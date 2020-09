Weekend di fuoco su Amazon: prezzi ai minimi storici per Xiaomi e OnePlus, soundbar, TV 4K, iPhone e AirPods, rasoi, PC, FIFA 20 a 10 Euro e altri prodotti fino a -75%

SUPER PREZZO: Lenovo IdeaPad 3, display 15.6" Full HD IPS 1920x1080 pixel, CPU AMD Ryzen 5 3500U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, fingerprint, Windows 10. Impossibile trovare di meglio a meno, attualmente. Sconto di quasi 300 Euro su questo bellissimo TV Sony da 75", 4K Ultra HD, HDR, Slim Design. E occhio al prezzo dello Xiaomi Mi 10 Lite, adesso particolarmente basso.

Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole venduto adesso a un ottimo prezzo: è idoneo al Bonus Mobilità. Attenzione anche al prezzo di realme 6 PRO, uno smartphone con videocamera posteriore da 64 MP e display a 90 Hz. Questo Monitor HP da 24'' Full HD si può adesso acquistare a meno di 90 Euro. E inoltre lo si può fare anche con la Carta del Docente.

Attenzione anche a queste offerte: rasoio tagliacapelli e regolabarba Braun molto accessoriato in forte sconto, così come l'ottimo mouse Logitech M705 Marathon e, a metà prezzo, la planetaria professionale Kenwood Chef Titanium System PRO, 1700 W, 1.6 litri.

iPhone 11 128GB 799€! È interessante il prezzo di questo monitor 28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz. Ma ci sono molti altri monitor Samsung in offerta, guardali tutti! Soundbar Sony HT-S20R, 5.1 canali, Dolby Surround, con Subwoofer cablato e Speaker posteriori, in offerta ora su Amazon.

Non mancano le ottime AirPods, con custodia di ricarica wireless o no. Attenzione al prezzo, oggi ulteriormente tagliato e adesso in forte sconto.

Torna disponibile OnePlus NORD (andato a ruba), nella, versione 256GB nella variante Blue Marble! Prezzo in calo, e quasi dimezzato, per Echo Show 5. Grossa offerta su OnePlus 8 Pro, che scende al minimo storico visto che il suo prezzo risulta ridotto di più di 100 Euro. Sconto simile anche per OnePuls 8 (non-Pro) 12GB + 256GB.

FIFA 20 a 10 Euro e il nuovissimo The Last of Us Parte II al minimo storico ora su Amazon.

Sconti su rasoi elettrici con soluzioni "Tutto-in-uno" molto comode e affidabile, delle marche con maggiore esperienza del settore come e Braun. Tutti questi dispositivi sono ora in offerta su Amazon rispetto ai giorni scorsi. Se siete alla ricerca di una e-bike sappiate che adesso la più conveniente su Amazon è questa Citybike Nera con cerchi in lega, 26'', velocità massima di 25 km/h e 45 Km di autonomia. Potete acquistarla avvalendovi del bonus mobilità. Consultate anche le altre offerte di mobilità elettrica Citybike. E occhio anche alla riduzione di prezzo sulla Fotocamera Mirrorless Full-Frame Sony Alpha 7 II.

Attenzione alle offerte su queste cuffie Jabra, marchio affidabile che garantisce alta qualità con i suoi prodotti. Trovate cuffie di ogni tipo, In-Ear, On-Ear e Over-Ear.

Per quanto riguarda i prodotti per l'infanzia e per la casa, questi sono adesso gli sconti più significativi. Abbiamo il seggiolino per l'auto Chicco, la macchina da caffè De'Longhi Icona Eco e la bellissima De'Longhi ECAM 45.760.W.

Televisore Samsung da 55 pollici con Crystal display 4K e supporto ad HDR in offerta: attenzione, sconto molto consistente! Ed è interessante anche il modello da 65 pollici, sempre 4K e con HDR 10+. Attenzione allo sconto sugli auricolari Sennheiser Momentum che inaugura le Offerte di settembre di Amazon: il prezzo passa da 199,99€ a 79,99€.

