Vendite sostenute nel Q1 per le schede video, ma viene meno l'effetto mining

Il periodico report di analisi del mercato delle schede video, elaborato da Jon Peddie, evidenzia come nel corso dei primi 3 mesi del 2018 le vendite di schede video discrete siano continuate ad aumentare rispetto all'andamento storico, con un riposizionamento nelle quote di mercato tra i 3 player Intel, NVIDIA e AMD.

Le vendite di GPU sono incrementate del 3,4% nel periodo rispetto ai primi 3 mesi del 2017, con un aumento delle soluzioni desktop pari al 14% e un calo del 3% in quelle notebook. Nel confronto con il trimestre precedente, il quarto del 2017, le consegne di GPU sono calate del 10%: AMD ha visto una contrazione del 6%, NVIDIA del 10% e Intel dell'11%.

Prendendo come riferimento le quote di mercato dello scorso anno si evidenzia il passo in avanti di AMD, che è passata dal precedente 13,1% all'attuale 14,9%. Per Intel il calo è stato significativo, con un passaggio dal 71,1% di 1 anno fa all'attuale 66,6%; anche NVIDIA è di conseguenza cresciuta, passando dal precedente 15,8% all'attuale 18,4%.

La domanda di schede video di tipo discreto è stata trainata anche nei primi 3 mesi del 2018 dalla richiesta proveniente dal mondo del mining delle criptovalute. Si stima che nel 2017 siano state vendute oltre 3 milioni di schede di questo tipo, alle quali si sommano gli 1,7 milioni di pezzi dei primi 3 mesi del 2018. Il fenomeno sembra però essere giunto ad un brusco arresto sin dal mese di aprile, con un ritorno dei prezzi delle schede verso i valori ufficiali consigliati.

Proprio per questo motivo le stime di vendita per il secondo trimestre 2018 sono di un calo che continuerà, seguendo in questo l'andamento storico del periodo che registra una contrazione nei volumi. in tale periodo si dovrebbe però toccare il punto più basso, con una ripresa che dovrebbe farsi sentire già dal terzo trimestre complice in questo anche il debutto previsto delle nuove generazioni di schede video.