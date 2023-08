Speciale offerte hardware: oggi è il giorno ideale per acquistare una scheda video, una CPU, una tastiera o un mouse da gioco, ma anche monitor, schede madri e molto altro

Acquistare oggi una scheda video vuol dire principalmente fare i conti con il quantitativo di RAM che equipaggia. Questo aspetto è fondamentale, perché disporre di almeno 8 o 12 GB di RAM on board sulla scheda video abilita tutta una serie di esperienze e applicazioni molto interessanti: dai videogiochi di ultima generazione ma anche i calcoli necessari al funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. GeForce RTX 4070 da questo punto di vista offre il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni massime (mentre andare ancora oltre significa spendere molto di più)

Molto interessante per il prezzo questa GeForce RTX 4060 ma, spendendo qualcosa in più, la 4060 Ti offre molta più RAM. Qualora voleste andare su una GeForce RTX 4080 o una 4090, per disporre di ancora più potenza di calcolo, queste sono le migliori proposte ora su Amazon.

GeForce RTX 3060 fornisce prestazioni soddisfacenti per tutti i giochi, anche se forse non sempre a 4K, e perché costa in proporzione alla potenza offerta molto poco . Infatti, su Amazon la si può trovare a prezzi che partono da poco più di 300 euro, mentre salendo leggermente ecco le soluzioni OC.

Poi, oggi è molto conveniente il modello Palit GeForce RTX 3060Ti, con prestazioni che vanno a sfiorare quelle di una RTX 3070. Normalmente questa GPU viene venduta a quasi 500 euro , mentre oggi il suo prezzo è crollato!

Super prezzo ora per AMD Ryzen 7 5700G, la cui G nel nome indica la presenza di una scheda grafica nello stesso chip (APU). Il processore AMD Ryzen 5 7600X al prezzo che aveva nella Settimana del Black Friday su Amazon. In alternativa, tornando indietro di una generazione, è sempre ottima l'offerta sul Ryzen 7 5800X.

Occhio anche ai prezzi di questi Ryzen 5 5600X e Ryzen 9 5900X, non sono mai stati così bassi.

Una CPU Ryzen 5 6 core e 12 thread a 86€, un prezzo veramente buono! Ideale per realizzarsi un PC a basso costo contando comunque su un processore che può gestire in tutta tranquillità le operazioni più comuni.

Ecco le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 appena esposti, differiscono per il prezzo. Per il 7600X che abbiamo consigliato, invece, serve una X670 o una B650.

Se siete alla ricerca di una buona tastiera meccanica, invece, difficilmente troverete un rapporto prezzo/prestazioni migliore di questo: la Corsair K70 RGB TKL è un punto di riferimento per il settore con i suoi ottimi Switch opto-meccanici OPX e keycap in policarbonato con telaio resistente in alluminio.

Trust è un marchio che lungamente è stato associato a prodotti economici, onesti ma non troppo prestazionali. Adesso le cose sono cambiate e i dispositivi del brand GXT quasi sempre meritano considerazione. A maggior ragione quando sono in offerta come nel caso della Trust ‎GXT 1863 Thaz, una tastiera meccanica che costa solo 19,99€ .

Per quanto riguarda i mouse da gioco ora è questa la migliore offerta: uno dei dispositivi più apprezzati in casa Logitech, ovvero il PRO X SUPERLIGHT con sensore da ben 25K ora a un prezzo decisamente interessante.

Probabilmente il meglio per i giocatori: le cuffie Logitech G635 offrono prestazioni notevoli per quanto riguarda l'Audio Surround 7.1. Sono anche esteticamente accattivanti e semplici da configurare per ottenere il massimo a prescindere dal tipo di gioco.

Ottimo prezzo in particolare per le Logitech G435 LIGHTSPEED, difficilmente troverete altrettanta qualità in wireless a un prezzo così basso.

Ecco i monitor con i prezzi più interessanti in questo momento.