Occhio al prezzo di questi iPhone: Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Grigio Siderale e Argento. Così come Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) - Verde Notte.

Sconto di 100 Euro per HUAWEI MateBook D 14 Pollici che porta il prezzo a 699 Euro! Echo Dot di terza generazione torna ora in offerta su Amazon. In più l'ottimo 55" 4K HiSense è ora a 359€!

Ancora TV, con un'offerta decisamente interessante su questo 43 pollici LG. Il prezzo del TV LG 60" 4K è veramente incredibile!

Tutte le offerte su TV LG a partire da 329€!

Tutte le offerte Samsung e soundbar a partire da 139!

Tutte le offerte HiSense, a partire da 139€!

È molto conveniente questo Braun Tutto-In-Uno 5, prezzo crollato nelle ultime ore! Da non perdere Samsung Galaxy S20+, 4G, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4500 mAh. Prezzo interessante anche per l'aspirapolvere intelligente ECOVACS DEEBOT OZMO920 tornato in offerta.

Se siete alla ricerca di un sistema di videosorveglianza questo kit D-Link DCS-8515LH con Motion Tracking Automatico, Audio a 2 Vie, Slot per Micro SD e supporto ad Alexa ha adesso un ottimo rapporto qualità/prezzo. Attenzione anche alle cuffie wireless Sony WH-1000XM3 e Sony WH-CH700N, apprezzatissime e con avanzate tecnologie di cancellazione del settore: entrambe in sconto. Scopri tutte le offerte Sony a partire da 83 Euro!

Speaker Ultimate Ears BOOM 3 adesso con prezzo quasi dimezzato. E forte sconto anche per l'utilissimo pacchetto Microsoft 365 Family che include le applicazioni di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate con la versione più recente. Acer Aspire 7 con Ryzen 7, 8GB di memoria, un ottimo SSD PICe da 512GB e NVIDIA GeForce GTX 1650!

Sconti interessanti anche su diversi TV TCL, economici e affidabili!

Ribassi di prezzo importanti ci sono adesso per Apple iPhone XR (64GB) - Bianco. Molto interessante anche lo sconto praticato su queste memorie Crucial Ballistix da 3200 MHz. SSD Silicon Power da 1 TB prezzo crollato nelle ultime ore.

Attenzione al prezzo di questi computer portatili gaming. Abbiamo Acer Nitro 5 con Processore Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB DDR4, 1024GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 60 Hz LCD, Nvidia GeForce GTX 1650 e MSI GF63 Thin con Processore Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4 2666MHz, 512GB SSD M.2 PCIe, Nvidia GTX 1650 Max-Q e display 15,6" FHD IPS. Inoltre, queste eleganti scarpe da uomo Geox U Dublin B sono vendute adesso a un prezzo decisamente conveniente.

Ad un prezzo mai visto, ecco Xiaomi Mi Note 10, 6 GB RAM + 128 GB ROM, AMOLED 6.47" FHD+, Penta Camera 108 MP, 5260 mAh. Attenzione anche a Matebook D da 13 pollici, veramente ottimo, così come al TV HiSense da 65" sotto i 500 Euro!

Super offerta per due portatili HP: il primo è HP Gaming Pavilion 15-ec0023nl, AMD Ryzen 5 3550H, RAM 8GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, Windows 10 Home, Schermo Full HD 1920x1080 pixel IPS 15,6", lettore Micro SD, USB-C, HDMI. Il secondo, che costa uguale, è un ottimo Pavilion X360 14-dw0004nl convertibile, Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD, schermo 14" Full HD 1920x1080 pixel. Qualità elevata, prezzo basso: meno di 80 Euro per un ottimo SSD Sabrent PCIe da 500GB! Occhio anche all'ottimo SSD Sabrent PCIe!

Speciale Xiaomi: in preordine (spedizioni da domani) l'ottimo Xiaomi Poco F2 Pro 128GB + 6GB, ma c'è anche a prezzo super Xiaomi Mi 10 Lite (6.57" FHD+ DotDisplay 6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 4160mah) e Xiaomi Redmi Note 9 sotto i 200 Euro, con super batteria da 5020mAh.

