi giorni la nuova serie Ultrastar DC HC530, disponibile fino a un taglio di ben 14TB sia con interfaccia SAS che SATA, vantando inoltre la tecnologia HelioSeal (giunta alla quinta generazione) come bene o male tutti i modelli ad elevatissima capacità.

Western Digital non nasconde un certo orgoglio nel presentare la serie come la più capiente di sempre per un hard disk tradizionale, sebbene occorra riflettere un attimo su questa affermazione. I più attenti infatti ricorderanno che la stessa Western Digital, ad ottobre dell'anno scorso, disse le stesse cose per il modello da 14TB della serie Hs14. Quest'ultimo appartiene ad una serie apparentemente identica, visto che anche quella è disponibile nello stesso taglio e con le due interfacce.

Cosa cambia allora? Di fatto la tecnologia di registrazione, che è SMR (Shingled magnetic recording) per Hs14, ovvero quella a settori leggermente sovrapposti come quella delle tegole di un tetto, mentre per i nuovi DC HC530 si utilizza una più "normale" PMR, ovvero Perpendicular Recording. Prestazioni leggermente superiori per la prima serie nominata, oltre a consumi leggermente inferiori, mentre la seconda vanta un costo per TB verosimilmente inferiore, anche se di poco.

Insomma, un'alternativa più economica pensata per i Data Center (quel DC nella sigla non è un caso), che può assumere una grande importanza nel caso di ordinativi consistenti. Per ora non è possibile fare un confronto di prezzi, anche perché queste unità seguono un filone distributivo molto orientato ad OEM e B2B.