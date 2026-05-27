Vivado, AMD esclude Linux dal supporto alla versione gratuita: 'il 70% degli utenti usa Windows'

AMD ha modificato il sistema di licenze di Vivado e dalla versione 2026.1 il supporto a Linux sparirà dalla versione gratuita. Gli utenti dovranno utilizzare Windows oppure sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo compreso tra 1.200 e 1.800 dollari

AMD è finita, di nuovo, al centro delle critiche dopo le modifiche annunciate per il sistema di licenze di Vivado, la piattaforma proprietaria utilizzata per la progettazione e la programmazione di FPGA. Con l'arrivo della release Vivado 2026.1, la società introdurrà una nuova suddivisione delle edizioni software che cambierà radicalmente l'accesso agli utenti Linux.

Vivado rappresenta uno degli strumenti più diffusi nel settore FPGA grazie alle funzioni dedicate alla simulazione hardware, alla validazione dei circuiti e allo sviluppo di soluzioni avanzate per intelligenza artificiale, settore aerospaziale ed elettronica professionale. Gli FPGA, infatti, permettono di riconfigurare l'hardware tramite software e risultano fondamentali per test e prototipazione.

La polemica nasce dalla scelta di AMD di eliminare il supporto a Linux dalla versione gratuita del software. Fino alle release attuali, la variante gratuita "Standard" risultava disponibile sia per Windows sia per Linux. Con la suddetta release fa invece il suo esordio la nuova edizione "Basic", ma sarà limitata esclusivamente a Windows.

Gli utenti che vorranno continuare a utilizzare Vivado nativamente su Linux dovranno passare al piano "Core", accessibile tramite abbonamento annuale con prezzi compresi tra 1.200 e 1.800 dollari. Una cifra che ha immediatamente acceso le proteste della community, soprattutto tra studenti universitari, ricercatori e appassionati open-source che utilizzano Linux come ambiente principale di sviluppo.

AMD ha difeso la decisione all'interno dei forum ufficiali, spiegando che circa il 70% degli utenti Vivado utilizza Windows. La risposta però non ha convinto gran parte della community tecnica, che considera Linux un sistema operativo essenziale in molti contesti accademici e professionali.

Secondo quanto dichiarato da un rappresentante AMD, gli utenti potranno continuare a utilizzare gratuitamente le versioni precedenti alla 2026.1 senza restrizioni particolari. Tuttavia, queste release perderanno progressivamente il supporto ufficiale, elemento che potrebbe creare problemi di compatibilità e sicurezza nel medio periodo.

Tra le obiezioni avanzate online emergono forti preoccupazioni anche per il mondo educational e per gli sviluppatori indipendenti. Diversi utenti sostengono che la nuova politica rischi di allontanare hobbisti e maker dall'ecosistema AMD FPGA e favorisca piattaforme concorrenti come Lattice e Altera.

AMD ha confermato di avere raccolto i feedback della community e di averli inoltrati ai team interni competenti. Al momento però non risultano cambiamenti ufficiali alla nuova struttura delle licenze prevista per Vivado 2026.1.