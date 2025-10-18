'Un momento storico': Jensen Huang annuncia il primo chip NVIDIA Blackwell prodotto negli Stati Uniti

NVIDIA e TSMC hanno annunciato la produzione del primo wafer di GPU AI Blackwell presso lo stabilimento TSMC di Phoenix, in Arizona. L'iniziativa segna l'avvio della produzione in volumi dei chip AI più avanzati di NVIDIA su suolo statunitense, un passaggio che rafforza la catena di fornitura americana e l'autonomia nel settore dei semiconduttori.

NVIDIA e TSMC hanno celebrato la produzione del primo wafer formato da GPU AI Blackwell negli Stati Uniti, un passo che segna l'avvio ufficiale della produzione in volumi dei chip più avanzati di NVIDIA presso lo stabilimento TSMC Arizona di Phoenix. L'evento, che ha visto la partecipazione del CEO di NVIDIA Jensen Huang e del vicepresidente operativo di TSMC Y.L. Wang, rappresenta una tappa significativa nella strategia di rilocalizzazione della manifattura tecnologica avanzata sul territorio statunitense.

Il wafer Blackwell sarà sottoposto ai complessi processi di stratificazione, incisione e sezionamento necessari a trasformarlo in un chip destinato a sistemi di calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e datacenter.

Durante la cerimonia, Huang ha sottolineato il valore simbolico e industriale di questa tappa: "Per la prima volta nella nostra storia, i chip AI più avanzati di NVIDIA vengono prodotti negli Stati Uniti. Il Blackwell segna l'inizio di una nuova rivoluzione industriale alimentata dall'intelligenza".

Il CEO ha ricordato come questo traguardo rappresenti "un nuovo capitolo per la manifattura americana", frutto della collaborazione con partner strategici quali TSMC, Foxconn, Amkor, Wistron e SPIL. Secondo Huang, nei prossimi quattro anni queste aziende contribuiranno alla costruzione di 500 miliardi di dollari di infrastrutture AI sul suolo americano, a testimonianza di un investimento sistemico nella filiera tecnologica nazionale.

Per Ray Chuang, CEO di TSMC Arizona, la consegna del primo wafer "in pochi anni dal lancio del progetto" è la dimostrazione concreta dell'impegno dell'azienda e dei suoi partner locali. La collaborazione con NVIDIA, iniziata oltre 25 anni fa, continua così a spingersi oltre i limiti tecnologici, con l'obiettivo di costruire le “AI Factory" che alimenteranno la prossima generazione di calcolo.

L'operazione, che rafforza la filiera dei semiconduttori statunitense e riduce la dipendenza da impianti esteri, si inserisce nella più ampia strategia di onshoring promossa da Washington per riportare negli Stati Uniti la produzione dei chip più avanzati. NVIDIA prevede inoltre di utilizzare le proprie tecnologie di AI, robotica e digital twin per la progettazione e la gestione dei nuovi impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare efficienza e sostenibilità.

La produzione americana del chip Blackwell non è quindi solo un traguardo tecnologico, ma anche un segnale politico ed economico che l'America dà al resto del mondo.