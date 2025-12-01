Ultimo giorno di Black Friday: GPU, CPU, monitor e periferiche al minimo storico, tutte le migliori offerte per aggiornare il PC
Ultime ore del Black Friday Amazon per chi vuole rinnovare la propria postazione: GPU GeForce RTX sotto i 300, Radeon con ribassi rarissimi, CPU Ryzen e Intel in forte sconto, oltre a monitor ad alta frequenza e periferiche premium. È l'ultima occasione dellanno per potenziare il PC risparmiando davverodi Redazione pubblicata il 01 Dicembre 2025, alle 10:45 nel canale Schede Video
Il Black Friday di Amazon entra nella sua giornata finale e gli appassionati di hardware trovano uno dei momenti più convenienti dellanno per aggiornare o assemblare un nuovo PC. Le offerte attive coinvolgono tutti i componenti chiave: le GeForce RTX partono da 289, le AMD Radeon toccano sconti difficili da vedere in altri periodi, mentre CPU Ryzen e Intel Core vengono proposte con ribassi significativi che le rendono particolarmente appetibili.
Anche monitor da gaming ad alta frequenza, mouse e tastiere premium, SSD veloci e accessori delle marche più apprezzate entrano nella lunga lista di promozioni a tempo. Con le scorte che si stanno assottigliando e i prezzi destinati a risalire già nelle prossime ore, questo ultimo giorno di Black Friday rappresenta la finestra ideale per potenziare il proprio sistema mantenendo un budget contenuto. Per chi vuole valutare anche l'usato garantito, resta valido un giro nelle offerte di Amazon Seconda Mano Warehouse.
GeForce RTX 5060
ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 OC Edition, Scheda Grafica da 8 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 2,5 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, Bianco, DUAL-RTX5060-O8G319.00 287.99 Compra ora
MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC Scheda Grafica Gaming GDDR7 128 bit, frequenza boost fino a 2535 MHz, PCIe Gen 5, DLSS 4, 3x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, compatibile con case SFF318.67 Compra ora
Rinunciando a un po' di prestazioni e a un po' di RAM, queste GeForce RTX 5060 hanno dei prezzi eccezionali, a meno di 300 solo per la Settimana del Black Friday.
GeForce RTX 5060 Ti
ASUS Prime NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition, Scheda Grafica 16 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 3 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, Nera, PRIME-RTX5060TI-O16G558.93 Compra ora
ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition, Scheda Grafica da 8 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 2,5 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, Bianco, DUAL-RTX5060TI-O8G524.80 390.99 Compra ora
Ecco le 5060 Ti migliori, a prezzi che vanno da 538 a 354. La prima ha 16 GB di RAM, ma occhio perché la disponibilità è in esaurimento.
GeForce RTX 5070
PNY Scheda Grafica GeForce RTX 5070 12GB ARGB OC DLSS 4 Tripla Ventola809.00 657.22 Compra ora
Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G Scheda Grafica - 12GB GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, 2625 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070GAMING OC-12GD624.06 589.99 Compra ora
GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W.
GeForce RTX 5080
Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080 in concomitanza dell'inizio della Settimana del Black Friday. Ora a 1.149.
Radeon RX 9060 XT
XFX Scheda grafica da gioco Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC da 8 GB (RX-96TSW8GBA)299.00 Compra ora
Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G Scheda Grafica - 8GB GDDR6, 128bit, PCI-E 5.0, 3320 MHz Frequenza core, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-R9060XTGAMING OC-8GD479.99 335.00 Compra ora
Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento. Occhio alla 9060 XT a meno di 300.
Radeon RX 9070
Fra le più potenti AMD Radeon RX 9070 è la migliore occasione in questo momento, con 16 GB GDDR6 in versione OC.
Processori AMD
AMD Ryzen 5 9600X (scheda grafica integrata Radeon, 6 Cores/12 Threads, 65W DTP, Socket AM5, Cache 38MB, Boost di Frequenza fino a 5.4 GHz max, senza ventole)288.99 201.65 Compra ora
AMD Ryzen 7 9700X (8 Cores/16 Threads) 65W DTP, AM5 socket, 40MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.5 GHz max, senza ventole)374.99 282.70 Compra ora
Partimo dai processori. Tra le novità più interessanti, AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.
