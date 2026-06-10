Una GeForce RTX 5060 Ti a 326,90: il prezzo speciale di Amazon che di solito hanno le RTX 5060 non Ti

La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X arriva a 326,90 euro e mette a disposizione 8GB GDDR7, interfaccia PCI Express Gen 5 x16, 4608 CUDA core, output 8K e raffreddamento a doppia ventola con Zero Frozr. Un prezzo che la rende interessante per chi vuole una scheda video moderna e performante per gaming e creatività senza salire troppo di budget

La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X si presenta a 326,90 euro come una delle opzioni più interessanti per entrare nella nuova generazione Nvidia con una scheda video già pronta per carichi moderni. La dotazione include 8GB di memoria GDDR7, interfaccia PCI Express Gen 5 x16, 4608 core CUDA, un insieme che la rende particolarmente attraente nella sua fascia di prezzo. A questo prezzo normalmente, infatti, si trovano solo le RTX 5060 lisce, non le Ti.

Il valore aggiunto di questo modello sta nel fatto che non si limita a offrire specifiche aggiornate, ma mette sul tavolo prestazioni che normalmente richiederebbero un esborso molto più sostanzioso. Le due ventole su ampio dissipatore, inoltre, lavorano in modo efficiente, mentre la tecnologia Zero Frozr ferma completamente le ventole quando le temperature restano basse.

La sezione termica è completata dalla ventola STORMFORCE, con sette pale e una texture ad artiglio che aumenta la pressione dellaria, pensate per concentrare il flusso per migliorare la dissipazione. Il backplate rinforzato aiuta a irrigidire la struttura e integra una fessura per far uscire direttamente laria calda, mentre gli heat pipes favoriscono un trasferimento termico efficiente dalla GPU al dissipatore.

Questo rende la RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X un acquisto sensato per chi cerca una scheda video con caratteristiche già proiettate verso il gaming attuale e i titoli futuri, senza pagare il sovrapprezzo dei modelli più spinti. A 326,90 euro, il rapporto tra specifiche, raffreddamento e silenziosità la colloca in una fascia molto competitiva per un aggiornamento del PC orientato a prestazioni solide e consumi gestibil.

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