Radeon RX 9000, tre schede video per il grande pubblico: quale scegliere?

AMD ha calato sul mercato sul mercato gaming un tris d'assi sotto forma di GPU RX 9060 XT, RX 9070 e RX 9070 XT. Quali sono le differenze tra queste soluzioni, a chi sono rivolte e come si comportano in gaming.

AMD ha presentato un trio di schede video gaming basate su architettura RDNA 4 negli ultimi mesi. Tutte e tre le proposte hanno punti di forza e debolezza, ma in generale si presentano con un obiettivo che riescono, quasi tutte, a centrare: offrire un buon rapporto tra prezzo e prestazioni.

Il settore delle schede video negli ultimi anni ha visto un aumento dei prezzi che scoraggia gli appassionati o i nuovi gamer dall'acquistare le ultime generazioni di prodotti.

La linea Radeon RX 9000, con i modelli RX 9060 XT, RX 9070 e RX 9070 XT, si prefigge di riportare le lancette degli orologi a qualche tempo fa, quando acquistare una GPU di fascia media non richiedeva di sborsare quasi 500 euro.

Con l'ausilio di tre schede video di ASUS, tutte con 16 GB di memoria, vedremo a quale target di giocatori si rivolgono le tre nuove arrivate di casa AMD e cosa hanno da offrire ma, prima, un excursus necessario sulle specifiche tecniche.

RX 9060 XT, RX 9070 e RX 9070 XT: differenze tecniche

Partiamo dall'ultima arrivata sul mercato, la Radeon RX 9060 XT. La nuova scheda video gaming si basa sulla nuova GPU Navi 44 prodotta da TSMC con processo N4P. Il die è compatto (199 mm2), ma racchiude 29,7 miliardi di transistor e offre 32 Compute Unit (2048 Stream Processor), affiancati da altrettanti Ray Accelerator e 64 AI Accelerator.

Il Game Clock di riferimento è 2530 MHz, mentre il Boost Clock stabilito da AMD è di 3130 MHz. Il modello ASUS PRIME che abbiamo visto da vicino (ASUS PRIME RX 9060 XT OC Edition), invece, si presenta con un OC di fabbrica che porta il Game Clock a 2740 MHz e il Boost Clock a ben 3310 MHz. Completano il quadro 32 MB di Infinity Cache (terza generazione), un'interfaccia a 128 bit e una banda passante di 322,3 GB/s frutto di memoria GDDR6 a 20 Gbps.

L'alimentazione è affidata a un singolo connettore 8 pin, mentre il TBP si attesta sui 160 watt – AMD consiglia un alimentatore minimo da 450 Watt. Sul fronte connessioni video troviamo un massimo di tre porte tra DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, con configurazioni diverse in base alle scelte del singolo produttore.

Radeon RX 9070 e 9070 XT sono "due bestie differenti". Entrambi i modelli sono basati su una GPU chiamata Navi 48, anch'essa prodotta presso TSMC con processo N4P. La GPU, in un'area di 357 mm2 circa, prevede 53,9 miliardi di transistor. Il chip grafico a bordo della Radeon RX 9070 XT offre 64 CU, altrettante unità Ray Accelerator e 128 AI Accelerator. Questo significa che la GPU mette a disposizione 4096 stream processor. Vi sono anche 128 unità ROP. La memoria Infinity Cache di terza generazione è pari a 64 MB.

Il clock di riferimento indicato da AMD è il seguente: 2400 MHz per quanto concerne il Game Clock e fino a 2970 MHz per quanto riguarda il Boost Clock. Accanto alla GPU ci sono 16 GB di memoria GDDR6 a 20 Gbps su bus a 256 bit. La scheda ha un'interfaccia PCIe 5.0 x16 e un TBP di 304 Watt, per il quale è suggerito avere un alimentatore da almeno 750 Watt, così da alimentare al meglio la GPU e il resto del sistema.

La sorella minore Radeon RX 9070 appare come una versione leggermente limitata della XT, con 56 CU (3584 stream processor), 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator. Il Boost Clock si ferma a 2,52 GHz, con un Game Clock di 2070 MHz. La dotazione di memoria non cambia, mentre il TBP è di soli 220 Watt. AMD consiglia un alimentatore da almeno 650 Watt.

