Solo 96: SSD esterno WD Black D30 (Ok con PS5 e Xbox) 1TB e 900 MB/s , ma attenzione ai Crucial X6!

Torna in offerta uno degli SSD esterni più apprezzati, WD Black serie D30. Molto usato per estensione della capienza delle console, è ovviamente un ottimo SSD anche per tutto il resto, considerando anche i 900MB/s di velocità. Oggi è tornato sotto i 100€, comprendenti il cavo da USB-C a USB-A.

Più votato al mondo PC/smartphone è Crucial X6, uno dei modelli più venduti e apprezzati sia per forma e dimensioni, sia per la velocità di 800MB/s. Il prezzo del 4TB è imbattibile, ma anche quello da 1TB merita attenzione. Non aspettate molto, andranno a ruba!