Offerta a tempo : Intorno ai 300 Euro, OPPO Reno2, altro concentrato di tecnologia con ottime caratteristiche e prezzo imbattibile. Xiaomi Redmi Note 9, nella versione da 4GB RAM e 128GB ROM, Quad Camera , batteria da 5020mah, a un prezzo veramente super.

Da non perdere Samsung HW-R530/ZF soundbar da 290 W, 2.1, con subwoofer, prezzo super scontato CanaliEcco un TV che è un vero affare, HiSense 55" 4K a prezzo bassissimo! C'è anche una speciale promozione ASUS sui monitor da gaming e sono tanti, guardali tutti!

Torna in offerta il robot che aspira o lava ECOVACS DEEBOT 605, ma ci sono anche alcuni numeri fortemente scontati per le Adidas Stan Smith, così come una serie di zainetti Eastpack, ottimi anche come regalo spendendo poco.

Prestate attenzione a queste offerte sugli iPhone perché sono sconti reali: se volete acquistare uno smartphone, questo infuocato weekend di agosto può essere il momento giusto per farlo!

Articoli Amazon in forte sconto!

Speciale Ritorno a scuola: c'è di tutto. Libri scolastici, zaini, astucci, dispositivi elettronici, ma anche moda e tempo libero. Sopra alcune offerte speciali specifiche, di seguito i linki diretti per i libri scolastici.

Libri elementari

Libri medie

Libri superiori

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE

Attenzione anche alle offerte su Apple MacBook Air e Pro!

Si commentano da soli i prezzi di Xiaomi Redmi NOte 9 PRO, sia in versione 64GB che 128GB.

Assolutamente da non perdere le ottime cuffie Sony WH-1000XM3 che gli appassionati ben conoscono (qualità ottima, migliore sistema noise cancelling), ma anche TV Samsung da 55 pollici 4K e un SSD da 960GB a soli 88 Euro!

Da non perdere, sotto i 100 EUro, DJI Osmo Mobile 3, ma anche Osmo Pocket e GoPro Hero7!

Scende ancora il prezzo di HUAWEI MateBook D 15.6", in assoluto il computer portatile più richiesto su Amazon negli ultimi mesi. Forte ribasso di giornata anche per DJI Mavic Air 2 Fly More Combo, un drone completo per usi professionali e non, venduto adesso a un prezzo impensabile fino a pochissimo tempo fa. Infine, troviamo in offerta anche Lenovo IdeaPad 3 con display da 15.6" Full HD IPS, Processore AMD Ryzen 5 3500U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint e Windows 10 pre-installato.

Samsung Galaxy S20 scende a un prezzo decisamente interessante. Samsung Galaxy S20 è uno smartphone Android di fascia premium, elegante, con cui Samsung ha rapito gli appassionati. Se si preferisce la fascia media allora Samsung Galaxy A51 può essere l'acquisto ideale, considerando che anche in questo caso lo smartphone è adesso in promozione. Ancora più economico è Xiaomi Redmi Note 9S 128 + 6 GB, uno smartphone dalle ottime prestazioni e affidabile.

Restando in casa Xiaomi, sono in offerta anche Xiaomi Mi Note 10 e Xiaomi Redmi Note 9 PRO con display da ben 6.67" FHD+. OPPO Reno2 è un altro smartphone da tenere in considerazione, anch'esso con prezzo in flessione negli ultimi giorni.

Super offerte TV LG: ecco l'ottima serie del 2020 4K in tre disgonali diverse, 49, 55 e 60 pollici, a prezzi super scontati!

È il momento ideale per acquistare uno Smart TV su Amazon. Queste le migliori offerte della giornata: i televisori LG sono in forte sconto, ma attenzione anche a Samsung e Hisense con offerte sempre valide, e diagonale importante. Tutte le offerte sui TV Hisense.

