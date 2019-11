15 offerte Amazon di oggi: Apple iMac, SSD, TV, smartphone e 5 promo speciali con sconti fino all'80%

Le migliori offerte Amazon? Le scegliamo per voi. A una a una. Controlliamo se sono vere offerte, impegnandoci a segnalare quando possibile il prezzo più basso di sempre. Tante proposte ogni giorno: alcune sono disponibili per più giornate di seguito, altre sono invece valide solo fino ad esaurimento scorte o comunque nell'arco della giornata.

ECOVACS DEEBOT 715 robot aspirapolvere, Smart Navi 2.0 (Visual navigazione), aspirazione e lavaggio , controllo tramite App e compatibile con Alexa, Ideale per pavimenti duri/tappeti/peli di animali. Oggi in offerta tempo a 236,98 Euro contro i normali 299 Euro!

Meno di 1500 Euro per l'ottimo Apple iMac (21,5" con display Retina 4K: processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0 GHz, 1TB)

Se il prezzo rimane questo in maniera costante nell'arco della giornata, imperdibile è Xiaomi Redmi Note 8, 4GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, display 6,3", Snapdragon 665, quad Camera con grandangolo (48MP + 8MP + 2MP + 2MP). A poco meno, c'è la versione da 64GB di memoria interna.

Xiaomi Mi 9T Pro e Mi9 T: display da 6.39" Full HD, Snapdragon 855 (o Snapdragon 730), 6GB di RAM, 128GB (o 64GB) di memoria interna espandibile, tripla fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W.

SanDisk Ultra, con velocità di lettura reali a circa 120MB/sec e scritture oltre i 40MB/sec. Spendere qualche Euro in meno per avere velocità più che dimezzate non vale la pena, fidatevi. Prezzi incredibili per le 128GB e 256GB!

Continua l'offerta: 67% di sconto su Amazon Echo Dot (3ª generazione) - altoparlante intelligente con integrazione Alexa, proposto in 3 colorazioni. Il prezzo è veramente super, oggi sotto i 20 Euro! 50% sulla versione con orologio integrato.

Oggi intorno ai 140 EURO , ecco Samsung Galaxy A20e: display 5.8", 32GB di memoria interna espandibile, 3GB di RAM, batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM, versione italiana. Ma attenzione anche al prezzo di Galaxy S10!

Torna in offerta a un prezzo veramente basso la superba scheda memoria Lexar nel taglio da 256GB, ma ora anche la 512GB! Merita una menzione anche il router/hotspot portatile HUAWEI E5573Cs-322 Wi-Fi, nella versione da 150 MBps, 4G LTE. 20 Euro in meno! Restano in offerta queste microSD Samsung con adattatore, molto affidabili e veloci. Samsung è una garanzia nel campo e vi segnaliamo questi due modelli.

Cosa accomuna questi SSD? Patriot Viper e Silicon Power sono marchi ottimi, in questo caso a prezzo bassi abbiamo 2 SSD M.2 PCIe a prestazioni elevate e da 1TB! 3400MB/s in scrittura e 3000MB/s in scrittura. Il prezzo è veramente ottimo! C'è anche un modello da ben 2TB in offerta.

Tutta la serie Toshiba Canvio Basic in offerta! E' un hard disk esterno USB 3.0, proposto nei tagli da 1TB, 2TB oppure 4TB, tutti a prezzi veramente bassi.

Super offerta per Huawei P30 Lite in ben 4 colori, smartphone + cover trasparente, 4GB RAM, memoria 128GB espandibile, Display 6.15" FHD+, tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP con grandangolo, fotocamera anteriore 24 MP, batteria 3340mAh.

Era e resta in offerta questo splendido TV Samsung 55 pollici già compatibile con le nuove specifiche DVB-T2 serie UE55RU7400U, Smart TV 4K Ultra HD 55" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019. In alternativa ecco un'altra occasione imperdibile: LG 55UM7400 Bluetooth UHD Smart TV, da 55 Pollici, 4K, sempre DVB-T2. Sempre DVB-T2 ma 32 pollici Full HD, ecco LG 32LK6200PLA Smart Tv Wi-Fi LED TV - (81.3 cm (32"). Il prezzo è fantastico!

Vi segnaliamo il PC portatile fra i più venduti al mondo: HP 255 G7 ha un display da 15.6" 720p, CPU AMD A4 9125 fino a 2.60GHz, 4GB di RAM, SSD M.2 256GB, Radeon R3, HDMI, CDRW-DVD, Windows 10 professional, Office Pro 2019. Ottimo per l'ufficio e le applicazioni ordinarie. Abbondantemente sotto i 500 Euro questo bel portatile Lenovo Ideapad S340, con display 14" full HD 1920x1080pixel IPS, processore Intel Core i3, 256GB SSD M.2 PCie NVMe, ben 8GB di RAM, Windows 10, colorazione Abyss Blue. Attenzione anche a Acer Swift 1 SF114-32-P7YP, un notebook con processore Intel Pentium Silver N5000, RAM da 4GB, SSD da 128GB, Display full HD 1920x1080 pixel da 14".

Mai così basso anche il prezzo di questo hard disk esterno USB 3.0 Maxtor da ben 4TB! Offerta super per l'SSD Kingston A400 da 480GB, in grado di riportare in vita PC datati con una semplice mossa! Ma attenzione al Crucial 500BX da 960GB: siamo intorno ai 100 Euro!

