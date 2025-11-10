'Senza TSMC non ci sarebbe NVIDIA': Jensen Huang prima loda, poi pretende. E mette in guardia Musk

Durante una visita a Taiwan, Jensen Huang ha chiesto a TSMC di aumentare del 50% la produzione a 3 nm per soddisfare la domanda di GPU Blackwell. Il CEO di NVIDIA ha anche lodato pubblicamente il contributo di TSMC, definendola essenziale per il successo dell'azienda. Huang ha anche messo in guardia Musk dal progetto "TeraFab".

Jensen Huang è tornato a Taiwan, cuore pulsante della produzione mondiale di semiconduttori, per incontrare i vertici di TSMC e rafforzare una partnership ormai cruciale per NVIDIA. Durante la visita, il CEO ha chiesto all'azienda di incrementare del 50% la produzione sul nodo a 3 nanometri, così da garantire un flusso stabile di wafer destinati alle GPU della serie Blackwell, tra cui i modelli B200 e la nuova serie B300 "Blackwell Ultra".

Secondo Huang, la richiesta riflette una domanda senza precedenti per i processori AI dell'azienda, che restano oggi tra i più richiesti nel settore data center. Il dirigente ha lodato l'impegno dei team TSMC, spiegando ai media locali di essere tornato a Taiwan "per incoraggiare gli amici di TSMC a lavorare sodo", sottolineando come "il business stia andando molto, molto bene".

Nvidia's Jensen Huang delivers emotional Mandarin speech at TSMC sports event, declaring 'without TSMC, there would be no NVIDIA today' and praising Taiwan chipmaker as 'pride of Taiwan and the world.

★ https://t.co/YX81jnpXhq ★ pic.twitter.com/8LBb6peBZP — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) November 8, 2025

Huang ha partecipato anche al "Sports Day" di TSMC, dove ha espresso pubblicamente la sua gratitudine verso il produttore taiwanese: "Senza TSMC, non ci sarebbe NVIDIA oggi". Un'affermazione che conferma il rapporto quasi simbiotico tra le due società.

Il rapporto tra le due aziende non si limita alla fornitura: Huang ha definito TSMC "l'orgoglio di Taiwan e del mondo", riconoscendo il contributo dei suoi ingegneri, tecnici e dirigenti nel sostenere la crescita di NVIDIA fino all'attuale valutazione di mercato superiore ai 5.000 miliardi di dollari.

Per questo, mentre TSMC si prepara al debutto dei processi a 2 nm e, in prospettiva, delle generazioni A16 e A14 (1,4 nm), NVIDIA si muove per garantirsi una posizione di priorità nella produzione. Si mormora sempre più insistentemente che la casa di Santa Clara sarà la prima a mettere le mani sul processo A16. Forse le continue visite di Huang a Taiwan non sono proprio un caso.

Infine, non sono mancati i commenti in merito alle dichiarazioni di Elon Musk sul progetto "TeraFab", la presunta megafab che Tesla vorrebbe costruire per garantirsi una produzione interna dei propri chip AI adeguata alle sue ambizioni. Huang ha smorzato l'entusiasmo, ricordando che "costruire impianti avanzati per semiconduttori è estremamente difficile. Non si tratta solo di realizzare un edificio, ma di padroneggiare un processo che unisce ingegneria, scienza e arte. Ciò che TSMC fa ogni giorno è davvero straordinario".