Tutti i dispositivi presentati in questi giorni da Samsung sono subito presenti nel catalogo di Amazon. Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Watch3, Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Buds Live sono dispositivi di nuova generazione con caratteristiche aggiornate per prestazioni, funzionalità e integrazione.

Super offerta Sansung Galaxy S20+ fino ad esaurimento scorte! In offerta anche questo gasatore d'acqua, che può rivelarsi particolarmente utile in questo periodo dell'anno. Molto basso il prezzo di questo TV Hisense Full HD da 40 pollici.

Computer portatile Asus in offerta! Con display 15,6" FHD, Anti-Glare, processore Intel Core i7-9750H, 16GB di RAM DDR4, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650, HDD 512GB SSD PCIE + 32GB SSD e Windows 10 pre-installato. Molto interessante anche il monitor Lenovo Q27q, da 27" Quad HD 2560x1440, 300 nits. Calo di prezzo per il nuovo processore Intel Core i7-10700KF.

È crollato il prezzo di questa unità SSD Crucial da 1 TB, adesso la più conveniente su Amazon per quanto riguarda quel taglio. Riduzione di prezzo anche per le bellissime Beats Studio3, cuffie wireless con tecnologia di cancellazione del rumore dall'estetica molto elegante. Infine, questo drone DJI Ryze Tello in edizione Iron Man piò essere il regalo estivo ideale (sempre in sconto!)

Interessante la scheda di memoria SanDisk Ultra MicroSDXC, sia nel taglio da 128 GB che da 512 GB. Mentre OPPO A9 4 GB / 128 GB Verde in colore Verde Marino e con supporto a Dual Sim è praticamente regalato in rapporto al valore del terminale.

Prezzo molto conveniente per i bellissimi auricolari Apple Beats qui nel formato Powerbeats Pro con Chip Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 15 Ore di Ascolto, Resistenti al Sudore. Parliamo dell'ultimissima versione degli auricolari. Torna in offerta l'hard disk esterno Maxtor M3 da 4,5 TB. I giocatori prestino attenzione al ribasso di prezzo su questo Asus VP28UQG, 4K, 28'', tempo di risposta di 1ms e supporto a FreeSync. Il tutto adesso a meno di 200 Euro!

In offerta del giorno questo notebook che costava 1499,00 Euro fino a ieri: è un ottimo Lenovo Yoga S940 con processore di decima generazione Intel Core i5-1035G4,512GB SSD, RAM 8GB. Ma attenzione all'aspirapolvere Ecovacs Deebot N79S, prezzo mai così basso. Di fascia più alta e con funzione anche di lavaggio è in super offerta il modello Deebot Ozmo 950.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare ExpertClean 7300 a un prezzo decisamente interessante: fa parte della Philips: Sonicare Week con molte altre offerte sui prodotti del marchio. Se siete alla ricerca di un climatizzatore portatile, invece, queste due sono le migliori proposte adesso su Amazon come rapporto qualità/prezzo. Parliamo di due Hisense da 12000 e 9000 btu/h.

Grande offerta su diverse macchine per il caffè Nespresso: con diversi prodotti selezionati, in regalo un buono per 30€ di caffè! I termini, semplici, li trovate in questa pagina (serve il seriale della macchina del caffè e un codice che arriva per mail). Sempre nella stessa pagina, altri modelli associati all'iniziativa.

Le Galaxy Buds+ rimangono in offerta a un prezzo decisamente interessante! Da non perdere è anche Amazon Echo Spot, sveglia smart che fa davvero molte cose, oltre all'ottimo display gaming Predator XB253QGP, G-SYNC 24,5", Display IPS Full HD, 144 Hz, 2 ms, HDMI 2.0, DP 1.2a, USB 3.0, Lum 400 cd/m2!

Due portatili a prezzo ottimo. Il primo è un ASUS Zenbook con monitor 14" Full HD Anti-Glare, AMD Ryzen 5-3500U, RAM 8GB, Grafica AMD Radeon Vega 8, 512GB di SSD! L'altro, in forte sconto, è un Lenovo IdeaPad 3: schermo 15.6" Full HD TN, Processore Intel Core i3-1005G1, 256 GB SSD, RAM 8 GB. Solo 349 Euro inoltre per questo TV Thomson 4K HDR da 55 pollici.

