Una GeForce RTX 3070 Ti a meno di 540 tra le molte offerte di hardware interessanti di oggi

Siete alla ricerca di una scheda video molto potente , ma non volete svenarvi? Oggi abbiamo trovato in offerta questa ottima GeForce RTX 3070 Ti di Inno 3D in versione OC e con 8 GB di RAM GDDR6X on board. Costava ben oltre i 900 euro fino a pochissimo tempo fa!

Le GeForce RTX 4060 Ti sono le schede video con i maggiori ribassi in questo momento. Qualora non voleste spendere così tanto come per una top di gamma, queste potrebbero essere le soluzioni più adatte per risparmiare. Rinunciando a un po' di prestazioni, sono ora molto interessanti anche i prezzi delle GeForce RTX 4060, eccole nelle versioni OC con 8 GB di RAM on board.

Le GeForce RTX 4070 rimangono tra le migliori offerte nel rapporto prestazioni/prezzo, mentre se non si vuole scendere a patti con le prestazioni la migliore soluzione rimane la 4080.

Veramente ottimi i prezzi per questi SSD fanxiang, che vanno benissimo. 16€ permettono di riportare in vita PC con qualche anno sulle spalle che adottano ancora hard disk meccanici.

Attenzione però anche agli SSD SATA ad alta capienza: marchi diversi, prezzi praticamente identici per questi 2TB e 4TB .

Super prezzo ora per AMD Ryzen 7 5700G, la cui G nel nome indica la presenza di una scheda grafica nello stesso chip (APU). Il processore AMD Ryzen 5 7600X al prezzo che aveva nella Settimana del Black Friday su Amazon. In alternativa, tornando indietro di una generazione, è sempre ottima l'offerta sul Ryzen 7 5800X.

Occhio anche ai prezzi di questi Ryzen 5 5900X e Ryzen 9 5950X, non sono mai stati così bassi.

Ecco le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 appena esposti, differiscono per il prezzo. Per il 7600X che abbiamo consigliato, invece, serve una X670 o una B650.

Probabilmente il meglio per i giocatori: le cuffie Logitech G635 offrono prestazioni notevoli per quanto riguarda l'Audio Surround 7.1. Sono anche esteticamente accattivanti e semplici da configurare per ottenere il massimo a prescindere dal tipo di gioco.

Ottimo prezzo in particolare per le Logitech G435 LIGHTSPEED, difficilmente troverete altrettanta qualità in wireless a un prezzo così basso.

Scendono anche i prezzi di Samsung Odyssey G5, un'icona per quegli utenti che sono alla ricerca di una bella soluzione con rapporto d'aspetto di 21:9. Da 34'', è curvo (1000R) e opera alla risoluzione 3440x1440 pixel (Ultra WQHD). Questo monitor si basa su tecnologia VA con tempo di risposta di un solo millesimo di secondo e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Occhio anche alla versione da 27'' ora super scontata.

È un periodo in cui i monitor costano particolarmente poco su Amazon. Se volete fare un upgrade della vostra postazione, quindi, potrebbe essere il momento adatto, anche perché ci sono sconti su praticamente tutte le fasce di prezzo.

Gran ribasso anche per questo ASUS TUF da 24,5 pollici, un marchio a cui bisogna sempre dare attenzione perché offre la qualità delle soluzioni ASUS a prezzi decisamente più bassi . In questo caso ci troviamo al cospetto di una soluzione che opera a risoluzione FullHD 1920x1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di ben 280 Hz e tempo di risposta di 0,5 secondi, con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) abbinata a G-SYNC per eliminare ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati, e sfruttare le schede video NVIDIA al massimo delle potenzialità.

Monitor a meno di 100 euro