Le due GPU di ASUS TUF Gaming - ASUS TUF Gaming RX 9070 e ASUS TUF Gaming RX 9070 XT - che abbiamo provato prevedono un sistema di raffreddamento a tre ventole, uno switch BIOS per passare dalla P mode alla Q mode e, nella parte posteriore, una HDMI 2.1b e tre DisplayPort 2.1a. Le schede hanno dimensioni piuttosto importanti di 330 x 140 x 62,5 mm, occupano tre slot e richiedono 2 o 3 connettori a 8 pin per l'alimentazione, a seconda del modello.

Radeon RX 9070 XT TUF Gaming RX 9070 XT Radeon RX 9070 TUF Gaming RX 9070 OC Radeon RX 9060 XT ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition Architettura RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Processo produttivo TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P GPU Navi 48 Navi 48 Navi 48 Navi 48 Navi 44 Navi 44 Dimensione die 357 mm² 357 mm² 357 mm² 357 mm² 199 mm² 199 mm² Transistor 53,9 miliardi 53,9 miliardi 53,9 miliardi 53,9 miliardi 29,7 miliardi 29,7 miliardi Compute Unit 64 64 56 56 32 32 Stream processor 4096 4096 3584 3584 2048 2048 Ray Accelerator 64 64 56 56 32 32 AI Accelerator 128 128 112 112 64 64 Game Clock 2400 MHz 2520 MHz 2070 MHz 2170 MHz 2530 MHz 2740 MHz Boost Clock 2970 MHz 3060 MHz 2520 MHz 2650 MHz 3130 MHz 3310 MHz Infinity Cache 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Memoria 16 GB GDDR6 20 Gbps 16 GB GDDR6 20 Gbps 16 GB GDDR6 20 Gbps 16 GB GDDR6 20 Gbps 16 GB GDDR6 20 Gbps 16 GB GDDR6 20 Gbps Bus 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit 128 bit 128 bit Bandwidth 640 GB/s 640 GB/s 640 GB/s 640 GB/s 322,3 GB/s 322,3 GB/s PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TBP 304 W 330 W 220 W 245 W 160 W 170 W

Come permettere alle GPU di dare il meglio

Sembra scontato scriverlo, ma una GPU può dare il massimo solo se supportata da un sistema di pari livello che non faccia da collo di bottiglia, ma soprattutto è necessario assicurarsi come prima di avere un alimentatore potente ed efficiente che sostenga l'hardware in ogni condizione operativa, specie sotto alto carico.

ASUS risponde presente a questa necessità, con una gamma di alimentatori completa che vede nei ROG Strix e ROG Thor le punte di diamante. Per esempio, un ROG Strix 650W Gold può rappresentare una soluzione ideale per GPU come la Radeon RX 9060 XT o la 9070, mentre per la 9070 XT guarderemmo a un ROG THOR II 850W Platinum.

Se però avete disponibilità economica, e volete approntare un PC pronto per futuri upgrade di GPU, forse è meglio dotarsi di un alimentato più potente e in grado di offrire alta efficienza come il ROG THOR III 1000W Platinum o, persino il modello da 1200 Watt.

Quest'ultimo, certificato 80 Plus Platinum, l'abbiamo usato per overcloccare una RTX 5090, una scheda che richiede ben 575 Watt sulla carta, per cui è un garanzia. La serie ASUS ROG Thor III è tecnologicamente al vertice del mercato. MOSFET al nitruro di gallio (GaN) per un'efficienza energetica elevata, un layout interno ottimizzato per una migliore dissipazione termica, cavi modulari e un esclusivo display OLED magnetico rimovibile, rappresentano le note distintive della serie.

Al centro dell'offerta ASUS c'è la tecnologia GPU-FIRST, una novità assoluta nel mondo dei PSU. Tradizionalmente, gli alimentatori monitorano la tensione a partire dalla CPU, ma la serie Thor III prevede un sensore GPU-FIRST che permette all'alimentatore di rilevare le variazioni di carico direttamente dalla GPU - il cuore pulsante del gaming moderno - adattando in tempo reale l'erogazione di potenza per garantire stabilità e performance anche nei momenti di massima intensità. Con l'aggiunta di uno stabilizzatore intelligente, la tensione erogata diventa fino al 45% più precisa, per sessioni di gioco più affidabili.

