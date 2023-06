WD_BLACK SN850P, il nuovo SSD di Western Digital sviluppato per PS5 (ma non solo)

Western Digital ha presentato il nuovo SSD WD_BLACK SN850P, unità PCIe 4 capace di raggiungere velocità in lettura e scrittura di rispettivamente 7300 e 6600 MB/s. Il nuovo drive è stato sviluppato specificamente per console PlayStation 5 e presenta la certificazione ufficiale Sony, ma nulla vieta di installarlo in un normale computer.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova soluzione è senza dubbio il design, che adesso sfoggia il logo PlayStation sul dissipatore di calore. Particolare attenzione è stata posta proprio all'heatsink: quello incluso nella confezione è decisamente massiccio così da garantire un raffreddamento più efficace. In questo modo l'SSD è in grado di offrire le prestazioni massime per un periodo di tempo prolungato.

Tuttavia, pur essendo piuttosto generoso rispetto alla precedente generazione, ha una forma studiata per adattarsi allo spazio offerto dalla console di casa Sony. L'unità sarà disponibile in tre tagli di memoria: 1, 2 o 4 TB. Quest'ultimo consente di memorizzare fino a 100 giochi direttamente sulla console eliminando potenzialmente la necessità di trasferirli da o su un dispositivo di archiviazione esterno.

"La collaborazione continua con Sony Interactive Entertainment a favore dell'innovazione ci permette di mantenere il nostro impegno nel creare soluzioni capaci di migliorare l'esperienza di gioco dei gamers" ha commentato Susan Park, vice presidente e responsabile globale per le partnership di Western Digital.

Le unità saranno presto disponibili direttamente dallo store del produttore al prezzo di 157,99 euro per la variante da 1 TB, 257,99 euro per quella da 2 TB e 537,99 euro per la più capiente da 4 TB. Successivamente verranno distribuite anche ai maggiori rivenditori.