Upgrade o nuovo PC? Le offerte hardware su Amazon da non perdere tra GeForce, Radeon, CPU, SSD, accessori e molto altro

Schede video, processori, SSD, monitor e altri componenti essenziali per potenziare o assemblare un PC sono in sconto su Amazon. È il momento ideale per fare un upgrade intelligente o costruire una configurazione da zero risparmiando

Se state valutando di rinnovare il vostro PC o assemblarne uno nuovo da zero, le attuali offerte Amazon sono particolarmente interessanti. Tra le promozioni spiccano GPU NVIDIA e AMD di ultima generazione, CPU Ryzen e Intel, SSD ad alte prestazioni e monitor progettati per il gaming. La selezione include anche accessori indispensabili per completare la postazione. Abbiamo raccolto i componenti più convenienti per aiutarvi a cogliere al volo le occasioni migliori.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

La più recente delle schede video, la GeForce RTX 5060 Ti può essere un vero e proprio affare, considerando il rincaro a cui vanno incontro normalmente le GPU appena introdotte sul mercato. MSI mette a disposizione 16GB (GDDR7), utilissimi anche per i calcoli IA oltre che per i videogiochi.

La MSI INSPIRE 2X OC offre un sistema termico con doppia ventola su ampio dissipatore che assicura un flusso d’aria costante con rumorosità contenuta. Sotto la scocca, una piastra in rame nichelato assorbe il calore da GPU e moduli di memoria, e lo trasporta rapidamente ai core pipes. Dal punto di vista del prezzo, però, da valutare soprattutto la Palit appena arrivata.

GeForce RTX 5070

La disponibilità delle schede video più potenti è ora molto ridotta, comprese quelle della nuova famiglia GeForce RTX 50 e la nuovissima 5070. Tuttavia, negli ultimi giorni alcune di queste schede video hanno visto il loro prezzo abbassarsi, ecco le più convenienti.

GeForce RTX 5070 Ti

Un ottimo prezzo anche per queste GeForce RTX 5070 Ti, molta più potenza di calcolo rispetto al modello precedente e ottimo compromesso rispetto alle soluzioni ancora più potenti, ma molto più costose.

GeForce RTX 5080

Ecco le più potenti in assoluto: a voi la decisione se queste video valgono i soldi a cui vengono vendute.

GeForce RTX 5090

Se volete spingervi fino alla GeForce RTX 5090, questa è la soluzione più conveniente in questo momento.

GeForce RTX 4060

Su un'altra fascia di prezzo, oggi le migliori offerte per quanto riguarda le schede video GeForce RTX 4060 riguardano questi modelli, con una 4060 in particolare a poco più di 300€ .

GeForce RTX 4060 Ti

Sempre in casa NVIDIA, se volete salire di prestazioni anche queste GeForce RTX 4060 Ti hanno ora un bel prezzo. Da valutare sicuramente la ASUS DUAL e la MSI Ventus.

AMD Radeon RX 9070

Queste le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT migliori in questo momento. Le nuove schede di AMD sono scarsamente disponibili in questi primi giorni dal lancio, con prezzi e la stessa disponibilità che variano continuamente. Qui avete una soluzione, anche la RX 9070 XT finalmente a un prezzo molto interessante.

AMD Radeon RX 9070 XT

Le principali differenze tecniche tra la Radeon RX 9070 e la RX 9070 XT riguardano il numero di Compute Unit (CU) e le frequenze di clock: la RX 9070 XT dispone di 64 CU e una frequenza boost fino a 2,97 GHz, mentre la RX 9070 ha 56 CU e una frequenza boost fino a 2,52 GHz.

AMD Radeon in offerta

Diverse schede video della famiglia AMD Radeon sono ora in offerta.

PC Desktop

Se preferite un PC Desktop completo, occhio a questo Lenovo LOQ super accessoriato. Non è al minimo storico, ma il suo prezzo è comunque molto conveniente rispetto alla dotazione che offre.

SSD

Queste le migliori offerte per quanto riguarda gli SSD.

AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X

I processori AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X rappresentano le recenti introduzioni di AMD sul mercato, essendo arrivati nella scorsa estate. Hanno già conquistato la leadership nelle loro fasce di prezzo: tre fasce di prestazioni dedicate a utenti con esigenze diverse, tutte basate sull’architettura più recente di AMD.

