Intel, Optane SSD P5800X è l'SSD per datacenter più veloce al mondo

Durante l'evento Memory and Storage 2020, Intel ha presentato sei nuovi prodotti di archiviazione. Ci troviamo di fronte ai primi grandi annunci da quando l'azienda statunitense ha annunciato la vendita della divisione storage a SK hynix. Non bisogna dimenticare che si tratterà di un "distacco" non rapido, ma richiederà diversi anni: per questo la divisione continuerà a lavorare "come se niente fosse" anche durante il periodo di transizione.

Optane SSD P5800X: un SSD per datacenter velocissimo

A spiccare tra le novità è senza dubbio Optane SSD P5800X, definito come "l'SSD per datacenter più veloce al mondo": dotato di interfaccia PCI Express 4.0 x4, un nuovo controller e la seconda generazione della memoria 3D XPoint, offre prestazioni tre volte maggiori rispetto al modello di precedente generazione Optane SSD DC P4800X.

Più precisamente, P5800X raggiunge 1,5 milioni IOPS con carichi casuali 4K e prestazioni sequenziali di picco pari a 7,2 GB/s. L'unità è capace, inoltre, di raggiungere prestazioni con carichi casuali 512B fino a 4,6 milioni di IOPS e di garantire un massimo di 1,8 milioni di IOPS con carichi misti. Il nuovo P5800X è inoltre capace di una resistenza in scrittura fino al 67% superiore al P4800X, toccando di conseguenza un picco di 100 drive writes per day (DWPD).

Queste sono però solo alcune delle capacità di questo prodotto molto interessante per i datacenter. Intel ha migliorato il QoS (quality of service) dell'SSD rispetto al modello precedente e lavorato per garantire prestazioni costanti anche con carichi molto pesanti. Il P5800X è in grado di sostenere un throughput sotto carico molto elevato pari a 8 GB/s. Inoltre, il nuovo SSD assicura una latenza di soli 66 us.

Optane SSD P5800X è in grado anche di sfruttare la bidirezionalità del PCI Express, cosa molto utile nei carichi di lavoro misti. In uno scenario con letture e scritture rispettivamente al 70% e 30%, l'SSD è capace di toccare 2 milioni di IOPS, superando di 3,7 volte il modello di precedente generazione.

Intel non ha ancora rilasciato informazioni sui prezzi o sulla disponibilità, ma ha annunciato che il nuovo Optane sarà disponibile nel form factor U.2 con capacità di 400 GB, 800 GB, 1,6 TB e 3,2 TB. È plausibile che il nuovo Optane SSD P5800X arrivi sul mercato insieme alla nuova piattaforma server Intel Ice Lake, la prima con supporto al PCIe 4.0, attesa nel primo trimestre 2021. Ovviamente l'SSD sarà installabile senza alcun problema anche su sistemi basati su CPU AMD EPYC.

Optane Memory H20 per notebook reattivi

Sempre all'interno della famiglia Optane, ma molto differente rispetto al P5800X, è il nuovo Optane Memory H20: si tratta di un SSD in formato M.2 che abbina 3D NAND QLC a 144 layer a memoria 3D XPoint gestita da un rinnovato controller. Evoluzione del modello H10, fonde la capacità di archiviazione della NAND alla velocità e alle basse latenze di 3D XPoint, in modo da permettere ai produttori di notebook (non sarà venduto nei negozi) di realizzare prodotti reattivi, veloci e leggeri.

Il debutto di Optane Memory H20 è previsto per il Q2 2021 in due versioni con 512 GB o 1 TB di 3D NAND affiancata da 32 GB di memoria 3D XPoint. Optane Memory 20 è accompagnato da un'interfaccia PCI Expres 3.0 e lo troveremo a bordo di prodotti con CPU Intel Core di 11esima generazione della serie U e chipset della serie 500.

SSD D7-P5510 e D5-P5316, 3D NAND a 144 layer per i datacenter

Intel ha rinnovato la pattuglia di SSD per datacenter con nuove soluzioni basate su memoria 3D NAND a 144 layer, di tipo TLC nel caso del D7 e nell'accezione QLC in quello del D5. I due condividono però lo stesso controller e supportano il PCI Express 4.0. Il D7-P5510 si presenta in formato U.2 con capacità di 3,84 e 7,68 TB, ma anche una serie di novità specifiche per il mondo del cloud e degli ambienti virtualizzati. Sarà disponibile entro fine anno, ovviamente solo per le aziende del settore.

Il modello D5-P5316 arriverà invece nella prima metà del prossimo anno con l'obiettivo di prendere il posto degli hard disk. Disponibile in capacità di 15,36 e 30,72 TB, il nuovo SSD con memoria 3D NAND QLC sarà disponibile nei formati U.2 e E1.L (in quest'ultimo caso permetterà di inserire ben 1 petabyte di storage in un rack 1U).

Intel SSD 670p, memoria QLC a 144 layer l'ambito consumer

Nel primo trimestre del prossimo anno Intel introdurrà l'SSD 670p, un modello consumer contraddistinto da un nuovo controller rispetto alle precedenti soluzioni e dalla memoria 3D NAND QLC a 144 layer. Anche in questo caso si tratta di un SSD M.2 PCIe 3.0, che arriverà in capacità di 512 GB, 1 TB e 2 TB. Prezzo e prestazioni saranno condivisi da Intel in prossimità del debutto, ma l'azienda ha fatto sapere di aver fatto alcuni cambiamenti per quanto riguarda il funzionamento della cache SLC dinamica.

In pratica, mentre le dimensioni massima e minima non cambieranno rispetto al passato, Intel è riuscita a migliorare la dimensione della cache disponibile quando l'unità è parzialmente piena: un 670p con metà della capacità occupata avrà a disposizione quasi la dimensione massima della cache SLC. La dimensione minima, inoltre, non sarà raggiunta fino a quando l'unità non sarà piena all'85%. Un cambiamento che dovrebbe risultare utile per sostenere le prestazioni in alcuni frangenti in cui sono richieste scritture brevi e veloci.

Optane Persistent Memory, sta arrivando "Crow Pass"

Per concludere, Intel ha parlato anche del futuro di Optane Persistent Memory, ossia i moduli di memoria che s'inseriscono nei classici slot DIMM delle DRAM ma, a differenza di quest'ultime, sono in grado di archiviare molti più dati e conservarli anche in assenza di energia. Intel ha fatto sapere che dopo le proposte della serie 200, nome in codice Barlow Pass, toccherà alla generazione "Crow Pass" affiancare i futuri processori Xeon "Sapphire Rapids". Ci sarà quindi molto probabilmente un importante cambiamento in termini di interfaccia, dato che le future CPU supporteranno la memoria DDR5.