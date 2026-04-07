NVIDIA non può più usare il suo stesso trailer su YouTube: colpa di La7, ecco cosa è successo

YouTube ha rimosso il trailer ufficiale di NVIDIA sul DLSS 5 dopo che La7 ha usato quelle immagini in un programma e il Content ID le ha attribuite all'emittente italiana. Colpiti decine di creator e, paradossalmente, NVIDIA stessa

Il video ufficiale sull'annuncio di NVIDIA DLSS 5, pubblicato sul canale GeForce e arrivato a oltre 2 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, è stato rimosso da YouTube. Non per un errore interno né per contenuti illeciti: il blocco è arrivato da una rivendicazione di copyright di La7, emittente del gruppo Cairo Communication, che ha inserito alcune clip del trailer nel proprio programma televisivo Coffee Talk poi caricato sulla piattaforma il 4 aprile. Da quel momento, il sistema automatico Content ID ha trattato quelle immagini come materiale originale dell'emittente italiana, ha distribuito copyright strike a decine di creator e, paradossalmente, ha abbattuto lo stesso video da cui tutto il footage proveniva.

Il meccanismo è quello classico del Content ID: quando un contenuto arriva su YouTube, il sistema lo confronta con l'intero archivio della piattaforma e, se individua corrispondenze, attribuisce i diritti a chi ha registrato il claim, senza verificare chi abbia prodotto il materiale per primo. La7 ha caricato il suo "Coffee Talk 04/04/2026" con sequenze del trailer DLSS 5, e da quel momento YouTube ha riconosciuto l'emittente come detentrice di quei frame. Il dettaglio che rende la vicenda particolarmente assurda: il video NVIDIA è online da tre settimane prima del caricamento di La7.

I creator colpiti e la risposta di YouTube

Tra i canali che hanno ricevuto lo strike figurano Scrubing, Last Stand Media, Luke Stephens e Destin Legarie. Quest'ultimo ha pubblicato su X uno screenshot eloquente: il suo video su DLSS 5 risaliva al 16 marzo, praticamente in contemporanea al trailer originale NVIDIA e quasi tre settimane prima che La7 ne usasse il materiale. La domanda posta direttamente a YouTube è rimasta senza risposta soddisfacente: come può il sistema non controllare le date di caricamento e dedurre da sole chi sia il creatore originale? YouTube si è limitata a invitare i creator ad attendere fino a 30 giorni affinché il reclamante risponda alla contestazione.

La vicenda ha avuto eco internazionale: Kotaku e The Verge l'hanno descritta come uno dei casi più grotteschi di abuso del sistema di moderazione automatica mai registrati sulla piattaforma. Sul canale GeForce, il trailer mostrava il messaggio: "This video is unavailable. It contains material from La7, who has blocked it in your country on copyright grounds." NVIDIA non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento della pubblicazione.

La vicenda si è poi risolta in tempi relativamente rapidi: La7 ha ritirato la rivendicazione e il video ufficiale NVIDIA è tornato disponibile su YouTube. Il caso ha però messo in luce una disparità strutturale: NVIDIA, con le risorse legali e l'interlocuzione diretta con la piattaforma, ha potuto risolvere la situazione in pochi giorni. I creator più piccoli, privi di quelle leve, sarebbero rimasti in attesa dei tempi burocratici standard.

Dimostrare la paternità digitale

Come sottolinea Paolo Dal Checco, informatico forense tra i primi a segnalare la vicenda, episodi come questo rendono concreta la necessità di strumenti per documentare la paternità originale di un contenuto prima che qualcun altro ne carichi una copia. Le tecniche di notarizzazione delle prove digitali, dalle marche temporali certificate alla blockchain, permettono di costruire una catena di custodia verificabile che precede qualsiasi utilizzo da parte di terzi.

Mentre ci prepariamo alla grigliata di Pasquetta gli algoritmi di rilevamento violazioni #copyright di YouTube ci regalano uno spassoso aneddoto di cui parlare durante il pranzo. 😬



NVIDIA pubblica il trailer del nuovo DLSS 5 con oltre 2 milioni di visualizzazioni in pochi  Paolo Dal Checco (@forensico) April 6, 2026

Avevamo già esaminato come funziona il Content ID e i suoi limiti strutturali: i problemi di fondo restano irrisolti. La distinzione tra autore e proprietario di un dato digitale non è banale nemmeno per un algoritmo, e un sistema che assegna diritti in base all'upload più recente (e non al più antico) è destinato a produrre esattamente questo tipo di cortocircuiti.