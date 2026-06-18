SanDisk presenta un SSD ufficiale per PS5: il prezzo supera quello di tre console Pro

SanDisk presenta un SSD ufficiale per PS5: il prezzo supera quello di tre console Pro

SanDisk ha annunciato il nuovo SSD Optimus GX PRO 850P, accessorio ufficiale per PlayStation 5 e PS5 Pro disponibile fino a 8 TB. La versione più capiente costerà 2.959,99 dollari a causa della crisi globale delle memorie. Il prezzo supera quello di tre PS5 Pro

di pubblicata il , alle 09:57 nel canale Storage
SandiskPlaystation
 

SanDisk ha presentato il nuovo Optimus GX PRO 850P NVMe SSD, un'unità di archiviazione ufficialmente concessa in licenza per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Il prodotto è stato progettato per consentire ai giocatori di espandere la capacità di archiviazione delle console Sony, ma il suo prezzo particolarmente elevato ha immediatamente attirato l'attenzione del settore.

L'unità sarà disponibile in diverse capacità, comprese versioni da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB. Proprio quest'ultima rappresenta il modello più estremo della gamma. Secondo SanDisk, la variante da 8 TB è in grado di contenere fino a circa 200 giochi PlayStation 5, considerando le dimensioni medie delle installazioni. Tuttavia, il costo previsto è di 2.959,99 dollari, prezzo scontato rispetto al listino iniziale di 3.699,99 dollari.

Il confronto con le console Sony rende evidente l'entità della spesa richiesta. Anche tenendo conto dei recenti aumenti di prezzo applicati da Sony, il costo dell'SSD da 8 TB supera quello necessario per acquistare tre PlayStation 5 Pro.

Prezzi e caratteristiche tecniche del nuovo SSD per PS5 targati SanDisk

Anche le versioni con capacità inferiori risultano particolarmente costose. Il modello da 4 TB viene proposto a 1.499,99 dollari, rispetto a un prezzo di listino di 1.874,99 dollari, mentre la versione da 2 TB costa 759,99 dollari anziché 949,99 dollari. Quest'ultima risulta addirittura circa 100 dollari più costosa di una PlayStation 5 standard.

Dal punto di vista tecnico, SanDisk evidenzia la presenza di un dissipatore di calore ottimizzato appositamente per lo slot M.2 di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. L'azienda afferma inoltre che il dispositivo è stato testato su entrambe le console per garantire affidabilità e compatibilità durante l'utilizzo.

La crescente domanda di memoria legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta contribuendo ad aumentare i costi dell'hardware alimentando la cosiddetta "crisi dei componenti" (non solo delle memorie), rendendo sempre più costoso anche l'utilizzo e l'espansione delle piattaforme di gioco.

I migliori sconti su Amazon oggi
-29%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 67.84 Compra ora
-29%

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

349.00 Compra ora
-29%

Lefant M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

Compra ora
5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
euscar18 Giugno 2026, 10:08 #1
La versione più capiente costerà 2.959,99 dollari


coschizza18 Giugno 2026, 10:13 #2
Originariamente inviato da: euscar


online compro tutto con la carta di credito questo coso è oltre il mio limite di spesa mensile non mi era mai capitato di superarlo nell'era di internet mi sa che hanno sbagliato qualcosa a proporre un disco consumer a questa cifra
Mr Resetti18 Giugno 2026, 10:33 #3
A me non stupisce tanto il costo del taglio da 8TB, che nessun essere mortale prenderebbe mai nemmeno in considerazione per utilizzarlo dentro ad una console, quanto i costi dei tagli da 1TB e 2TB.
Sono due SSD nvme pcie 4.0, non l'uber top di gamma 5.0, e hanno prezzi completamente fuori di testa.
Posso capire l'aumento per lo shortage dovuto all'IA, ma a 330$/e e 670 $/e a chi li vogliono vendere?
Pagai il mio scrauso XPG da 1TB 130euro ed era già caro. Prima della bolla a quel prezzo si trovavano i 2TB.
Adesso lo paghi come una PS5 Pro. Non ha davvero senso.
omerook18 Giugno 2026, 12:32 #4
Ma piuttosto ci metto un meccanico da 5400rpm
supertigrotto18 Giugno 2026, 14:45 #5
Quando le gomme costano più dell' auto la domanda è:ma da quando la droga è così diffusa?

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^