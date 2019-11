Offerte Amazon dopo Black Friday ancora a prezzi super (alcune anche meglio, fino a -50% reali), aspettando il Cyber Monday

Alcuni articoli sono in offerta ancora oggi anche se in teorialo erano solo ieri. Altri non erano neppure segnalati, altri ancora continuano ad avere prezzi super. Ecco una rassegna di quello che è veramnte vantaggioso a livello di prezzo rispetto ai listini normali, ovviamente validi fino ad esaurimento scorte!

Consulta anche le offerte per oggi su console e videogiochi!

Da segnalare sicuramente questi tre robot per pulire. iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Alexa, Neato Robotics D750 Premium Pet Edition, un top di gamma a metà prezzo e Ecovacs 605 (costa normalmente 229 Euro! ) che lava anche.

Samsung Galaxy Note 10 non ha bisogno di grandi presentazioni: oggi costa oltre 100 Euro il meno del normale! A 228 Euro circa, poi, si può scegliere fra Samsung Galaxy M30s oppure Huawei P30 Lite. Gran prezzi anche per Galaxy A50 e M20. Occhio anche a S10+!

Continua l'offerta per Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa e Fire Stick, anche in versione 4K.

Ottime offerte Xiaomi: Mi A3 a prezzo stracciato, poi abbiamo gli ottimi Redmi Note 7 con 128GB o Note 8 con 64GB allo stesso prezzo. Potendo spendere, ecco Xiaomi Mi 9T Pro e Mi9 T: display da 6.39" Full HD, Snapdragon 855 (o Snapdragon 730), 6GB di RAM, 128GB (o 64GB) di memoria interna espandibile, tripla fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W.

Se avete spazio, imperdibile è questo Samsung 70 pollici: Samsung UE70RU7090 UHD Smart TV 4k Ultra HD 70", Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7090 3840 × 2160 pixel. Prezzo ottimo anche per un altro modello Samsung da 50", UE50RU7172UXXH. Super offerta per il pregiatissimo LG di fascia alta NanoCell AI, 55SM8500PLA, Smart TV 55", 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, Alexa integrato.

Super offerte SSD Kingston, anche su PCIe NVMe M.2!

Passiamo ai portatili, perché è rimasto qualcosa di molto buono: tre incarnazioni di Lenovo Ideapad S145: tutti con SSD, 8GB di RAM e schermo full HD ! I due più economici hanno processori Ryzen 5 oppure Intel Core i3 con anche 16GB di SSD caching Optane e SSD da 256GB. Il modello più costoso, ma in grande offerta, monta un molto più potente Core i7 di ottava generazione e scheda video con 2GB di memoria dedicata GeForce MX110.

Se poi si può spendere qualcosa in più, cifre, marche e caratteristiche parlano da sole!

Super offerte SanDisk: due ottime schede microSD con adattatore SD, ad alta capacità, e una chiavetta USB super a prezzo stracciato.

Erano e restano in offerta Huawei Mediapad T3 10 Tablet Wi-Fi, CPU Quad-Core A53, 32GB, 2GB RAM, display da 10 pollici e Huawei Mediapad T5 10 Tablet LTE con Display Full HD, 1920 x 1200 da 10.1" in 16:10, processore da 2.3 GHz, RAM da 3 GB, memoria interno da 64 GB.

Di seguito anche queste offerte, alcune ottime per idee regalo!