Rimangono in offerta Huawei P40 Lite E e Huawei P40 Lite, che si confermano come gli smartphone economici in assoluto più convenienti. Ottimo prezzo anche per il robot da cucina multifunzione Bosch.

Oppo Reno2, ovvero il massimo delle caratteristiche tecniche in rapporto al prezzo, sotto i 300 Euro: quad camera, 8GB di RAM, 256GB di storage. Sotto i 20 Euro l'ottimo batterybank anche solare da ben 24000mAh, utile per caricare ben più di un dispositivo quando si fa attività all'aperto o si è lontani dalla presa elettrica per un po'. Sotto i 100 Euro questo tablet Lenovo TAB M10: vero affare.

Super offerta Amazon Kindle Papwerwhite 2020: oggi solo 109€! Ma c'è anche a l'ottimo SSD Samsung 860 QVO da 1TB. Echo Plus seconda generazione con in regalo una lampadina smart.

Li abbiamo provati, sono ottimi! Ora c'è anche la versione PCIe Gen4 per andare oltre i 4000MB/s (con piattaforma AMD adatta)!

Super offerta SSD Silicon Power, che è un marchio super affidabile: meno di 30 Euro per un SSD SATA 256GB, PCIe a prezzo super!

Attenzione alle offerte su questi occhiali da sole Timberland Eyewear, adesso particolarmente convenienti.

Echo Dot di terza generazione, un prezzo bassissimo per avere un maggiordomo virtuale. In offerta troviamo anche Robot da cucina Bosch da ben 1250 watt per potenza extra con 50 diverse funzioni. Offerta del giorno per il mouse professionale Logitech MX Anywhere 2 wireless: venduto ormai a un prezzo super economico.

Tre proposte intelligenti: il primo è un ventilatore con funzioni interessanti: si tratta di un ventilatore digitale WFD a piantana con nebulizzatore ad acqua (Serbatoio XXL 3,10 Litri), ionizzatore ma anche antizanzare, essendo dotato di vano aroma. Dispone inoltre di timer t telecomando. Le altre due proposte sono differenti: siamo di fronte a purificatori d'aria, scelti per la presenza anche della luce UV, oltre ai normali filtri. I prezzi sono ottimi così come i pareri di chi già li possiede.

Altro ribasso interessante per GoPro HERO8 Black, la Fotocamera digitale impermeabile 4K. Ottimo prezzo per il tagliacapelli per uomo professionale Braun BT3240 con 39 impostazioni di lunghezza; e JBL LIVE 500BT, ottime cuffie Over-Ear con collegamento Bluetooth di ultima generazione.

Attenzione al prezzo di questo grandissimo Smart TV Samsung da 65 pollici, si mantiene ancora molto basso. Molto interessante il prezzo di questo Smart TV Xiaomi Mi: è quasi impossibile trovare un 65" 4K a questo prezzo. Oltretutto, è un prodotto di alta qualità. Prezzo molto conveniente anche per questo computer portatile HP, adesso uno dei migliori per rapporto prestazioni/prezzo su Amazon.

Attenzione alle offerte sui prodotti Amazon Echo. Il nuovo Echo Auto porta l'assistente vocale Alexa in auto connettendosi al telefono e riproducendo i contenuti sugli altoparlanti di cui è dotata l'auto. Si abbassa anche il prezzo di Echo Show + Lampadina Philips Hue: il dispositivo fornisce altoparlanti di ottima qualità per un audio nitido, brillante schermo HD da 10”, design con inserto in tessuto e configurazione intuitiva dei dispositivi per Casa Intelligente. Infine, sconto anche per l'Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi Echo Studio.

