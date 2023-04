Ray tracing e DLSS sono qui per restare: sempre più giocatori li attivano

A distanza di quasi cinque anni NVIDIA ce l'ha fatta, rendendo il ray tracing e il DLSS una realtà per molti giocatori. Durante un briefing con la stampa, la casa di Santa Clara ha condiviso alcuni dati interessanti, anche se per certi versi scontati: dalla prima generazione di GeForce RTX a oggi, il numero di giocatori che attivano il ray tracing e il DLSS è drasticamente aumentato.

Nel 2018, quando sul mercato c'erano appena quattro giochi RTX, solo il 37% di chi possedeva una GeForce RTX 2000 abilitava il ray tracing e il 26% il DLSS. Oggi quei dati sono balzati rispettivamente all'83 e al 79% per i possessori della RTX 4000. Non solo, NVIDIA ha registrato che oggi il 56% di chi ha una RTX 3000 e il 43% di chi ha una RTX 2000 attiva il ray tracing, mentre il dato del DLSS è rispettivamente pari al 71 e 68%.



Clicca per ingrandire

Cosa ci dicono questi numeri? Molte cose, forse banali ma non per questo del tutto inutili. Da una parte i giochi con RTX e DLSS sono passati da 4 a 400 (tra giochi e applicazioni), quindi si è ampliata la base su cui attivare le tecnologie.

La seconda cosa è che il miglioramento prestazionale delle schede video consente di attivare più facilmente il ray tracing, con il DLSS che è sempre più un valido alleato per mantenere alte prestazioni, ben oltre la cosiddetta soglia di accettabilità.

La slide ci dice soprattutto che entrambe le tecnologie hanno fatto passi avanti importanti in termini di ottimizzazione e applicazione all'interno dei videogiochi. Ci ricordiamo ancora i primi test con Battlefield V in cui il ray tracing non solo appesantiva oltremodo le prestazioni, ma non restituiva una grafica sensibilmente migliore, limitandosi ai riflessi sulle armi e un'illuminazione "migliore ma non troppo".

D'altronde eravamo all'inizio di un'evoluzione e come tale serviva tempo per vedere i primi frutti degni di nota, gli sviluppatori dovevano prendere confidenza con la tecnologia e implementarla meglio nei loro titoli. L'arrivo delle console di Sony e Microsoft con supporto al ray tracing ha inoltre dato una mano nella diffusione della tecnologia.

Da quella prima timida implementazione in Battlefield V siamo arrivati a produzioni elaborate come Cyberpunk 2077 e Control in cui il ray tracing migliora la grafica in modo evidente, anche se molto ancora deve essere fatto. Fortunatamente l'innovazione non dorme mai: di recente abbiamo assistito proprio in Cyberpunk 2077 l'arrivo della modalità Overdrive che introduce il full ray tracing, meglio noto come path tracing.