Portal: Prelude RTX, nuova vita alla mod più amata di Portal con NVIDIA RTX Remix

NVIDIA ha presentato la sua ultima opera di rimasterizzazione attraverso RTX Remix: Portal Prelude RTX. Si tratta di un prequel non ufficiale del gioco originale, ma ampiamente apprezzato dalla community tanto da vincere il Portal ModDB nel 2008 e guadagnarsi il terzo posto nei Player's Choice 2008, il quale adesso può vantare il supporto al full ray tracing (o path tracing).

NVIDIA ha collaborato con i modder Nicolas "NykO 18" Grevet, creatore della mod originale, e David "Kralich" Driver-Gomm per realizzare questa remastered che introduce numerose novità grafiche alimentate dalla pletora di tecnologie di cui gode l'ecosistema RTX, a partire dal nuovo DLSS 3 riservato alle schede GeForce RTX serie 4000.

Secondo i dati condivisi da NVIDIA, l'ultima iterazione della sua tecnica di upscaling consente di superare gli 80 fps a settaggi massimi in 4K con GeForce RTX 4080 e RTX 4090. Questo grazie a un boost delle prestazioni fino a 5 volte fruibile su tutte le schede della gamma GeForce RTX 4000.

Un focus particolare è stato rivolto all'ultima arrivata della famiglia, la GeForce RTX 4060 Ti. NVIDIA ha condiviso i dati di entrambe le varianti, 8 GB e 16 GB, le quali offrono prestazioni praticamente identiche. D'altro canto, le due schede non presentano alcuna differenza, esclusa la VRAM naturalmente. Il titolo offre oltre 100 frame al secondo, a settaggi alti con la GeForce RTX 4060 Ti 8 GB e ultra con la gemella da 16 GB.

Portal: Prelude RTX supporta anche NVIDIA RTX IO, il quale abilita un caricamento rapido basato sulla GPU e ottimizzazioni sulla decompressione degli asset tramite Game Ready Driver sia per API Vulkan che DirectX. Questa tecnologia si basa sullo standard GDeflate che NVIDIA ha contribuito a creare, lo stesso utilizzato anche da DirectStorage di Microsoft e dalle estensioni Vulkan.

Il risultato, nel caso di Portal: Prelude RTX, è un caricamento delle texture cinque volte più veloce e un utilizzo del disco ridotto del 44%. Infine, non manca il supporto a NVIDIA Reflex che riduce la latenza offrendo un'esperienza fluida e reattiva.

La mod sarà disponibile a partire dalle 21:00 di stasera e completamente gratuita per i possessori del primo Portal. Nella giornata di oggi NVIDIA rilascerà anche i nuovi Game Ready Driver che introducono il supporto, oltre che per la mod in questione, anche per Ratchet and Clank: Rift Apart in uscita il 26 luglio e Remnant II in arrivo il 25 luglio.