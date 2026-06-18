SanDisk presenta un SSD ufficiale per PS5: il prezzo supera quello di tre console Pro
SanDisk ha annunciato il nuovo SSD Optimus GX PRO 850P, accessorio ufficiale per PlayStation 5 e PS5 Pro disponibile fino a 8 TB. La versione più capiente costerà 2.959,99 dollari a causa della crisi globale delle memorie. Il prezzo supera quello di tre PS5 Prodi Francesco Messina pubblicata il 18 Giugno 2026, alle 09:57 nel canale Storage
SandiskPlaystation
SanDisk ha presentato il nuovo Optimus GX PRO 850P NVMe SSD, un'unità di archiviazione ufficialmente concessa in licenza per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Il prodotto è stato progettato per consentire ai giocatori di espandere la capacità di archiviazione delle console Sony, ma il suo prezzo particolarmente elevato ha immediatamente attirato l'attenzione del settore.
L'unità sarà disponibile in diverse capacità, comprese versioni da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB. Proprio quest'ultima rappresenta il modello più estremo della gamma. Secondo SanDisk, la variante da 8 TB è in grado di contenere fino a circa 200 giochi PlayStation 5, considerando le dimensioni medie delle installazioni. Tuttavia, il costo previsto è di 2.959,99 dollari, prezzo scontato rispetto al listino iniziale di 3.699,99 dollari.
Il confronto con le console Sony rende evidente l'entità della spesa richiesta. Anche tenendo conto dei recenti aumenti di prezzo applicati da Sony, il costo dell'SSD da 8 TB supera quello necessario per acquistare tre PlayStation 5 Pro.
Introducing the SANDISK Optimus(TM) GX PRO 850P NVMe(TM) SSD, the officially licensed drive for the @PlayStation®5 and PlayStation®5 Pro consoles. Play and store more titles with worry-free installation--up to 8TB of storage. Learn more at https://t.co/rzttNROIe2. pic.twitter.com/8TD16vRade-- SANDISK Optimus (@sandiskoptimus) June 16, 2026
Prezzi e caratteristiche tecniche del nuovo SSD per PS5 targati SanDisk
Anche le versioni con capacità inferiori risultano particolarmente costose. Il modello da 4 TB viene proposto a 1.499,99 dollari, rispetto a un prezzo di listino di 1.874,99 dollari, mentre la versione da 2 TB costa 759,99 dollari anziché 949,99 dollari. Quest'ultima risulta addirittura circa 100 dollari più costosa di una PlayStation 5 standard.
Dal punto di vista tecnico, SanDisk evidenzia la presenza di un dissipatore di calore ottimizzato appositamente per lo slot M.2 di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. L'azienda afferma inoltre che il dispositivo è stato testato su entrambe le console per garantire affidabilità e compatibilità durante l'utilizzo.
La crescente domanda di memoria legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta contribuendo ad aumentare i costi dell'hardware alimentando la cosiddetta "crisi dei componenti" (non solo delle memorie), rendendo sempre più costoso anche l'utilizzo e l'espansione delle piattaforme di gioco.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
online compro tutto con la carta di credito questo coso è oltre il mio limite di spesa mensile non mi era mai capitato di superarlo nell'era di internet mi sa che hanno sbagliato qualcosa a proporre un disco consumer a questa cifra
Sono due SSD nvme pcie 4.0, non l'uber top di gamma 5.0, e hanno prezzi completamente fuori di testa.
Posso capire l'aumento per lo shortage dovuto all'IA, ma a 330$/e e 670 $/e a chi li vogliono vendere?
Pagai il mio scrauso XPG da 1TB 130euro ed era già caro. Prima della bolla a quel prezzo si trovavano i 2TB.
Adesso lo paghi come una PS5 Pro. Non ha davvero senso.
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