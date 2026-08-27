SSD da 1TB, il punto sui prezzi: dai SATA ai Gen.5, oggi i migliori affari sono questi

La situazione nel campo degli SSD è quella che è, vista l'impennata dei prezzi. Ma il mondo va avanti e se ve ne serve uno da 1TB, ecco le migliori offerte che abbiamo trovato su Amazon, dai SATA ai Gen.5, passando per quelli esterni.

Si, ne siamo consapevoli. Parlare di "affari" con i prezzi attuali sembra quasi una presa in giro, se pensiamo a quanto costavano gli SSD qualche tempo fa. Ma il mondo va avanti, non possiamo farci nulla, nessuno inoltre sa se e quando i prezzi potranno scendere e sono in molti a considerare la nuova realtà come definitiva. Al netto di questo il mondo va avanti e se dovete comprare un SSD da 1TB, ecco le migliori offerte che abbiamo trovato su Amazon.

SATA 1TB

Il nostro consiglio? Il modello Ediloca va benissimo ed è quello che costa meno oggi, 108 . Ottimo anche il PNY, Crucial BX500 per chi propio non vuoel fidarsi si altri marchi. Sono modelli SATA, quindi velocità massime nell'ordine dei 560MB/s, ma riportano in vita portatili e PC vecchi in generale dotati ancora di hard disk meccanico. Che magari non hanno nemmeno lo slot PCIe.

PCIe Gen.4 1TB

Attualmente, intorno ai 145, ci sono questi modelli BIWIN e Fikwot, che vanno benissimo. Non sono "value", quelli per intenderci intorno ai 5000MB/s, che costano pochi Euro meno (lasciateli perdere). Sono già dei 7400MB/s, quindi a ridosso del limite massimo consentito dall'interfaccia.

Samsung 990 PRO da 7450MB/s è perfetto per chi non vuole mezzo compromesso nell'ambito Gen.4, prestazionale o di brand.

PCIe Gen.5 1TB

Chi possiede una piattaforma abbastanza recente può puntare a un SSD Gen.5, con velocità davvero elevate. Oggi trovate questi due modelli. Il Crucial costa un po' meno e arriva a 11.000MB/s, il Samsung è il massimo che c'è, costa di più ma siamo sui 14.000MB/s.

SSD esterni 1TB

Oggi, dal prezzo molto simile, intorno ai 140, i prodotti che consigliamo sono questi. Il modello SanDisk è un 800MB/s, Lexar va un po' di pià, 1000MB/s ma nella vita reale sono davvero pochissime le differenze. Non abbiamo incluso un modello più ecnomico a marchio Intenso, che trovate su Amazon a 119: è lento rispetto ai primi 2, 320MB/s massimo, da valutare se 20-25 fanno la differenza nel vostro budget.