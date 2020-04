Pasquetta Amazon, offerte (fino al 70%): TV Samsung e KG (-33%), Smartphone Xiaomi e Huawei, cuffie Sennheiser e Sony (-29%) e altre promo imperdibili

ATTENZIONE: I PRODOTTI SONO SELEZIONATI FRA QUELLI DISPONIBILI E COMUNQUE SPEDITI NONOSTANTE LE LIMITAZIONI, SEBBENE CON TEMPI UN PO' PIU' LUNGHI DEL NORMALE.

HOT: molte offerte riguardanti le cartucce per stampanti HP - Canon - Epson!

Mascherine chirurgiche o FPP2? Sono disponibili su Gearbest, in spedizione rapida!

ECCO la lista delle categorie prioritarie, con offerte giornaliere :

Le migliori offerte Amazon? Le scegliamo per voi. A una a una. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi ad Amazon Prime: i primi 30 giorni sono di prova gratuita! I vantaggi di essere un utente Prime sono davvero molteplici. Parliamo di:

Prime Video: accesso a migliaia di film e serie TV, incluse le serie Prime Originals

accesso a migliaia di film e serie TV, incluse le serie Prime Originals Prime Music Unlimited : più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza alcuna pubblicità e anche offline

più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza alcuna pubblicità e anche offline Prime Reading: centinaia di eBook Kindle inclusi nel proprio abbonamento

centinaia di eBook Kindle inclusi nel proprio abbonamento Spedizioni Prime: con Amazon Prime le spedizioni sono veloci, senza costi aggiuntivi e adatte alle esigenze degli utenti

Sotto i 400 Euro Samsung 55 pollici UE55RU7172 ma anche l'ottimo LG TV LED 4K AI Ultra HD,55UM7400PLB, un TV 55 pollici veramente notevole. Inn offerta anche un altro TV LG da 55" a meno di 380 Euro.

Davvero ottimo questo portatile: Acer Swift 3 SF314 vanta una CPU AMD Ryzen5 3500U, RAM 8GB, 512GB PCIe NVMe SSD , display 14" Full HD IPS LED, Radeon Vega 8. In forte sconto rispetto al normale le super cuffie wireless Sennheiser PXC 550-II, pieghevoli, con cancellazione del rumore e pausa intelligente.Fino a esaurimento scorte attenzione all'ottimo OnePlus 7T: 6.55”/16,6 cm AMOLED display 90Hz, 8 GB + 128 GB.

S uper offerta per altri TV. Meglio ancora, per qualche Euro in più, UE55RU7400U, prezzo eccezionale ! Opportunità irripetibile: ben due Smart TV Samsung 4K da 65 pollici con prezzo in forte calo. La disponibilità è immediata e si può procedere al pagamento con 5 comode rate.

Siete interessati a un TV meno costoso? Consultate la nostra selezione di TV economici 32 pollici Full HD

Acquista un prodotto Samsung, ti vengono restituiti fino a 200 Euro . La promozione ufficiale "più vicini con Galaxy" per l'Italia qui!

Vi proponiamo Mad Catz R.A.T. 8+ mouse USB Ottico 16000 DPI (mano destra): oltre ad essere un ottimo mouse è quasi un'opera d'arte. Da valutare, a questo prezzo , l'ottimo Xiaomi Mi 9T, 6.39" FHD, Snapdragon 730, 6GB di RAM, 64GB, doppia fotocamera 48MP+20MP, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W. Xiaomi Redmi Note 8 Pro è un ottimo smartphone, 6,53", 6GB/128GB e Dual SIM, rapporto qualità prezzo veramente super.

Ottimo prezzo per la soundbar Samsung HW-K450 da 300W, 2.1 con Subwoofer. Fino a esaurimento, prezzo veramente ottimo ecco le Apple AirPods con custodia di ricarica wireless , seconda generazione. Attenzione anche ad Amazon Fire TV Stick, adesso in forte sconto sia nella versione FHD che 4K. Fire TV Stick è compatibile con Disney+ oltre che con le app di streaming più popolari.

