NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell con 72 GB di memoria GDDR7, un 'SUPER' anticipo
NVIDIA ha aggiornato la gamma di GPU professionali RTX PRO 5000 Blackwell con un modello dotati di 72 GB di memoria GDDR7 ECC grazie a nuovi moduli da 3 GB. La scheda si rivolge a professionisti dell'AI e del video editing con 14080 CUDA core e supporto MIG per ambienti multiutente.di Manolo De Agostini pubblicata il 21 Ottobre 2025, alle 08:41 nel canale Schede Video
NVIDIA ha ampliato l'offerta della gamma Blackwell con una nuova variante della RTX PRO 5000 con 72 GB di memoria GDDR7 ECC, contro i 48 GB della versione lanciata inizialmente. L'aggiornamento, comparso nelle scorse ore sul sito ufficiale dell'azienda, è figlio dell'impiego di nuovi moduli da 3 GB, che permettono di incrementare la capacità totale senza modificare l'architettura del PCB.
La scheda utilizza 24 moduli di memoria, 12 per lato, e mantiene il design a doppio slot con raffreddamento a blower e un TDP di 300 W. Si tratta di una soluzione indirizzata al mondo professionale, pensata per ambiti come data science, intelligenza artificiale, HPC e produzione video, dove la maggiore quantità di memoria può tradursi in un netto miglioramento delle prestazioni.
La GPU si basa su un chip GB202 con 14080 CUDA core, 440 TMU e 176 ROPs. L'architettura Blackwell prevede unità NVENC/NVDEC aggiornate, che accelerano le operazioni di codifica e decodifica video ad alta qualità, particolarmente utili in contesti di live production e editing professionale.
Un'altra caratteristica chiave è il supporto alla tecnologia MIG (Multi-Instance GPU), che consente di suddividere la GPU in più istanze isolate, garantendo prestazioni prevedibili in ambienti cloud o VDI e permettendo a più utenti di condividere la stessa risorsa hardware.
Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato comunicato, è plausibile attendersi un posizionamento inferiore di 1.000-2.000 dollari rispetto alla RTX PRO 6000 Blackwell, che con i suoi 96 GB di memoria si colloca poco sotto la soglia dei 10.000 dollari.
L'introduzione dei moduli GDDR7 da 3 GB anticipa una futura revisione "SUPER" delle gamma GeForce RTX 5000, attesa per il prossimo anno. Secondo le indiscrezioni, assisteremo all'annuncio di tre modelli: RTX 5080 SUPER con 24 GB di VRAM, 5070 Ti SUPER con 24 GB di memoria e 5070 SUPER con 18 GB di GDDR7.
