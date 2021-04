Outriders, con il DLSS fino al 73% di boost in 4K: parola di Nvidia

Come anticipato dalla pubblicazione dei nuovi driver dedicati, oggi è il giorno di debutto di Outriders, il gioco di ruolo cooperativo in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix. È uno dei pochi titoli a offrire la tecnologia DLSS di Nvidia senza abbinarla al ray tracing, con l'intento evidente di puntare tutto sulle prestazioni più che sull'affinare ulteriormente la grafica.

Secondo un grafico diffuso da Nvidia, il DLSS in Outriders (che testeremo a partire dalla prossima settimana per proporvi un approfondimento tecnico) permette a ogni GPU GeForce RTX di raggiungere i 60 FPS a risoluzione 1440p, mentre l'aumento delle prestazioni in 4K può arrivare fino al 73%, permettendo a GPU come la GeForce RTX 3060 Ti e la 3070 di gestire una risoluzione altrimenti non godibile con buone prestazioni a dettagli massimi.

Qui sopra potete vedere i requisiti consigliati dagli sviluppatori, con la RTX 3080 o la RX 6800 XT per giocare in 4K a 60 fps, ovviamente senza DLSS. Preparate lo spazio sul vostro SSD, perché sono necessari 70 GB, anche se un'alternativa c'è, ovvero giocarlo in streaming tramite GeForce NOW (i membri Founders e Priority possono godere del DLSS) o Google Stadia.