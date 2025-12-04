Radeon RX 9000 sì, Ryzen 9000 no: le ultime sull'aumento dei prezzi dei prodotti AMD

Secondo le ultime indiscrezioni, mentre AMD ha davvero rincarato le schede Radeon RX 9000 a causa dei costi della memoria in aumento, vengono meno le voci di un incremento dei listini per i processori Ryzen 9000 e precedenti.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le indiscrezioni su un rincaro dei listini delle schede video Radeon e delle CPU Ryzen di AMD. Secondo le ultime informazioni raccolte da Tom's Hardware USA (qui e qui), solo una delle due notizie è vera.

Stando a quanto ricostruito, AMD ha applicato un incremento ai prezzi delle GPU Radeon RX 9000 destinate ai partner AIB, mentre fonti del canale distributivo segnalano che non ci sono segnali di modifiche ai listini della serie Ryzen 9000.

AMD avrebbe incrementato i prezzi di vendita delle GPU Radeon e dei relativi kit di memoria destinati ai partner: +10 dollari per ogni 8 GB forniti. Il rincaro sarebbe già in vigore per le Radeon RX 9000 basate su architettura RDNA 4, mentre le generazioni precedenti risultano ormai scarsamente disponibili sul mercato statunitense.

L'aumento non ha una motivazione ufficiale, ovvero nero su bianco, ma la causa è abbastanza lapalissiana: la carenza di memoria generata dalla domanda legata ai datacenter AI, che ha portato un impatto ormai tangibile sui prezzi di qualsiasi cosa sia DRAM.

Come detto, il costo aggiuntivo è legato alla quantità di memoria integrata, quindi la Radeon RX 9060 XT 16 GB passa da 349 a 369 dollari (circa +5,8%), mentre la versione 8 GB da 299 a 309 dollari (+3,3%). Meno di quanto indicato nelle scorse ore, ma attenzione: AMD sarebbe intenzionata ad applicare ulteriori aumenti di prezzo da gennaio 2026.

Non è detto che tutti i negozi, negli USA o nel resto del mondo, pratichino già i prezzi maggiorati (scorte o sconti del Black Friday possono incidere), ma il settore si aspetta un allineamento dei prezzi verso l'alto nelle prossime settimane. AMD non sarebbe l'unica azienda pronta a ritoccare i listini: tra i partner si discute di un possibile imminente adeguamento anche da parte di NVIDIA.

Per quanto riguarda invece le CPU, la linea Ryzen 9000 "Granite Ridge" non sarebbe interessata da modifiche al listino. L'indiscrezione era partita da Overclock3D.net, ma le fonti di Tom's Hardware USA la smentiscono. Non è da escludere che un rincaro delle CPU possono avvenire in futuro, ma AMD non sembrerebbe avere esigenze in tal senso: le dinamiche dei prezzi della memoria sono slegate dalle CPU.

Il contesto di mercato, inoltre, gioca a favore dei Ryzen: le CPU dominano le classifiche di vendita online di retailer come Amazon e Newegg, con il Ryzen 7 9800X3D stabile al primo posto come processore preferito dai gamer. Anche la Steam Hardware Survey più recente registra un nuovo massimo storico per AMD, con una quota del 42,61%.