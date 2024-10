Una GeForce RTX 4080 OC a meno di 930 e tutte le offerte hardware da non perdere stamattina

Occhio alle tante offerte di oggi per quanto riguarda il mondo hardware su Amazon. Tutte le schede video GeForce RTX in offerta, ma anche processori AMD Ryzen, PC Desktop e molto altro.

Ecco una gran bel prezzo se siete alla ricerca di una scheda video molto potente, capace di gestire tutti i videogiochi oggi presenti sul mercato, ma siete attenti anche al rapporto prezzo/prestazioni. Parliamo di una NVIDIA GeForce RTX 4080 in versione OC del marchio Palit, che seguiamo da tempo e che ha sempre assicurato prestazioni e affidabilità.

Questa GeForce RTX 4070 SUPER sempre di Palit è quella che costa meno in questo momento. Da un marchio affidabile e con molta esperienza nel settore, come sanno gli appassionati.

Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Windforce 8G OC è un'ottima scheda video, di gran lunga migliore rispetto alle 4050. Ma oggi non costa poi tanto di più della "sorellina", motivo per cui vi invitiamo a guardare bene il prezzo, per poi decidere di conseguenza.

GeForce RTX 4060, 4060 Ti e 4070

Questa potente NVIDIA GeForce RTX 4060 OC Edition della famiglia MSI Ventus è scesa a un prezzo decisamente interessante. Occhio anche alla Gigabyte Eagle OC ICE: anche perché si tratta della versione overclockata della RTX 4060. Molto interessante in termini di prestazioni/prezzo anche la ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition, che permette di economizzare molto sul prezzo, ma al tempo stesso di giocare praticamente a tutto senza compromessi.

Con l'arrivo della nuova generazione, i prezzi della vecchia si riducono. Le GeForce RTX 4060 Ti sono le schede video con i maggiori ribassi in questo momento. Qualora non voleste spendere così tanto come per una top di gamma, queste potrebbero essere le soluzioni più adatte per risparmiare.

GeForce RTX 4070 SUPER e RTX 4070 SUPER OC

Le nuove GeForce RTX 4070 SUPER sono disponibili su Amazon. Le offerte più convenienti nel rapporto rispetto al prezzo sono quelle relative alla RTX 4070 OC della linea PNY Verto. E occhio anche alle Zotac, che è un marchio che ha saputo conquistarsi la fiducia dei giocatori nel corso degli anni. Per via delle sue caratteristiche, la 4070 SUPER rappresenta oggi il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Se volete spingervi ancora oltre guardate alle altrettanto nuove GeForce RTX 4070 Ti SUPER: le soluzioni MSI VENTUS 3X OC, ASUS ROG Strix, ASUS DUAL, Gigabyte AERO OC, Zotac Trinity OC e Trinity Black Edition sono le migliori nel rapporto prezzo/caratteristiche offerte e prestazioni tra quelle che abbiamo trovato.

GeForce RTX 4080 SUPER

Se volete optare per il massimo delle prestazioni, ecco anche delle interessanti GeForce RTX 4080 SUPER. Tanti marchi sono presenti, come potete vedere, con PNY e Gigabyte. Si tratta di una proposta di valore perché la GeForce RTX 4080 di base ultimamente non si trovava a meno di 1.200 euro.

Occhio anche a questa ASUS ROG Strix in versione OC.

GeForce RTX 4090

Se volete esagerare, ecco le migliori offerte sulle GeForce RTX 4090 per poter disporre del massimo delle prestazioni che una scheda video oggi può offrire.

AMD Radeon RX 7700 XT

Abbiamo scovato due ottime proposte, se siete alla ricerca di una scheda video della famiglia AMD Radeon RX che possa garantire prestazioni elevate. Le RX 7700 XT adottano GPU Navi 32 con un bus di memoria a 192 bit a cui sono collegati 12 GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps. Le frequenze di clock sono 2171 MHz e 2544 MHz rispettivamente per Game e Boost Clock. Il TBP, infine, è pari a 245W. Successore nel nome della Radeon RX 6700 XT e dell'update 6750 XT, la Radeon RX 7700 XT è in competizione con la GeForce RTX 4060 Ti.