Samsung Galaxy M31 torna in offerta, confermandosi un ottimo terminale per chi non ha troppe pretese e vuole spendere veramente molto poco. Attenzione anche a questa unità SSD: Kingston A400 da 480 GB a meno di 50 Euro è un vero affare. E guardate cosa abbiamo trovato nella sezione Sport e tempo libero.

È un affare anche Crucial BX500 sia nel taglio da 1 TB che da 2 TB. Se siete alla ricerca di un monitor curvo versatile per tutte le operazioni al vostro PC e per il gioco la migliore soluzione adesso disponibile su Amazon è questo Samsung C24F396: Curvo, 24'' Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync.

Amazon Echo Spot dispone di controllo vocale a lungo raggio per guardare notiziari, vedere che tempo fa, consultare le Liste della spesa e di cose da fare e molto altro ancora. Ora in promozione su Amazon. Attenzione a questo bundle con Surface GO 2 LTE e la tastiera in forte sconto adesso rispetto ai giorni scorsi. E interessante è anche lo sconto su ASUS Laptop RX571GT-BQ499T, un computer portatile gaming il cui prezzo è diminuito di 150 Euro negli ultimi giorni.

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare), cassa 40 mm in acciaio, ma è solo uno degli Apple Watch scontati oggi : guardali tutti! Restando in casa Apple, questo MacBook Air rappresenta adesso uno dei maggiori affari su Amazon. Equipaggia il processore Intel di attuale generazione, 8GB RAM ed SSD 256GB. C'è anche un ottimo iPad con un po' di sconto.

Molto simili ai precedenti anche questi ottimi computer portatili Acer e Asus, con display FHD 14'', processore AMD Ryzen 5-3500U, 8GB di RAM e scheda grafica AMD Radeon Vega 8. Se avete intenzione di acquistare un computer portatile, questo potrebbe essere il momento adatto per farlo: i prezzi sono molto interessanti! Infine, tornando un po' dietro nel tempo, ecco il giradischi TEAC: analogico a tre velocità con trasmissione a cinghia con supporto 33/45/78 giri / min e Phono EQ e Bluetooth.

Interessante ribasso di prezzo per questo monitor LG, uno schermo LED da 22" a risoluzione 1.680 x 1.050 pixel, ideale per l'ufficio. In ambito storage, segnaliamo prezzi molto convenienti per questo hard disk esterno Western Digital WD Elements e per la sempre affidabile unità SSD Crucial, qui nel taglio da 2 TB.

Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi ad Amazon Prime: i primi 30 giorni sono di prova gratuita! I vantaggi di essere un utente Prime sono davvero molteplici.

Considerando i prezzi in negozio, sono in super offerta queste Adidas Superstar e Stan Smith, oltre al modello Timberland estivo in tela.

Alcune super offerte Puma....

E Geox.

Tornano in offerta molti occhiali da sole di marchi prestigiosi come Timberland, Harley-Davidson e altri, fino ad esaurimento scorte. Questi sono alcuni, tutte le offerte a questa pagina.

Speciale Fitbit, anche in questo caso solo alcuni dei prodotti interessanti: guardali tutti qui.

Sconti reali oltre il 40% per queste cuffie Audio Technica, una anche da gaming. Ma ce ne sono anche altre in offerta!

Occhio al prezzo di HUAWEI T5 Mediapad 10 Tablet LTE con Display Full HD: decisamente basso, mentre sotto trovate altre offerte su altri tagli. L'impastatrice Kenwood è il compagno ottimale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti. Prezzi speciali su molti prodotti Kenwood per la casa, questo è solo un esempio (sconto veramente importante). Da non perdere le occasioni per gli appassionati di fai da te (trovate tutte le offerte del giorno qui).

Segnaliamo ribassi di prezzo consistenti anche per i tablet della linea Samsung Galaxy Tab A 10.1. Se siete alla ricerca di un nuovo tablet, questi sono adesso i prodotti più convenienti su Amazon. Attenzione anche al prezzo di questo Apple MacBook Pro (16", 16GB RAM, Archiviazione 512GB).