Fra i beni essenziali la cui spedizione è garantita da Amazon trovi i saturimetri / pulsossimetri. Si consideri che è molto difficile reperire uno strumento del genere presso le farmacie, perché hanno esaurito tutte le scorte. Verificando come sta andando l’ossigenazione nel sangue, il Saturimetro può fornire un’indicazione su come stanno lavorando i polmoni. Questi sono i migliori e più richiesti prodotti della categoria in questo momento, ma le scorte potrebbero presto esaurirsi su questi specifici prodotti e altri potrebbero diventare disponibili. Tenete, inoltre, in considerazione che una smart band come Honor Band 5 assolve anche alle funzioni di saturimetro. La funzione di ossimetro determina, infatti, la quantità di ossigeno nel sangue SpO2. Andate al link seguente per una selezione più completa.

Occhio anche allo smartphone Huawei P40 Lite , 6GB di RAM, 128GB di archiviazione, Quad Camera con AI e sensore principale da 48Mpixel, batteria da 4200mAh con tecnologia supercharge 40w, e in regalo un Mini Bluetooth speaker , a meno di 300 Euro . Veramente un affare Huawei P30 Lite, 128GB di memoria, 4GB di RAM e molto apprezzato da chi già lo possiede.

Torna la Promo di Amazon Music Unlimited : 3 mesi di musica GRATIS per ascoltare milioni di canzoni in maniera illimitata e senza pubblicità Clicca qui per tutti i dettagli

Attenzione, perché Hisense fa ottimi TV. In questo caso, a un prezzo veramente ottimo , c'è il 58 pollici H58Ae6000 , TV LED Ultra HD 4K HDR, P, Crystal Clear Sound 20W. Se avete spazio non pensateci due volte: questo TV HiSense da 65 pollici 4K è ottimo, sotto tutti i punti di vista.

Occhio a Samsung Heatwave Microonde Grill, 23 Litri, 800 W, con contenitore "mantieni in caldo". SSD da ben 2TB sotto i 200 Euro? Sì, Kingston A400 SATA! Prezzo davvero ottimo ! Occhio anche alla stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9010, una delle poche disponibili in questi giorni!

Non hanno bisogno di presentazioni queste cuffie Sony, con sistema di cancellazione rumore fra i migliori al mondo.

Attenzione: vari prodotti Amazon in super offerta oggi! Da non perdere sono Amazon Echo Show 5 e Echo Show 8. In particolare gli Altoparlanti sono molto interessanti come prezzo in questo momento.

iPhone 11: questi i modelli più convenienti per la giornata di oggi. Ma, attenzione, la disponibilità è limitata, quindi affrettatevi se siete interessati..

Attenzione anche ad Apple AirPods Pro. In offerta anche questo Samsung Microonde Grill Advanced, un Forno a Microonde con Funzione scongelamento rapido, 23 Litri, 800 +1100 W.

Attenzione alle nuove offerte sui terminali Honor: questi i più convenienti!

Gli smartphone Realme sono ottimi e offrono caratteristiche super a prezzo basso. Ecco il migliore,

Forte sconto per Bosch MC812M844 robot da cucina multifunzione, ma attenzione anche all'ottimo monitor HP Pavilion, 32 pollici QHD 2560x1440 pixel con tecnologia VA 31.5”, AMD FreeSync. Affarone per Xiaomi Mi Note 10: 6GB RAM + 128GB ROM, Schermo 3D Curved Amoled 6.47", penta Camera 108 MP, 5260 mAh.

Super prezzi per queste unità di archiviazione: trovate un WD da 10TB a meno di 200 Euro, ma anche Seagate da 8TB, un SSD esterno e il sempre imbattibile Maxtor da 4TB a meno di 100 Euro.

Disponibile in preordine Xiaomi Mi 10 Pro, super smartphone con 256GB di memoria, 8GB di RAM, 5G, Snapdragon 865, batteria 4500mAh, fotocamera primaria da ben 108Mpixel, secondaria 20Mpixel grandangolare, un doppio modulo tele. Un vero top di gamma! Occhio anche a Samsung Galaxy S10e, forse il terminale con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ e 20 Ultra: caratteristiche al top, selezionati per voi in base alla combinazione di colore col prezzo più basso (possono variare nel corso della giornata).

Forti sconti su questi articoli per la casa: scopa elettrica Hoover, Moulinex Cookeo+ e una comoda sedia girevole a prezzo ok.

Ecco una selezione Birkenstock e Adidas Stan Smith e Superstar, occhio ai numeri perché si fanno affari.

