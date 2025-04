Tutte le offerte per potenziare il PC: Radeon e GeForce, AMD Ryzen e Intel Core, monitor, Hard Disk, mouse gaming e altro ancora

Con questo articolo vogliamo aiutarvi a trovare i componenti migliori - e ai prezzi più convenienti - per poter potenziare la vostra configurazione hardware. Soprattutto per le schede video bisogna prestare attenzione, ma qui trovate i migliori affari anche per CPU, monitor, schede madri e altro ancora

Ecco uno speciale su come sfruttare le offerte ora in corso su Amazon per espandere la propria configurazione hardware. Soprattutto le schede video, quasi sempre soggette a disponibilità ridotta, hanno prezzi in continua fluttuazione, per cui bisogna controllare scrupolosamente il catalogo Amazon, e farlo periodicamente, se si vuole ottimizzare la spesa. Ecco schede video e CPU più convenienti in questo momento.

AMD Radeon RX 9070

Queste le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT migliori in questo momento. Le nuove schede di AMD sono scarsamente disponibili in questi primi giorni dal lancio, con prezzi e la stessa disponibilità che variano continuamente. Qui avete una soluzione, anche la RX 9070 XT finalmente a un prezzo molto interessante.

AMD Radeon RX 9070 XT

Le principali differenze tecniche tra la Radeon RX 9070 e la RX 9070 XT riguardano il numero di Compute Unit (CU) e le frequenze di clock: la RX 9070 XT dispone di 64 CU e una frequenza boost fino a 2,97 GHz, mentre la RX 9070 ha 56 CU e una frequenza boost fino a 2,52 GHz.

GeForce RTX 5070

La disponibilità delle schede video più potenti è ora molto ridotta, comprese quelle della nuova famiglia GeForce RTX 50 e la nuovissima 5070. Tuttavia, negli ultimi giorni alcune di queste schede video hanno visto il loro prezzo abbassarsi, ecco le più convenienti.

GeForce RTX 5080

Ecco le più potenti in assoluto: a voi la decisione se queste video valgono i soldi a cui vengono vendute.

GeForce RTX 4060

Su un'altra fascia di prezzo, oggi le migliori offerte per quanto riguarda le schede video GeForce RTX 4060 riguardano questi modelli, con una 4060 in particolare a poco più di 300€ .

GeForce RTX 4060 Ti

Sempre in casa NVIDIA, se volete salire di prestazioni anche queste GeForce RTX 4060 Ti hanno ora un bel prezzo. Da valutare sicuramente la ASUS DUAL e la Gigabyte.

AMD Radeon in offerta

Diverse schede video della famiglia AMD Radeon sono ora in offerta.

AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X

I processori AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X rappresentano le recenti introduzioni di AMD sul mercato, essendo arrivati nella scorsa estate. Hanno già conquistato la leadership nelle loro fasce di prezzo: tre fasce di prestazioni dedicate a utenti con esigenze diverse, tutte basate sull’architettura più recente di AMD.

Altri AMD Ryzen

Se invece siete disposti a tornare indietro di generazione, ma volete restare nel mondo AMD Ryzen, il punto di riferimento rimane Ryzen 7 5800X perché ha un ottimo prezzo nel rapporto prestazioni/prezzo . Parliamo di un 8 core/16 thread con frequenza di clock di base di 3,8 GHz e frequenza di picco di 4,7 GHz, 36MB di cache e Socket AM4, specifiche ottime per il gaming. Ryzen 7 5800X appartiene alla quinta generazione di processori AMD Ryzen basati sull'architettura Zen 3, lanciata nel 2020. Confrontando il Ryzen 7 5800X con i più recenti Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X, i nuovi modelli sono costruiti sull'architettura Zen 5 e offrono miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni single-thread e multi-thread, e un supporto aggiornato per DDR5 e PCIe 5.0.

Intel Core

Tra gli Intel Core, invece, è particolarmente interessante il prezzo di questo Intel Core i9-14900K con 24 core (8 P-core + 16 E-core) e 32 thread, frequenza di clock massima di 6 GHz e di base di 2,2 GHz, Socket LGA 1700. La differenza principale tra i processori "KF" e "K" è che i "KF" non dispongono di grafica integrata. Questo significa che per utilizzare questi processori è necessario avere una scheda grafica dedicata. Questa opzione è spesso scelta da utenti che utilizzano una GPU dedicata e non necessitano della grafica integrata.

Schede madri

Per quanto riguarda le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 prima esposti, differiscono per il prezzo.

Monitor

Ecco i monitor economici più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. Ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Hard Disk

Gli Hard Disk Seagate IronWolf Pro nei tagli da 20TB e 24TB hanno ora dei prezzi super interessanti su Amazon , come confermerà qualsiasi esperto. Pensati per rispondere alle esigenze di aziende e professionisti, questi Hard Disk offrono elevate capacità di memorizzazione e prestazioni ottimizzate per ambienti multiutente con fino a 24 alloggiamenti.

Mouse gaming

Ecco alcune ottime offerte per quanto riguarda i sempre apprezzati mouse gaming delle migliori marche. Ci sono soluzioni per i giocatori che vogliono passare alla connessione wireless, in quanto non ci sono differenze prestazionali sensibili rispetto alla connessione con cavo. Interessanti anche quelli più leggeri, compatti e agili. Qui la guida all'acquisto completa sui mouse gaming.

Tastiere

Ecco alcuni tra i principali ribassi di prezzo per quanto riguarda le tastiere più blasonate.

Caricatore universale