Altri AMD Ryzen

Se invece siete disposti a tornare indietro di generazione, ma volete restare nel mondo AMD Ryzen, il punto di riferimento rimane Ryzen 7 5800X perché ha un ottimo prezzo nel rapporto prestazioni/prezzo . Parliamo di un 8 core/16 thread con frequenza di clock di base di 3,8 GHz e frequenza di picco di 4,7 GHz, 36MB di cache e Socket AM4, specifiche ottime per il gaming. Ryzen 7 5800X appartiene alla quinta generazione di processori AMD Ryzen basati sull'architettura Zen 3, lanciata nel 2020. Confrontando il Ryzen 7 5800X con i più recenti Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X, i nuovi modelli sono costruiti sull'architettura Zen 5 e offrono miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni single-thread e multi-thread, e un supporto aggiornato per DDR5 e PCIe 5.0.

Intel Core

Tra gli Intel Core, invece, è particolarmente interessante il prezzo di questo Intel Core i9-14900K con 24 core (8 P-core + 16 E-core) e 32 thread, frequenza di clock massima di 6 GHz e di base di 2,2 GHz, Socket LGA 1700. La differenza principale tra i processori "KF" e "K" è che i "KF" non dispongono di grafica integrata. Questo significa che per utilizzare questi processori è necessario avere una scheda grafica dedicata. Questa opzione è spesso scelta da utenti che utilizzano una GPU dedicata e non necessitano della grafica integrata.

Schede madri

Per quanto riguarda le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 prima esposti, differiscono per il prezzo.

RAM Corsair

Diverse offerte sulle memorie RAM DDR4 e DDR5: ecco i banchi più convenienti ora su Amazon dai brand più prestigiosi. Occhio ai bundle con molto quantitativo di memoria, perché fanno scendere il prezzo a pochi euro al GB.

Monitor

Ecco i monitor economici più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. Ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Monitor Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey sono sempre i più interessanti per i giocatori. Samsung Odyssey OLED G6 (S27DG612SU) si distingue per il pannello QD-OLED da 27 pollici, QHD, refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Il supporto HDR10+, la compatibilità G-SYNC e la tecnologia Glare Free completano una configurazione progettata per esperienze di gioco immersive e reattive. A a 549,9 €, invece di 629€ . Samsung Odyssey G4 (S27BG400) propone un pannello IPS FHD da 27 pollici, frequenza a 240Hz, tempo di risposta di 1 ms, supporto FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC. Il supporto regolabile in altezza, la funzione pivot e le tecnologie Eye Saver lo rendono adatto anche per sessioni di utilizzo prolungate. Ora a a 179,9 € . Anche i modelli G3 a prezzi interessanti ora, a 149,9 € e a 113,9 € .

Hard Disk

Gli Hard Disk Seagate IronWolf Pro nei tagli da 20TB e 24TB hanno ora dei prezzi super interessanti su Amazon , come confermerà qualsiasi esperto. Pensati per rispondere alle esigenze di aziende e professionisti, questi Hard Disk offrono elevate capacità di memorizzazione e prestazioni ottimizzate per ambienti multiutente con fino a 24 alloggiamenti.

Mouse gaming

Ecco alcune ottime offerte per quanto riguarda i sempre apprezzati mouse gaming delle migliori marche. Ci sono soluzioni per i giocatori che vogliono passare alla connessione wireless, in quanto non ci sono differenze prestazionali sensibili rispetto alla connessione con cavo. Interessanti anche quelli più leggeri, compatti e agili. Qui la guida all'acquisto completa sui mouse gaming.

Mouse Logitech

Tastiere Logitech

Per i giocatori, questi sconti sono decisamente interessanti. Si parte dalla Logitech G G413 TKL SE, una tastiera meccanica gaming prima proposta a 84,99 € e ora a 59,06 € . In alternativa, sempre meccanica, è ottima Logitech G413 SE, a 49,57 € . L'iconico Logitech G G502 HERO scende a 41,78 € , Logitech G213 Prodigy a 38,46 € e il superleggero Logitech G G203 a poco più di 20 € .

Caricatore universale