Prezzi super per questi due hard disk esterni (alimentati) WD 10 TB My Book, nei tagli da 6TB e 10TB, interfaccia USB 3.0. Difficile, se non impossibile, trovare così tanto spazio a disposizione spendendo meno. Attenzione però anche all'ottima offerta del NAS WD My Cloud EX2 Ultra, poco sopra i 500 Euro! Offre fino a 16TB di spazio di archiviazione, adotta due dischi e ha la qualità garantita dal marchio, anche nel software di gestione.

Torna in offerta a soli 89 Euro il monitor Acer SA230Abi FreeSync da 23", Display IPS Full HD (1920x1080 pixel), 75 Hz, formato 16:9, VGA, HDMI! Si sale di livello con questo bel monitor IPS gaming Acer Nitro VG270Ubmiipx: 27 pollici, risoluzione QHD 2560x1440 pixel, FreeSync 75 Hz, luminanza 350 cd/m2, 2xHDMI, DisplayPort, speaker integrati. Meno di 200 Euro!

In offerta lancio, visto che è nuovo di zecca, ecco Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa. Può gestire piani/abbonamenti Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri, nonché le migliaia di app e skill Alexa. Il prezzo è ottimo! Echo Wall Clock (ovviamente compatibile con Alexa) è in offerta lancio, meno di 30 Euro! Ti aiuta ad organizzarti ed essere sempre puntuale: l’orologio analogico ti permette di leggere facilmente l’ora mentre il display digitale a 60 LED può mostrare uno o più timer impostati usando un dispositivo Echo associato. L’ora viene sincronizzata in base al dispositivo Echo associato. Compatibile con Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Spot, Echo Input, Echo Flex, Echo Studio o Echo Show 5. Sempre per la casa, oggi costa pochissimo la macchina per caffè espresso e altre bevande Nescafè Dolce Gusto EDG100.W, nel colore bianco. 32 capsule in omaggio!

Grande offerta per FIFA 2020 per PC, oggi solo 45 Euro contro i normali 56 Euro reali. Ma in offerta anche quelli per PS4 e Xbox One (i prezzi possono variare in base alla disponibilità).

Se siete indecisi su cosa regalare, perché non far scegliere direttamente alla persona a cui il regalo è destinato? Esistono diversi buoni acquisto Amazon (le cifre riportate sono indicative, ognuno sceglie il taglio preferito). Molto apprezzato, sempre.

DJI Mavic Mini è un drone ultraleggero e ultraportatile (pesa meno di 250 grammi!), appena presentato. Autonomia di volo di 30 minuti, distanza fino a 2Km, fotocamera stabilizzata con sensore da 12Mpixel e video Quad HD 2,7K, gimbal a 3 assi. Una piccola meraviglia, insomma, anche in versione combo con molti accessori come ulteriori 2 batterie, eliche di riserva, sistema per proteggere le eliche e altro ancora! Un regalo prezioso e unico, ma con prezzo abbordabile.

Da tenere in considerazione queste ottime Xiaomi Mi Airdots TWS auricolari Bluetooth 5.0, Cuffie Wireless True Sound Stereo, scatola di ricarica, impermeabili e tasto fisico per minimizzare i click accidentali. Chi le possiede non riesce più a farne a meno! Anche oggi in offerta queste Umi. by Amazon, auricolari Bluetooth 5.0 TWS True Wireless Stereo per iPhone, Samsung, Huawei, con custodia smart di ricarica brevettata in metallo. Disponibili in 3 colori.

Credeteci, li controlliamo uno a uno! Oggi abbiamo scovato questa offerta incredibile. Invece che 99 Euro, queste due macchine Nespresso Inissia, 1260 W, 0.7 L, in colorazione nera o rossa (che costa anche meno), costano solo 59 Euro e 54 Euro! Gli altri colori, prezzo pieno. Ottimo per un regalo di Natale.

Ottimo il caricatore USB a muro con 4 prese USB, una delle quali Quick Charge 3.0, oltre a un set di 5 cavi USB-C.

Ecco una selezione di 3 paia di cuffie bluetooth scelte in base al maggiore ribasso di prezzo rispetto al normale. Ce ne sono per tutte le tasche, a voi la scelta!

Continuano le straordinarie offerte degli SSD Crucial MX500, con interfaccia Serial ATA. Sono ottimi modelli, venduti nei tagli da 240GB e 480GB rispettivamente a circa 32 Euro e 56 Euro. Cifre veramente basse.

Non in offerta ma molto interessanti comunque consigliamo Echo Flex, un dispositivo che si collega direttamente alla presa di corrente, offre una porta USB integrata e può essere dotata di moduli differenti (sensore di movimento, luce notturna). Infine Echo Studio è un diffusore per una qualità d'ascolto più elevata, grazie a woofer da 330W, DAC a 24 bit e tecnologie Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

Da qualche giorno sono disponibili i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: i nuovissimi smartphone che Apple ha presentato la scorsa settimana possono essere finalmente acquistati. E se volete invece risparmiare, date un'occhiata alla serie precedente: con iPhone XR si può arrivare a risparmiare anche 190 euro grazie allo sconto del 21%!