Speciale giochi da tavolo: ce ne sono tantissimi. Giocare e imparare divertendosi è possibile con Trivial Pursuit, esperimenti (semplici e sicuri), ma anche un po' di disimpegno con Monopoly Fortinte. Ma si tratta solo di alcuni, ecco qui la pagina con tutte le offerte!

Oggi in offerta mini manubri per il fitness casalingo, vasto assortimento di colori e peso.

DJI Mavic Mini è un drone ultraleggero e ultraportatile (pesa meno di 250 grammi!), appena presentato. Autonomia di volo di 30 minuti, distanza fino a 2Km, fotocamera stabilizzata con sensore da 12Mpixel e video Quad HD 2,7K, gimbal a 3 assi. Una piccola meraviglia, insomma, anche in versione combo con molti accessori come ulteriori 2 batterie, eliche di riserva, sistema per proteggere le eliche e altro ancora! Un regalo prezioso e unico, ma con prezzo abbordabile. Se siete indecisi su cosa regalare, perché non far scegliere direttamente alla persona a cui il regalo è destinato? Esistono diversi buoni acquisto Amazon (le cifre riportate sono indicative, ognuno sceglie il taglio preferito). Molto apprezzato, sempre.

Occhio al prezzo di questo SSD Sabrent, oggi il più venduto nella sua categoria. Prezzo super per CHUWI UBook, PC/tablet 11,6 pollici 2 in 1 con risoluzione 1920x1080 pixel, Intel Gemini-Lake N4100 8GB RAM 256GB SSD Windows 10, con tastiera e penna . Da valutare anche questo modello di portatile HP-PC 15s-fq0012nl, Intel Core i7-8565U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home, Schermo 15.6” Full HD IPS antiriflesso.

In offerta anche l'ottimo Deebot N79S, che aspira e basta, con autoricarica. Se i prezzi non sono più quelli indicati vuol dire che l'offerta è finita o sono esauriti. Occhio anche a questo tablet Lenovo Tab M10 acquistabile con la carta del docente. Configurazione garantita con Display 10,1" HD IPS, Processore Qualcomm Snapdragon 429, 2 GB di RAM WiFi, sistema operativo Android 9 e 32GB di memoria di archiviazione espandibili fino a 256GB. Torna disponibile la versione "home video" di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dopo che era andata esaurita nei giorni scorsi, in Blu-ray, DVD e nella versione Steelbook (Limited Edition) (3 Blu-ray).

Ultimamente di difficile reperibilità attraverso i negozi di paese, ecco una selezione di quaderni scelti fra quelli disponibili, almeno per ora.

Offerte sulle cartucce per stampanti in questa pagina!

Da valutare anche il microonde Candy, top di gamma, vanta moltissime funzioni.

Prezzo ottimo per il mouse gaming Logitech G502 HERO, così come la stampante laser bianco e nero Brother MFC1910W multifunzione, in box con 5 toner originali inclusi.

Occhio anche a queste scarpe Geox (prezzi e disponibilità in base al numero).

OFFERTA A TEMPO : SanDisk SSD Plus 240GB a meno di 40 Euro e chiavetta SanDisk Ultra Fit USB 256GB ultra compatta e velocissima.

Le classiche Superga in tela? Se siete fortunati con numero e colore affare assicurato!

In questi giorni di quarantena , inoltre, abbiamo la possibilità di recuperare dei videogiochi che abbiamo perso e che invece meritano di essere completati, per quanto lunghi. The Last of Us 2 arriva su Amazon in pre-order al Prezzo Minimo Garantito. In occasione del debutto di Disney+ ecco in offerta anche il valido Star Wars Jedi: Fallen Order.

Questo attrezzo multifunzione per hobbistica presenta un elevato rapporto qualità prezzo con display LCD, Motore 200W, prolunga flessibile e molto altro. Può levigare, lucidare, pulire e incidere. Molto carina anche la Macchina da Gioco Arcade Ricaricabile con videogiochi in stile retro ed eccellente sensazione operativa.

Scarpe Geox di ottima qualità e Samsung Galaxy M30s con batteria a lunghissima durata (6000mAh). Offerta del giorno per il pastamaker Philips HR2345/29 Viva Collection.

A questo indirizzo trovate le informazioni per come sfruttare il Bonus seggiolino su Amazon.

Una ampia scelta di prodotti della categoria Salute e cura della persona è disponibile a questo indirizzo

In sconto anche l'abbonamento Xbox One Gold per 6 mesi. Occhio al prezzo per l'ottimo Samsung Galaxy Note10!