HUAWEI Mate 30 Pro è un terminale di assoluta qualità ed eleganza: il suo prezzo è sceso di parecchio negli ultimi giorni. HiSense, ottimo 55" 4K, H55BE7200, nulla da invidiare a marchi più conosciuti (ci sono altre offerte HiSense qui). C'è anche il modello da 43" H43BE700.

Ottimo smartphone spendendo poco? Guardate questo Xiaomi Redmi Note 8! Attenzione al prezzo del robot aspirapolvere Prosenic M6 PRO, aspira e lava, ma anche al rasoio regolabarba Braun BT7240, davvero completo.

Belle e alla moda: Adidas Stan Smith e Saucony a prezzi ottimi. Date un occhio anche ai sandali a punta aperta Geox: in particolare, il numero 43 ha un prezzo ridicolo.

Attenzione al prezzo di OnePlus 8 Interstellar Glow con Display 6,55” Fluid Amoled, 12/256GB, Fotocamera Tripla, che scende al Minimo Storico! Grande offerta per questi due nuovi tablet Huawei Matepad T8, sia solo WiFi, sia anche LTE.

Oggi in promozione questi integratori, prezzo veramente super.

Occhiali da sole di marca con sconti reali fino ad oltre il 30%: (Timberland, Harley-Davidson, Diesel... ma li trovate tutti qui). Levi's: c'è davero di tutto: GUARDA TUTTE LE OFFERTE LEVI'S. Anche su articoli Tommy Hilfiger ci sono forti sconti: guardali tutti.

Bonus bici e monopattini: l'incentivo bici elettriche e affini (tutte le offerte sulla mobilità urbana qui) copre il 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio fino ad un massimo di 500 euro come indicato nell'Art.205 del DL. Il bonus è valido fino al 31 Dicembre 2020 e può essere richiesto da qualsiasi cittadino maggiorenne residente nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. È retroattivo, nel senso che potrà beneficiarne anche chi ha acquistato un dispositivo a partire dal 4 Maggio 2020. Più informazioni qui!

Speciale bebè: ecco alcuni esempi tra l'altro soggetti al BONUS SEGGIOLINO. Il bonus vale per TUTTI i prodotti presenti in questa pagina dedicata.

Speciale sanificazione per il rientro in ufficio (questi li usiamo anche noi e vanno benissimo)..

Se siete alla ricerca di un monitor gaming, dovete assolutamente valutare questo Samsung C24RG50, FHD, 1920 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz: adesso ha un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi. Attenzione al prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite! Attenzione al prezzo di questo monitor gaming Acer, curvo, FreeSync, 31.5", VA FHD, 165 Hz, 5 ms.

Fra i beni essenziali la cui spedizione è garantita da Amazon trovi i saturimetri / pulsossimetri. Verificando come sta andando l’ossigenazione nel sangue, il saturimetro può fornire un’indicazione su come stanno lavorando i polmoni. Questi sono i migliori e più richiesti prodotti della categoria in questo momento, fino ad esaurimento scorte. Una smartband come HONOR Band 5, inoltre, svolge le stesse funzioni di un saturimetro. La funzione di ossimetro determina, infatti, la quantità di ossigeno nel sangue SpO2. Andate al link seguente per una selezione più completa. Ci sono anche guanti usa e getta, ora in molte parti d'Italia obbligatorie al pari delle mascherine.

Se state cercando un monitor gaming, controllate gli sconti praticati su questi tre prodotti con caratteristiche e fasce di prezzo diverse. Ora molto convenienti.

Torna la Promo di Amazon Music Unlimited : 3 mesi di musica GRATIS per ascoltare milioni di canzoni in maniera illimitata e senza pubblicità Clicca qui per tutti i dettagli

Super prezzi per queste unità di archiviazione: trovate un WD da 10TB a meno di 200 Euro, ma anche Seagate da 8TB, un SSD esterno.

Ricordate poi che ora è disponibile anche Amazon Prime Student: gli stessi servizi Prime ma a metà prezzo per gli studenti! Provalo Gratis!