AMD Ryzen 9 9950X (scheda grafica integrata Radeon, 16 Cores/32 Threads, 170 W DTP, AM5 Socket, 80MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.7 GHz Frequency Boost, senza ventole)653.99 560.96 Compra ora
Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su AMD Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.
Processori Intel
Intel® Core i3-12100, processore desktop, per sistemi desktop cache 12M, fino a 4,30 GHz149.94 139.45 Compra ora
Intel® Core i7 Processore per sistemi desktop 14700KF 20 core (8 P-core + 12 E-core) fino a 5,6 GHz330.62 Compra ora
Intel® Core Ultra 7 per sistemi processore desktop 265.20 cores (8 P-cores + 12 E-cores) fino a 5.3 GHz345.00 Compra ora
Intel® Core i9-12900, processore desktop, per sistemi desktop cache 30M, fino a 5,10 GHz429.19 Compra ora
Processore Intel i9-14900KF LGA 1700501.57 Compra ora
Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.
FRITZ! per la connessione domestica
Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 29 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.
FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.
FRITZ!Repeater 3000 AX, invece, è il modello Tri-Band con supporto al Wi-Fi 6, perfetto per gestire connessioni multiple in contemporanea. Raggiunge fino a 4.200 Mbit/s complessivi e offre due porte Gigabit LAN. Ideale per chi vuole una rete stabile e veloce anche in ambienti con molti dispositivi connessi.
Partiamo dal punto di riferimento in casa FRITZ!. Il 7590 AX, oggi a un prezzo decisamente diverso dal solito a meno di 200 euro. Parliamo di un Router Wi-Fi 6 con velocità fino a 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz, con chiavetta USB SanDisk inclusa, supporto Mesh e base DECT. Perfetto per connessioni in fibra o VDSL, ora a un prezzo decisamente interessante.
Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Qui tutte le offerte sui prodotti FRITZ! per il Black Friday.
Monitor
Monitor Full HD da 27 con refresh rate a 100 Hz e tempo di risposta di 1 ms, ideale per lavoro e intrattenimento, con altoparlanti integrati e design essenziale.
AOC 24B31H - Monitor Full HD da 24 pollici, 120 Hz, sincronizzazione adattiva dell'immagine 1920x1080, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4 nero, 24 inch FHD IPS, 100 Hz, No Altoparlanti89.00 59.00 Compra ora
AOC Gaming 24G4XE Monitor FHD da 24 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI, DisplayPort nero, 24 pollice FHD, Fast IPS, Supporto fisso119.00 74.90 Compra ora
Tra le proposte più accessibili spiccano i monitor da 24 pollici pensati per chi desidera un display semplice ma fluido.
E poi Samsung Odyssey Neo G9 (S57CG952), un mostruoso monitor curvo da 57 Dual UHD con tecnologia Mini LED, 240 Hz e HDR1000, ideale per i gamer che vogliono la massima immersione e qualità dimmagine. Qui tutte le offerte sui monitor per il Black Friday.
Periferiche Logitech
Segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie, a un ottimo prezzo.
Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero25.99 32.57 Compra ora
Per il lavoro e per gli usi di tutti i giorni, Logitech mette a disposizione dei kit mouse con tastiera a prezzi ultra ribassati per il Black Friday.
Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, - Grigio scuro134.99 87.88 Compra ora
Il nuovo Logitech MX Master 4 è già il punto di riferimento per l'uso professionale. Ma il modello precedente, MX Master 3S, quasi identico, è ora al minimo storico.
PC Desktop
È in offerta anche HP Victus 15L TG02 con AMD Ryzen 5 5600G, RTX 4060 e 16GB di RAM, ideale per chi cerca prestazioni solide in un formato compatto.
Case
Fractal Design Pop Air Black - Tempered Glass Clear Tint - Honeycomb Mesh Front TG side panel - Three 120 mm Aspect 12 fans included ATX High Airflow Mid Tower PC Gaming Case94.99 81.03 Compra ora
Chiudiamo con un paio di case dai prezzi interessanti per il Black Friday, da Fractal Design e da NZXT.