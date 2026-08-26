Claude unifica la memoria fra chat e Cowork, e la aggiorna mentre scrivi

Da martedì quello che Claude impara in chat è disponibile a Cowork e viceversa. La scrittura in memoria avviene durante la conversazione, i file dei topic sono leggibili e modificabili, gli argomenti sensibili restano fuori salvo intervento manuale.

Martedì Anthropic ha unificato la memoria di Claude fra la chat e Cowork. Quello che il modello registra durante una conversazione è ora disponibile all'agente quando esegue un compito, anche in cloud, e quello che emerge lavorando con Cowork può essere disponibile nella chat. La funzione è attiva di default sui piani Free, Pro e Max, su web, desktop e mobile. Claude ha una funzione memoria dall'estate scorsa, ma fino ad ora rimasta frammentata, in parte per scelta e in parte per i limiti dell'architettura.

Chiedendo a Cowork la bozza di un aggiornamento per il proprio responsabile, l'agente parte già sapendo di chi si tratta e in che forma preferisce riceverlo. Un'agenda di conferenza discussa in chat arriva a Cowork con il numero di partecipanti, la città e i relatori già dentro, quando poi serve costruire il documento di budget e logistica. Sono gli esempi che l'azienda usa nell'annuncio, e in entrambi i casi il guadagno è lo stesso: non dover spiegare da capo informazioni che Claude può già aver acquisito nel corso delle interazioni nel tempo.

Claude ora aggiunge argomenti alla memoria mentre la conversazione è in corso, invece di riassumerla quando finisce. Se durante uno scambio la scadenza di un progetto si sposta a settembre, la conversazione successiva lo sa senza bisogno di dire "ricordati questo". Il cambiamento sposta il momento in cui il sistema cattura il dato, e toglie la pausa di fine conversazione, quando l'utente avrebbe potuto decidere che lo scambio non valeva la pena di essere conservato.

I file dei topic e l'interruttore sui temi sensibili

Tutto quello che Claude conserva sta in una lista di file sotto la voce Topics nelle impostazioni della memoria. Ogni file si legge, si modifica e si cancella singolarmente, e la memoria si può mettere in pausa o azzerare in qualsiasi momento. I file sono corti, e una correzione fatta una volta vale da lì in avanti su tutte le conversazioni: se l'azienda per cui si lavora ha cambiato nome, si corregge il file e il vecchio nome smette di comparire.

Di default Claude non memorizza argomenti personali o sensibili: salute, etnia, credenze religiose, politica, identità di genere e aree simili. L'impostazione "includi argomenti sensibili nella memoria" capovolge ovviamente il comportamento, e Anthropic la giustifica osservando che "quello che alcuni considerano sensibile, altri possono considerarlo utile da far ricordare a Claude"; l'esempio dell'azienda è un'allergia al glutine che dovrebbe orientare i suggerimenti di ricette. L'interruttore parte spento e va attivato a mano, non agisce a ritroso su quanto già detto, e ogni volta che un argomento di quelle categorie finisce in memoria compare un avviso.

Alcune categorie restano fuori anche con l'interruttore acceso. Numeri identificativi sensibili e i documenti rilasciati da enti pubblici, precedenti penali, status migratorio e qualunque contenuto che violi la politica d'uso accettabile non entrano in memoria in nessun caso, e Claude avvisa l'utente quando non può aggiungere una di queste informazioni, e tale comportamento non dipende dalle impostazioni scelte.

Dove la memoria unica si ferma

La memoria è accesa di default sui piani Free, Pro e Max, mentre il salvataggio degli argomenti sensibili parte spento. Su Team ed Enterprise il quadro si rovescia: la disponibilità la decidono gli amministratori dell'organizzazione, e sul singolo account la memoria resta spenta fino a un'attivazione esplicita. Chi decide, in azienda, non è la persona che poi userà lo strumento.

L'annuncio non nomina Claude Code, e Anthropic ha confermato che l'aggiornamento riguarda Cowork e la chat. Lo strumento di sviluppo resta quindi un'isola di memoria a sé, con un contesto che non comunica con gli altri due. Il consolidamento annunciato martedì non copre ancora l'intera famiglia di prodotti.

Cowork esegue compiti, anche in cloud, e opera sulla macchina di chi lo usa. Engadget ricorda che un aggiornamento recente ha portato Cowork dentro l'estensione Claude for Chrome, e che da allora le conversazioni tenute nel pannello laterale del browser entrano nello storico d'uso: la memoria unica copre quindi più terreno dei due prodotti che l'annuncio nomina. I controlli si trovano in Impostazioni, alla voce Memoria, e sono due interruttori, la lista dei file per argomento e un azzeramento; su iOS e Android serve l'ultima versione dell'app per vederli.