Netac ha un SSD per qualsiasi necessità: l'esterno Z10 e l'interno NV700

Netac è un marchio cinese che si è fatto strada nel mondo degli SSD interni ed esterni puntando sul rapporto prezzo-prestazioni. In redazione sono arrivati due esponenti dell'offerta di Netac, l'SSD esterno ZX10 e quello interno NV7000. Andiamo con ordine.

ZX10 è disponibile nei tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB, a noi è arrivata proprio quest'ultima. L'SSD si presenta con un'interfaccia USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps che dovrebbe quindi garantire una velocità di trasferimento di oltre 1000 MB/s. L'unità di Netac è accompagnata da una specifica di 1050 MB/s.

Netac ZX10 si presenta con un corpo in lega d'alluminio di colore nero e argento e dimensioni di 102 x 30 x 9,2 mm, quindi a tutti gli effetti l'SSD esterno ha le sembianze di una barretta. Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android, l'SSD è accompagnato nella confezione da due cavi, uno USB Type-C to A e uno di tipo USB Type-C to C: la compatibilità è quindi totale.

Insieme all'unità troviamo un contenitore in pelle, di qualità non certo eccelsa, che permette di mettere al sicuro l'unità in caso di cadute o impatti accidentali. Purtroppo non permette di portare con sé anche i due cavi in comodato.

Abbiamo verificato con alcuni test la funzionalità dell'unità: in CrystalDiskMark lo ZX10 raggiunge i dati di fabbrica collegato alle migliori porte USB A, USB C e Thunderbolt 4 di una ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero. Chiaramente se l'avessimo collegato a una USB 2.0 avrebbe restituito prestazioni inferiori.

Porta USB A

Porta USB C

Porta Thunderbolt 4

Nella copia di dati sull'unità dall'unità di sistema, un 980 PRO di Samsung, vediamo che è in grado di toccare intorno ai 700 MB/s, sia nel trasferimento di file da 10 gigabyte che 100 gigabyte.

Il Netac NV7000, invece, è un classico SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 da 1, 2 e 4 TB, capace di offrire - secondo le specifiche - prestazioni al vertice dell'interfaccia: si parla di un picco di 7200 MB/s in lettura sequenziale e fino a 6700 MB/s in scrittura sequenziale per l'unità da 2 TB in nostro possesso.

Clicca per ingrandire

NV7000 si presenta con un dissipatore preinstallato (che porta le dimensioni a 23,5 x 80 x 11,25 mm), da rimuovere qualora si decida di inserirlo in slot già adeguatamente dissipati da parte del produttore di schede madri. Il dissipatore consente di inserirlo, oltre che nei PC, anche all'interno di PS5.

Anche in questo caso abbiamo svolto alcuni test, osservando prestazioni in linea con quelle dichiarate, anche dopo il trasferimento di un file da 1 TB. Con CrystalDiskMark vediamo che l'SSD conferma i dati prestazionali indicati da Netac, sia al primo avvio che anche in seguito al riempimento parziale.

Potete vedere che la copia di un file da 100 gigabyte dall'unità centrale (SSD 980 PRO) all'SSD di Netac è piuttosto veloce con un valore di oltre 4 GB al secondo.

I due SSD di Netac, l'esterno ZX10 e l'esterno NV7000, entrambi da 2 TB, offrono prestazioni più che soddisfacenti, a patto chiaramente di essere collegati il primo a porte veloci e il secondo a slot PCIe 4.0 x4 o superiori. Nel caso dell'SSD interno è importante posizionarlo in slot che non si trovino sotto la GPU, pena prestazioni rallentate dal throttling a causa del calore. Ottima la compatibilità con PS5. ZX10 è una buona unità esterna, ampiamente compatibile grazie ai due cavi in bundle. Oltre alle prestazioni, anche i prezzi delle due unità sono buoni: li si può rintracciare su Amazon con listini adeguati alle capacità e le prestazioni offerte.