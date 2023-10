NVIDIA, l'UE interessata a capire se soffoca la concorrenza nel settore GPU

La perquisizione negli uffici francesi di NVIDIA potrebbe essere solo il primo passo di un'indagine più grande, su scala europea.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Commissione europea starebbe raccogliendo in modo informale opinioni su presunte pratiche potenzialmente illegali nel settore delle GPU utilizzate per IA e videogiochi, al fine di capire è necessario intervenire per ripristinare una maggiore concorrenza.

L'indagine iniziale potrebbe non sfociare mai in un'indagine formale o in sanzioni, ma sicuramente in casa NVIDIA è suonato un campanello d'allarme. La società guidata da Jensen Huang detiene l'80% del mercato delle GPU dedicate al gaming, realizza GPU per il segmento professionale, mentre al momento non opera nel settore delle CPU con grafica integrata.

NVIDIA si scontra in primis con AMD, sua rivale storica nel mondo delle schede video gaming (ATi Technologies), e in seconda battuta con Intel, forza dominante del settore delle GPU integrate e da un annetto circa entrata anche in quello delle GPU dedicate.

La posizione di NVIDIA è però balzata all'onore delle cronache per il boom delle azioni sulla scia del successo e della diffusione dei servizi di IA generazione come ChatGPT, dove le GPU e altri chip specializzati giocano un ruolo fondamentale per addestrare i grandi modelli linguistici e le reti neurali con miliardi di parametri.

NVIDIA lavora da anni per rendere le proprie GPU sempre più duttili (CUDA) e capaci di accelerare carichi di lavoro intensivi: il boom che sta vivendo il settore dell'IA l'ha certamente trovata in prima fila a godere dei benefici. Le sue GPU sono le più popolari in ambito datacenter.

L'ultima trimestrale ha visto il fatturato volare a 13,51 miliardi di dollari, in crescita del 101% rispetto a un anno fa: a fare la parte del leone è stato proprio il segmento Data Center, con ricavi di 10,323 miliardi di dollari, un dato superiore del 171% sull'anno passato. NVIDIA prevede un andamento persino migliore per il trimestre in corso.

Le GPU NVIDIA A100 e H100 stanno andando a ruba e questo ha certamente messo in difficoltà realtà come Intel e AMD che si sono mosse in ritardo. Le due concorrenti stanno cercando di recuperare, con ogni mezzo. Anche una causa Antitrust? Qualche malizioso potrebbe pensarlo visto che spesso queste indagini non nascono da zelanti funzionari bensì da imbeccate da parte di chi si sente - a torto o a ragione - danneggiato.