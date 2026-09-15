MicroSD Samsung T9 da 256GB a 65,88: scheda professionale per droni e action cam con 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura

La scheda di memoria Samsung T9 da 256GB è disponibile a 65,88. Parliamo di una scheda microSDXC UHS-I con velocità fino a 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura, ottimizzata per registrazione video 4K, droni, action cam e fotocamere a 360°

La scheda di memoria Samsung T9 da 256GB è disponibile a 65,88, una proposta pensata per l'uso professionale con droni, action cam, fotocamere a 360° e attrezzature per la creazione di contenuti. La scheda appartiene alla categoria microSDXC UHS-I ed è certificata Class 10, U3, V30 e A2, caratteristiche che garantiscono prestazioni adeguate alla registrazione video in 4K UHD senza interruzioni o perdita di fotogrammi.

Le velocità dichiarate arrivano fino a 200 MB/s in lettura sequenziale e 130 MB/s in scrittura sequenziale, valori che permettono di gestire registrazioni video 4K fluide, scatti in sequenza di foto RAW e produzione di contenuti a 360° in tempo reale. La classe V30 assicura una velocità di scrittura sostenuta minima di 30 MB/s, requisito fondamentale per la registrazione video ad alta risoluzione con dispositivi host abilitati UHS. La certificazione A2 (Application Performance Class 2) garantisce prestazioni minime di 4000 IOPS in lettura casuale e 2000 IOPS in scrittura casuale, oltre a una scrittura sequenziale sostenuta di almeno 10 MB/s. Questi numeri rendono la scheda adatta anche all'esecuzione diretta di applicazioni su smartphone e tablet Android.

La capacità di 256GB, inoltre, consente di archiviare ore di riprese video in 4K e migliaia di foto ad alta risoluzione senza dover cambiare scheda frequentemente, un vantaggio particolarmente utile durante lunghe giornate di riprese, voli con droni o intense sessioni sportive. Le dimensioni della scheda sono di 15 x 11 x 1 mm, con un peso di circa 0,25 grammi, mentre il file system predefinito è exFAT, compatibile con la maggior parte dei dispositivi moderni che supportano capacità superiori a 32GB.

Sul fronte della protezione, Samsung T9 integra una resistenza a 6 livelli: impermeabilità completa, resistenza agli sbalzi di temperatura da -25°C a +85°C, protezione contro i raggi X negli scanner aeroportuali, immunità ai campi magnetici, resistenza alle cadute da un'altezza massima di 5 metri e durabilità contro l'usura quotidiana. Queste caratteristiche rendono la scheda affidabile anche in ambienti ostili o durante attività all'aperto in condizioni meteorologiche variabili.

La compatibilità include droni professionali, action cam di marche come GoPro, Insta360, DJI, fotocamere mirrorless e DSLR con slot microSD, console di gioco portatili come Nintendo Switch e Steam Deck, oltre a smartphone e tablet Android per l'espansione dello storage. La garanzia limitata offerta da Samsung è di 3 anni. A 65,88, la MicroSD Samsung T9 da 256GB è un affare, soprattutto se si considera la crisi di prezzi a cui sta andando incontro il mercato delle memorie.