Super offerte Sony in campo fotografico: l'ottima mirrorless Sony Alpha 6100L, con obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm e sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, al prezzo più basso di sempre. C'è anche il primo modello di Sony Alpha 7, mirrorless con sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP (solo corpo), da abbinare eventualmente all'obiettivo da 50mm F1.8, anche questo fortemente scontato.

In casa Huawei, invece, occhio a HUAWEI FreeBuds 3, gli auricolari Wireless con cancellazione intelligente del rumore basati sull'apprezzato processore proprietario Kirin. Il prezzo è crollato negli ultimi giorni. Da valutare l'apprezzato TV Philips da 55 pollici 4K con Ambilight e compatibile Alexa. Segnaliamo anche iPhone 11 Pro da 256GB, grigio siderale.

Idea regalo originale e, credeteci, valgono molto più di quel che costano! Bressanini ci spiega la chimica in cucina in maniera esemplare. Non credete a noi? Guardate i commenti di chi già li ha letti!

Attenzione: moltissime scarpe uomo-donna Timberland a meno di 100 Euro (dipende dal numero): tutta la nostra selezione cliccando qui. Ma anche la selezione Clarks e Clarks Originals merita una visita!

Li abbiamo provati, sono ottimi!

Anche Xiaomi Mi Note 10 oggi è venduto a un prezzo ottimo. Con un ottimo schermo Amoled da 6,47 pollici e batteria da 5260 mAh, questo terminale ha caratteristiche molto simili a quelli dei brand tradizionali, ma costa molto meno. Se siete alla ricerca di uno smartphone economico verificate il prezzo per oggi di Samsung Galaxy A30s, in sconto rispetto al recente periodo.

Un monitor interessante è anche questo LG 24GL600F, da 23,6 pollici, Full HD LED e con supporto AMD FreeSync. Considerando che si tratta di una soluzione a 144 Hz il prezzo è di quelli da non perdere.

Cercate una scheda video sotto i 150 Euro? Ecco una nostra selezione!

Si possono fare affari anche con scarpe di gran moda e di marca. Dipende tutto dal numero : in alcuni casi affari assicurati, in altri casi assolutamente no. Vale la pena dare un'occhiata veloce.

Se volete qualche monitor importante di certo con la scelta di questo Samsung potrete andare sul sicuro. E' il Samsung U28E570D che solo per oggi viene proposto ad un prezzo incredibile di 229€ e se pensate che è UHD 4K con risoluzione di 3.840x2.160 pixel a 60Hz di tipo LED con AMD FreeSync e anche Display Port oltre a 2HDMI di certo non potrete resistere. Ci sono anche il Samsung C34H892 Monitor Curvo Ultrawide da 34 pollici e LG 34GK950G UltraGear, un monitor da gaming da ben 34 pollici. Entrambi in super offerta.

Ci sono migliaia di prezzi bassi oggi su Amazon nella relativa pagina.

Attenzione a SSD Kingston da 120GB sotto i 30 Euro! Ma anche gli altri tagli costano pochissimo!

Che prezzi! Moulinex Cookeo+ multicooker intelligente, Kenwood KVL8300S Titanium XL impastatrice planetaria, 6,7 litri, Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion robot da cucina multifunzione con 6 programmi automatici.

In offerta SSD Silicon Power, un nome di cui ci si può fidare. In questo caso a prezzi bassi abbiamo due SSD M.2 PCIe a prestazioni elevatissime e da 1TB e 2TB! 3400MB/s in lettura e 3000MB/s in scrittura. Il prezzo è veramente ottimo!

Continua l'offerta per queste ottime macchine per il caffè Nespresso Inissia.Sempre per la casa, oggi costa pochissimo la macchina per caffè espresso e altre bevande Nescafè Dolce Gusto EDG100.W, nel colore bianco.

Anche oggi in offerta queste Umi. by Amazon, auricolari Bluetooth 5.0 TWS True Wireless Stereo per iPhone, Samsung, Huawei, con custodia smart di ricarica brevettata in metallo. Disponibili in 3 colori.

Cialde Lavazza, pacchi da 256, in super offerta! Queste sono solo alcune, tutte le trovate cliccando qui!

Ricordate poi che ora è disponibile anche Amazon Prime Student: gli stessi servizi Prime ma a metà prezzo per gli studenti! Provalo Gratis!