Non manca la Turbo Mode, che sfrutta una curva di raffreddamento ottimizzata per mantenere il carico massimo più a lungo. A tutto questo si aggiungono 10 anni di garanzia e ventola a doppio cuscinetto a sfera con una durata fino a 80.000 ore.

RX 9060 XT, RX 9070 e RX 9070 XT: prestazioni

Abbiamo svolto alcuni test con un mix di giochi recenti e più datati per darvi un'idea di come si comportano le tre proposte di casa AMD. La Radeon RX 9060 XT è una scheda che permette di giocare generalmente a 1440p, con alcune eccezioni dove la pesantezza del ray tracing impone di rivolgersi all'uso di FSR 3/4 con Frame Generation per avere un'esperienza fluida.

La Radeon RX 9070 è tra il 50/60 % più veloce della 9060 XT a 1080p e 1440, ed è definitivamente una GPU per il 1440p con velleità di 4K ove il gioco non sia pesante o si sperimenti con le tecnologie FSR e le loro modalità qualitative - a patto di degradare in parte la qualità d'immagine. La RX 9070 XT, da par suo, consolida le prestazioni in 1440p e permette di giocare meglio in 4K, seppur rimanga anche in questo caso rimane l'avviso avanzato pocanzi per la sorella minore.

A seconda della risoluzione e del gioco vediamo la RX 9070 XT davanti alla RX 9070 del 5-15% circa, frutto della maggior quantità di risorse attive sul chip grafico Navi 48.

Come abbiamo visto nelle recensioni delle tre schede, la RX 9060 XT aggredisce la RTX 5060 Ti di NVIDIA, mentre la RX 9070 e la RX 9070 XT prendono di mira la 5070 e la 5070 Ti. Si tratta generalmente di GPU più costose delle proposte AMD.

Questo almeno per quanto riguarda le prestazioni in rasterizzazione, ossia in quei giochi senza ray tracing. NVIDIA è ancora davanti negli scenari con RT attivo, ma AMD ha compiuto enormi passi avanti con RDNA 4 e tecnologie come FSR 3 / 4 con Frame Generation sono di grande aiuto. NVIDIA ha anche un vantaggio in altri ambiti come la produttività – rendering – e l'IA, aspetti a cui però non guarda il puro giocatore, almeno al momento.

Tre schede per il grande pubblico, i prezzi di mercato come incognita

Nonostante AMD e NVIDIA dichiarino molta attenzione ad assicurarsi che le schede mantengano il più possibile dei prezzi MSRP – quelli di listino, "a partire da" - aderenti a quanto annunciato, spesso il mercato reale si muove su dinamiche molto diverse dettate da una molteplicità di fattori.

Per questo, al momento, la RX 9060 XT 16 GB appena rilasciata è quella che si può rintracciare al prezzo più vicino a quello di listino, intorno ai 375€. Le due soluzioni maggiori hanno rispettivamente un prezzo di vendita consigliato di 694,90€ per la 9070 XT e 639€ per la 9070, ma in genere sono listini disattesi, anche se in genere sono comunque più bassi delle controparti NVIDIA.

Tra le tre la posizione più critica è quella della RX 9070, che è stata un po' sacrificata da AMD per dare risalto alla RX 9070 XT. Quest'ultima è vicina di prezzo e garantisce prestazioni più solide in 1440p e 4K. Di conseguenza c'è stato un acquisto più massiccio da parte dei consumatori per la RX 9070 XT, e la RX 9070 è finita in secondo piano.

A chi le consigliamo

Per concludere, consigliamo quindi la RX 9060 XT a chi vuole una buona scheda per il 1080p con display ad alto refresh o un 1440p senza spendere eccessivamente, mentre chi vuole prestazioni ancora più alte deve puntare alla 9070 XT, un'ottima soluzione che rivaleggia con la RTX 5070 Ti sotto molti aspetti in ambito gaming.