AMD Ryzen X

Ecco le migliori offerte per i processori con la "X" nel nome. La "X" nel nome dei processori AMD Ryzen indica che si tratta di una variante potenziata del processore di base con frequenze di clock più elevate rispetto alla versione non-X dello stesso modello. Questo li rende più adatti per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, come il gaming o il rendering.

AMD Ryzen 5, 7 e 9

Occhio ai cali di prezzo che si sono verificati nelle ultime ore su questi processori AMD Ryzen. Ryzen 7 5700G è la versione di fascia alta con prestazioni superiori, adatta per applicazioni di gaming e workstation che richiedono elevate capacità di elaborazione. La presenza di una GPU integrata lo rende una scelta popolare per sistemi compatti o per coloro che non necessitano di una scheda grafica dedicata, anche se si può giocare solo scendendo di risoluzione e dettaglio, con giochi non troppo complessi graficamente. Ryzen 5 7600, invece, è una CPU di fascia media che offre un buon equilibrio tra prestazioni e costo. Senza una GPU integrata, è più adatta per sistemi desktop che richiedono una scheda grafica discreta. Adatta per gaming e multitasking di base. Infine, Ryzen 5 5600G offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, con una GPU integrata Radeon RX Vega 7 che lo rende adatto per applicazioni di gaming di livello base e utilizzo di sistemi desktop che non richiedono una scheda grafica discreta. È una scelta popolare per i sistemi di fascia media e per gli utenti che cercano un'esperienza di gioco decente senza dover spendere troppo su una scheda grafica dedicata, al netto che è comunque sempre possibile abbinarlo a una scheda grafica dedicata. Tutte queste CPU hanno ora prezzi in calo rispetto agli ultimi giorni .

Ecco qui una CPU Ryzen 5 6 core e 12 thread a 74€, un prezzo veramente buono! Ideale per realizzarsi un PC a basso costo contando comunque su un processore che può gestire in tutta tranquillità le operazioni più comuni.

Schede madri

Ecco le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 appena esposti, differiscono per il prezzo. Per il 7600X che abbiamo consigliato, invece, serve una X670 o una B650.

Memorie e case

Ancora sconti! Ecco delle ottime memorie RAM DDR5 4800MHz da Crucial, perfette per i processori della linea 7000 che vi abbiamo proposto in questo speciale, non per i 5000 che necessitano di DDR4. E poi un bellissimo case Fractal Design Torrent White, anch'esso protagonista ora di un ribasso di prezzo consistente.

Intel Core i9-14900K

Ecco degli ottimi prezzi sul processore di riferimento in casa Intel, Intel Core i9-14900K, qui disponibili nelle versioni K e KF. La differenza principale tra i processori "KF" e "K" è che i "KF" non dispongono di grafica integrata. Questo significa che per utilizzare questi processori è necessario avere una scheda grafica dedicata. Questa opzione è spesso scelta da utenti che utilizzano una GPU dedicata e non necessitano della grafica integrata.

Intel Core i7-12700KF

Interessante calo per un processore con 20 thread e 12 core con frequenza massima di 5 GHz e Intel Smart Cache da 25 MB: ecco a voi Intel Core i7-12700KF.

Intel Core i5-14600K

Se Intel Core i9-14900K è un processore con 24 core (8 P-core + 16 E-core) con velocità di clock fino a 6,0 GHz, nel caso di Intel Core i5-14600K parliamo di un 14 core (6 P-core + 8 E-core) con velocità di clock fino a 5,3 GHz. Specifiche che lo rendono la scelta giusta per chi gioca e fa streaming senza spendere molto.

Intel Core i3-13100F e Intel Core i3-12100

Per l'utilizzo base e per il gaming con titoli non troppo spinti, questi Intel Core i3-13100F e Intel Core i3-12100 vanno più che bene. Nel primo caso parliamo della 13ª generazione di processori Intel (Raptor Lake), con una soluzione di tipo 4 core / 8 thread e frequenza di base di 3,4 GHz e turbo fino a circa 4.5 GHz. Per quanto riguarda Intel Core i3-12100, invece, si tratta della dodicesima generazione (Alder Lake) con 4 core / 8 thread, frequenza di base di 3,3 GHz e Frequenza Turbo fino a 4.3 GHz.