Ultimo giorno di Black Friday: GPU, CPU, monitor e periferiche al minimo storico, tutte le migliori offerte per aggiornare il PC

Ultime ore del Black Friday Amazon per chi vuole rinnovare la propria postazione: GPU GeForce RTX sotto i 300, Radeon con ribassi rarissimi, CPU Ryzen e Intel in forte sconto, oltre a monitor ad alta frequenza e periferiche premium. È l'ultima occasione dellanno per potenziare il PC risparmiando davvero

Il Black Friday di Amazon entra nella sua giornata finale e gli appassionati di hardware trovano uno dei momenti più convenienti dellanno per aggiornare o assemblare un nuovo PC. Le offerte attive coinvolgono tutti i componenti chiave: le GeForce RTX partono da 289, le AMD Radeon toccano sconti difficili da vedere in altri periodi, mentre CPU Ryzen e Intel Core vengono proposte con ribassi significativi che le rendono particolarmente appetibili.

Anche monitor da gaming ad alta frequenza, mouse e tastiere premium, SSD veloci e accessori delle marche più apprezzate entrano nella lunga lista di promozioni a tempo. Con le scorte che si stanno assottigliando e i prezzi destinati a risalire già nelle prossime ore, questo ultimo giorno di Black Friday rappresenta la finestra ideale per potenziare il proprio sistema mantenendo un budget contenuto. Per chi vuole valutare anche l'usato garantito, resta valido un giro nelle offerte di Amazon Seconda Mano  Warehouse.

GeForce RTX 5060

Rinunciando a un po' di prestazioni e a un po' di RAM, queste GeForce RTX 5060 hanno dei prezzi eccezionali, a meno di 300 solo per la Settimana del Black Friday.

GeForce RTX 5060 Ti

Ecco le 5060 Ti migliori, a prezzi che vanno da 538 a 354. La prima ha 16 GB di RAM, ma occhio perché la disponibilità è in esaurimento.

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W.

GeForce RTX 5080

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080 in concomitanza dell'inizio della Settimana del Black Friday. Ora a 1.149.

Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento. Occhio alla 9060 XT a meno di 300.

Radeon RX 9070

Fra le più potenti AMD Radeon RX 9070 è la migliore occasione in questo momento, con 16 GB GDDR6 in versione OC.

Processori AMD

Partimo dai processori. Tra le novità più interessanti, AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su AMD Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.

Processori Intel

Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.

FRITZ! per la connessione domestica

Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 29 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.

FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.

FRITZ!Repeater 3000 AX, invece, è il modello Tri-Band con supporto al Wi-Fi 6, perfetto per gestire connessioni multiple in contemporanea. Raggiunge fino a 4.200 Mbit/s complessivi e offre due porte Gigabit LAN. Ideale per chi vuole una rete stabile e veloce anche in ambienti con molti dispositivi connessi.

Partiamo dal punto di riferimento in casa FRITZ!. Il 7590 AX, oggi a un prezzo decisamente diverso dal solito a meno di 200 euro. Parliamo di un Router Wi-Fi 6 con velocità fino a 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz, con chiavetta USB SanDisk inclusa, supporto Mesh e base DECT. Perfetto per connessioni in fibra o VDSL, ora a un prezzo decisamente interessante.

Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Qui tutte le offerte sui prodotti FRITZ! per il Black Friday.

Monitor

Monitor Full HD da 27 con refresh rate a 100 Hz e tempo di risposta di 1 ms, ideale per lavoro e intrattenimento, con altoparlanti integrati e design essenziale.

offre un pannello QHD da 27 Fast IPS con refresh rate fino a 260 Hz e risposta di 1 ms, compatibile con G-Sync e HDR10, ideale per eSport e FPS a soli

Tra le proposte più accessibili spiccano i monitor da 24 pollici pensati per chi desidera un display semplice ma fluido.

E poi Samsung Odyssey Neo G9 (S57CG952), un mostruoso monitor curvo da 57 Dual UHD con tecnologia Mini LED, 240 Hz e HDR1000, ideale per i gamer che vogliono la massima immersione e qualità dimmagine. Qui tutte le offerte sui monitor per il Black Friday.

Periferiche Logitech

Segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie, a un ottimo prezzo.

Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.

Per il lavoro e per gli usi di tutti i giorni, Logitech mette a disposizione dei kit mouse con tastiera a prezzi ultra ribassati per il Black Friday.

Il nuovo Logitech MX Master 4 è già il punto di riferimento per l'uso professionale. Ma il modello precedente, MX Master 3S, quasi identico, è ora al minimo storico.

PC Desktop

È in offerta anche HP Victus 15L TG02 con AMD Ryzen 5 5600G, RTX 4060 e 16GB di RAM, ideale per chi cerca prestazioni solide in un formato compatto.

Case

Chiudiamo con un paio di case dai prezzi interessanti per il Black Friday, da Fractal Design e da NZXT.