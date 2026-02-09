Secondo NVIDIA, i 660 miliardi di dollari investiti nell'IA sono sostenibili perché generano enormi profitti

In una recente intervista, Jensen Huang ha spiegato che la preoccupazione intorno agli enormi investimenti nell'IA è infondata. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che genererà enormi profitti per chi decide di integrarla

In un'intervista con la CNBC, Jensen Huang ha espresso la sua opinione sulla crescente preoccupazione in merito agli investimenti sull'IA. Quest'anno, l'industria ha in programma una spesa di 660 miliardi di dollari in infrastrutture per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, il che ha accresciuto le preoccupazioni sul rischio che potrebbe derivare dalla mole di investimenti in rapporto ai benefici.

In sostanza, una fetta sempre più grande di investitori teme che questi investimenti non generino un ritorno in grado di giustificarli, se non addirittura di coprirli. È ovvio che, nel caso in cui l'IA non realizzi i risultati sperati, si potrebbe incorrere perfino in una perdita che richiederebbe anni per essere compensata.

Sull'argomento è intervenuto direttamente il protagonista di questa "corsa all'IA", il CEO di NVIDIA Jensen Huang. La sua società ha registrato profitti record nel 2025 con una concentrazione dei suddetti investimenti proprio nelle GPU di NVIDIA e nei suoi sistemi di calcolo accelerato.

Secondo Huang, la domanda di potenza di calcolo cresce perché l'AI permette di generare nuovi ricavi. Meta utilizza modelli generativi e agenti per superare i sistemi di raccomandazione basati su CPU, mentre Amazon Web Services integra l'AI nei meccanismi di suggerimento dei prodotti. Microsoft, invece, lavora su un potenziamento del software enterprise tramite piattaforme AI alimentate da hardware NVIDIA.

"È indubbiamente la più grande infrastruttura che sia mai stata realizzata nella storia dell'uomo. E c'è una ragione se tutto questo sta accadendo: l'intelligenza artificiale cambierà il mondo in cui elaboreremo qualsiasi cosa. E con tutto intendo l'elaborazione dei database, il modo in cui faremo le ricerche, i sistemi di suggerimenti [per acquisti, contenuti ecc.], il modo in cui guarderemo i film e ovviamente tutto ciò che si sta sviluppando ed evolvendo intorno ai sistemi basati sull'IA" ha spiegato.

Il CEO ha citato anche OpenAI e Anthropic, entrambe clienti di NVIDIA. La società di Santa Clara ha investito 10 miliardi di dollari in Anthropic e prevede un forte impegno nel prossimo round di finanziamento di OpenAI.

Huang ha sottolineato come queste due società stiano generando elevati profitti e quindi, per proporzione, ne potrebbero generare il doppio se avessero a disposizione il doppio dei sistemi di elaborazione. Un discorso che Huang estende a tutte le aziende che decideranno di integrare l'IA agentica nel proprio business.

Parallelamente, Huang non ritiene che si tratti di una semplice "bolla". Secondo il CEO di NVIDIA, l'IA sarà centrale negli anni a venire, ragione per cui si tratta di un investimento razionale e sostenibile in base ai flussi finanziari di società come Amazon o Meta.

Certo, non che potessimo attenderci risposte diverse da chi l'infrastruttura la vende, ma è un punto di vista interessante. Da un lato, Huang ritiene che l'IA consenta di aumentare sensibilmente i profitti delle Big Tech, dall'altro numerose aziende ritengono che l'IA non abbia apportato alcun beneficio, anzi in taluni casi ha rappresentato semplicemente un costo.

Tuttavia, il successo o meno dell'IA sarà determinato dal grande pubblico: se questa si diffonderà davvero capillarmente tra le masse come sostiene Huang, allora sarà un successo – magari a discapito degli imprenditori più piccoli – al contrario, invece, sarà un enorme buco che le Big Tech dovranno coprire.