Raja Koduri, Intel promuove il boss delle GPU al ruolo di vicepresidente esecutivo

Raja Koduri, l'uomo che Intel sottrasse ad AMD nel 2017 quando era a capo del Radeon Technologies Group per mettere a punto il business delle GPU dedicate, è stato promosso a vicepresidente esecutivo dal suo precedente titolo di vicepresidente senior. Rimane inoltre general manager dell'Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) Group di Intel.

La promozione non è stata comunicata da Intel, che si è limitata ad aggiornare la biografia sul proprio sito. Questo cambiamento, frutto del lavoro di Koduri in questi anni sfociato con il lancio - seppur limitato - delle prime GPU dedicate della famiglia Arc destinate al comparto mobile, è stato segnalata da The Register che è entrata in possesso di un memo interno.

Nella lettera, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha elogiato Koduri ricordandone i "molti contributi a Intel negli ultimi quattro anni" e spiegando che questa promozione sottolinea la criticità del business del calcolo accelerato (accelerated computing) come vettore di crescita di Intel. Il lavoro di Koduri va oltre l'ambito delle GPU e si estende ad altri tipi di architetture, al settore software (ad esempio OneAPI), alle memorie e alle tecnologie di interconnessione.

"Anche se questo è il primo passo di un viaggio molto più lungo, abbiamo fatto sapere al mondo che c'è un terzo player nel mercato delle GPU ad alte prestazioni", ha scritto Gelsinger nella sua nota. Dopo le GPU mobile il piano di Intel è quello di annunciare le soluzioni desktop nel corso del secondo trimestre e i modelli per le workstation nel terzo trimestre.

Il lavoro di Koduri guarda anche al mondo dei supercomputer con l'acceleratore Ponte Vecchio e, recentemente, anche al settore della blockchain con un ASIC dedicato ribattezzato Bonanza Mine. Intel crede in questo progetto a tal punto di aver istituito una divisione dedicata.

"Sotto la guida di Raja, continuiamo a perseguire la roadmap multi-generazione dell'architettura Xe, una tecnologia essenziale per concretizzare le nostre aspirazioni di alimentare l'infrastruttura per il metaverso e il computing zettascale", ha aggiunto Gelsinger nel memorandum.

Stando a quanto riportato da The Register, la prossima settimana Intel comunicherà per la prima volta i dati dell'Accelerated Computing Systems and Graphics Group. In passato l'azienda stimava per il 2022 ricavi per oltre 1 miliardo di dollari dal business delle GPU, con l'auspicio di arrivare a toccare i 10 miliardi di dollari entro il 2026.