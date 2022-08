Schede video, dal boom al crollo: consegne in picchiata nel secondo trimestre

L'ultima analisi di mercato pubblicata da Jon Peddie Research evidenzia il forte rallentamento registrato dal settore delle GPU negli ultimi mesi. Con GPU s'intendono sia le schede video dedicate che i processori con grafica integrata.

Nel secondo trimestre 2022 (Q2 2022), le consegne complessive di GPU si sono fermate a 84 milioni di unità, un calo del 14,9% sul primo trimestre. In questo contesto le schede video desktop (add-in board, AIB) hanno fatto registrare una contrazione delle consegne del 22,6% sul trimestre scorso fermandosi a circa 10,3 milioni, il numero più basso dal Q2 2020.

In questo scenario, gli analisti di Jon Peddie Research segnalano un calo delle consegne rispetto al trimestre precedente di soluzioni AMD del 7,6%, mentre Intel e NVIDIA scontano rispettivamente un -9,8% e un -25,7%. AMD, di conseguenza, ha visto la sua quota complessiva salire dell'1,1% sullo scorso trimestre, Intel è cresciuta del 2%, mentre NVIDIA è scesa del 3,15%.

L'analisi parla anche delle CPU, settore che avrebbe visto un rallentamento delle spedizioni del 7% sul Q1 2022 e di quasi il 34% sullo stesso periodo dello scorso anno. "Questo trimestre ha avuto risultati complessivamente negativi per i fornitori di GPU rispetto al trimestre scorso. Eventi globali come il proseguimento della guerra in Ucraina, la manipolazione da parte della Russia delle forniture di gas all'Europa occidentale e il conseguente nervosismo che questi eventi creano hanno frenato l'economia europea; il Regno Unito è in recessione con un'inflazione elevata", ha dichiarato Jon Peddie.

"Gli Stati Uniti sono stati in grado di ottenere l'approvazione di alcune leggi significative, come lo sgravio del prestito studentesco e il disegno di legge CHIPS. Tutti questi stimoli e investimenti infrastrutturali metteranno gli Stati Uniti in una posizione molto più forte per il decennio in corso e oltre. Le previsioni non sono mai state così difficili e, di conseguenza, le nostre stime e quelle di altri verranno riviste frequentemente man mano che giungono nuovi dati", ha concluso Peddie.

Dopo gli anni di crescita del settore sulla spinta del mining e degli acquisti degli appassionati, il mercato delle GPU ha frenato per il venir meno degli acquisti da parte dei miner, le difficoltà macroeconomiche che inducono a una minore spesa in beni non essenziali e l'arrivo della nuova generazione di schede video, ormai alle porte.

Visti i chiari di luna anche il Q3 dovrebbe far segnare risultati negativi, nonostante il calo del prezzo delle GPU e gli sconti che diversi produttori stanno applicando per ridurre l'inventario.