Gli SSD PCIe 5.0 costano troppo? Con questo controller i prezzi scenderanno

Dopo molti mesi di attesa gli SSD M.2 compatibili con lo standard PCI Express 5.0 stanno iniziando ad arrivare sul mercato. Bollenti spiriti a parte, un altro elemento che sicuramente non invoglia all'acquisto è il prezzo, a dir poco elevato. Certo, le innovazioni costano sempre all'inizio, ma c'è una buona notizia in prospettiva futura: il mondo dello storage è al lavoro per limare i listini, in particolare Phison.

In occasione del Computex 2023, Phison ha annunciato Phison PS5031-E31T, un controller PCIe 5.0 x4 pensato per consentire ai propri clienti di creare unità di nuova generazione meno costose. Phison PS5031-E31T è un controller quad channel e senza di DRAM pensato per offrire velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 10,8 GB/s e una capacità massima di 8 TB.

Basato su una CPU ARM Cortex-R5 e acceleratori dedicati stipati nel package CoXProcessor, Phison E31T può gestire memoria 3D NAND TLC e QLC di prossima generazione e supporta AES-256, TCG Opal e TCG Pyrite per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Grazie ai quattro canali con 16 CE ciascuno può gestire fino a 16 die NAND per canale.

Rispetto all'attuale proposta top di gamma di Phison, il modello E26 che può spingersi teoricamente fino a 14 GB/s in lettura, il nuovo arrivato supporta meno canali NAND e die. La minore complessità dovrebbe permettere al controller - e agli SSD - di consumare e scaldare meno, ma c'è anche un'altra buona notizia: laddove l'E26 è prodotto a 12 nanometri, l'E31T sarà realizzato a 7 nanometri.

Purtroppo Phison al momento non si è sbilanciata sulle tempistiche di arrivo del nuovo controller, quindi è probabile che passeranno ancora diversi mesi prima di vederlo su un SSD commerciale. Non è da escludere un approdo sul mercato nel 2024.