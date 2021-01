Radeon RX 6700, le nuove schede debutteranno alla fine marzo?

Sembrava potessero arrivare entro la fine del mese, ma forse bisognerà aspettare più del previsto: stiamo parlando delle schede video della famiglia Radeon RX 6700, le proposte di AMD per la fascia media del mercato, pensate per sostituire le Radeon RX 5700 e consentire ottime prestazioni di gioco fino alla risoluzione 1440p. Le ultime notizie di queste ore, condivise dal sito francese Cowcotland, riportano che la due nuove schede di AMD, la Radeon RX 6700 XT e la 6700, arriveranno alla fine del primo trimestre, quindi alla fine di marzo.

Sul finire di novembre si vociferava di un possibile arrivo delle schede verso la fine di gennaio, in un "epico scontro" con la nuova GeForce TX 3060 Ultra con 12 GB di memoria e le proposte Nvidia già sul mercato, la RTX 3060 Ti e la RTX 3070. La prossima settimana tanto AMD quanto Nvidia sveleranno alcune novità durante gli eventi al CES 2021: le due aziende dovrebbero concentrarsi maggiormente sul mondo mobile, presentando rispettivamente le APU Ryzen 5000 e le GPU GeForce RTX 3000 per i notebook gaming, ma non è da escludere che vi sia qualche accenno alle schede video dedicate desktop.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito, quindi non resta che attendere, fermo restando che la situazione di shortage delle GPU che stiamo vivendo può incidere sui piani delle aziende in qualsiasi momento, facendo slittare o anticipare prodotti rispetto alla roadmap originaria.

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, le nuove schede video AMD si baseranno su una nuova GPU chiamata Navi 22 (che vedremo anche sui portatili), equipaggiata con un massimo di 40 Compute Unit come il chip Navi 10 della Radeon RX 5700 XT, per un totale di 2560 stream processor (la metà della RX 6900 XT). Le nuove schede dovrebbero però avere un bus a 192 bit e probabilmente un massimo di 12 GB di memoria GDDR6.

Basandosi però sulla nuova architettura RDNA 2, più efficiente, vedremo probabilmente consumi inferiori, frequenze superiori e prestazioni decisamente migliori (in termini di bandwidth non va dimenticato il ruolo di Infinity Cache). Differentemente dalle schede RX 6800 e 6900, le proposte della serie 6700 dovrebbero avere un dissipatore con due ventole, come anticipato da alcune immagini trapelate mesi fa.