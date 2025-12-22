Steam diventa esclusivamente 64-bit: Valve chiude l'era del 32-bit sulla piattaforma

Valve ha rilasciato un aggiornamento che rende il client Steam esclusivamente 64-bit su Windows 10 e 11. Gli utenti con sistemi a 32-bit riceveranno aggiornamenti solo fino al primo gennaio 2026, quando il supporto terminerà definitivamente

L'ultimo aggiornamento del client di Steam per Windows distribuito da Valve ha trasformato l'app in un software esclusivamente 64-bit per tutti gli utenti che utilizzano Windows 10 e Windows 11. La transizione segna la fine di un'era per chi ancora utilizza architetture molto datate, ponendo le basi per prestazioni migliori e una gestione più efficiente delle risorse di sistema.

La decisione di Valve riguarda principalmente gli utenti di Windows 10 a 32-bit, l'unica versione del sistema operativo Microsoft ancora supportata con tale architettura. Windows 11, lanciato nel 2021, è stato infatti progettato fin dall'inizio come sistema esclusivamente 64-bit, mentre il supporto per Windows 7 e 8 era già stato interrotto in precedenza. Per chi continua a utilizzare versioni a 32-bit del sistema operativo, il conto alla rovescia è già iniziato: il client a 32-bit continuerà a ricevere aggiornamenti solo fino al primo gennaio 2026, data oltre la quale Valve cesserà ogni forma di assistenza.

La fine del supporto non comporterà necessariamente un blocco immediato della piattaforma. Con ogni probabilità, il client continuerà a funzionare anche dopo la data limite, e permetterà ancora di acquistare e installare giochi per un certo periodo. Tuttavia, chi deciderà di rimanere su sistemi a 32-bit dovrà mettere in conto un progressivo deterioramento dell'esperienza d'uso, con possibili problemi di compatibilità e l'impossibilità di accedere alle nuove funzionalità che Valve introdurrà nel tempo.

Il passaggio a un'architettura interamente 64-bit consente a Valve di eliminare i livelli di compatibilità che introducevano complessità nel codice e rallentamenti nelle prestazioni. Sfruttando appieno le capacità dei processori moderni, la piattaforma potrà gestire meglio le risorse di sistema e offrire un'esperienza più fluida agli utenti. La scelta si allinea con una tendenza consueta nel settore tecnologico, dove produttori di hardware e software abbandonano progressivamente il supporto per architetture del passato.

L'aggiornamento introduce una serie di miglioramenti per quanto riguarda il supporto dei controller. Tra le aggiunte più interessanti figura il supporto per i controller Nintendo Switch 2 quando collegati via cavo USB e degli adattatori GameCube in modalità Wii U con vibrazione. Le modalità giroscopio, precedentemente disponibili solo in versione beta, sono state rese predefinite, mentre è stata aggiunta la possibilità di invertire gli input per gli attivatori Regular Press. L'aggiornamento include anche numerose correzioni di bug minori che migliorano la stabilità generale del client. Chi desidera consultare l'elenco completo delle modifiche può farlo attraverso l'apposita pagina di supporto sul sito ufficiale di Steam.