Acrobat AI Assistant in abbonamento mensile da 4,99 dollari, ma solo per un po'

Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Acrobat AI Assistant su Acrobat Reader. La nuova funzione di IA generativa mira a trasformare e semplificare il rapporto degli utenti con i documenti digitali e più nello specifico i PDF. L'annuncio arriva in concomitanza con l'importante stagione fiscale statunitense (e non solo).

Acrobat AI Assistant sbarca su Acrobat Reader, desktop e web, e lo fa richiedendo un abbonamento a partire da 4,99 dollari al mese, ma solo per un periodo limitato fino al 5 giugno. L'assistente è disponibile anche su mobile in versione beta, gratuitamente per un periodo di tempo limitato direttamente nell'app Reader, consentendo agli utenti di usare i comandi vocali per porre domande, riassumere documenti e altro ancora.

Non mancano le estensioni per Google Chrome e Microsoft Edge, utili per passare rapidamente dalla ricerca web alla comprensione e all'azione in un istante. "La maggior parte delle persone inizia cercando sul web e molte delle informazioni più preziose che trovano online sono in PDF. L'assistente fornisce agli utenti di Chrome ed Edge risposte e riepiloghi in formati facili da leggere senza mai lasciare i propri browser".

Acrobat AI Assistant è stato progettato per consentire agli utenti di passare dalla lettura dei documenti alla conversazione, ottenendo approfondimenti ma anche formattare e condividere contenuti da tutti i tipi di documenti digitali in modo rapido e semplice.

AI Assistant è in grado di identificare le informazioni chiave e fornire approfondimenti, rendendosi particolarmente utile per i documenti finanziari e fiscali. Le funzionalità dell'assistente consentono di lavorare in modo più produttivo con i PDF e documenti in altri formati, tra cui Word, PowerPoint, trascrizioni di riunioni e altro ancora.

"L'assistente è un nuovo motore conversazionale alimentato dall'intelligenza artificiale generativa che è profondamente integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat. AI Assistant sta portando l'IA generativa di massa, sbloccando nuovo valore dalle informazioni contenute nei più di 3 trilioni di PDF nel mondo", sottolinea la società.

In sintesi, con Acrobat AI Assistant facilita il riassunto di informazioni e l'individuazione di informazioni chiave per velocizzare il lavoro o ridurre i tempi di lettura di un documento digitale.

L'assistente è stato lanciato su Acrobat desktop e web a febbraio come beta. Al momento Acrobat AI Assistant è disponibile in inglese ma, in futuro, è previsto il supporto anche ad altre lingue.