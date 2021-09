NVIDIA, Jensen Huang è tra le 100 persone più influenti al mondo secondo TIME

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang è tra le 100 persone più influenti del 2021 secondo il TIME. Un nuovo riconoscimento per l'amministratore delegato e cofondatore dell'azienda statunitense dopo il Robert N. Noyce Award 2021. Huang è in buona compagnia nella sezione "Innovatori", insieme a Elon Musk (SpaceX, Tesla) e Vitalik Buterin (Ethereum), mentre il CEO di Apple Tim Cook è stato inserito tra i "Titani".

In un articolo che accompagna la copertina, il fondatore di DeepLearning.AI e cofondatore di Coursera Andrew Ng spiega perché Huang si è meritato un tale riconoscimento. "L'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo. Il software che consente ai computer di fare cose che un tempo richiedevano la percezione e il giudizio umani dipende in gran parte dall'hardware reso possibile da Jensen Huang".

"Nel 2003, tra un grande scetticismo, Huang ha diretto NVIDIA ad adattare i chip progettati per visualizzare la grafica sugli schermi dei computer, noti come graphics processing unit o GPU, ad eseguire altre attività di calcolo più generiche".

"I progressi ottenuti - e i chip potenti - hanno gettato le basi per ospitare reti neurali sempre più grandi, i programmi alla base di gran parte dell'intelligenza artificiale di oggi. Nel processo, ha contribuito a consentire una rivoluzione che consente ai telefoni di rispondere alle domande ad alta voce, alle fattorie di estirpare le erbacce ma non i raccolti, ai medici di prevedere le proprietà di nuovi farmaci, e altre meraviglie sono in arrivo".

Jensen Huang is one of TIME's 100 most influential people of 2021. Find out why: https://t.co/1YKYjzOuHe #TIME100 pic.twitter.com/qNHnyAzhaK — TIME (@TIME) September 15, 2021

Andrew Ng afferma che "la scommessa di Huang è stata ampiamente ripagata perché è tra i CEO tecnicamente più esperti del mondo. È anche un amministratore compassionevole verso i suoi dipendenti e un generoso sostenitore dell'istruzione nel campo scientifico e tecnologico. Con le tecnologie di IA ancora emergenti che creano un'insaziabile fame di potenza di calcolo, il team di Huang è ben posizionato per continuare a guidare i progressi tecnologici per i decenni a venire".

Ed è proprio quella decisione lungimirante di vedere oltre le semplici GPU come strumento per la grafica che oggi consente a NVIDIA di porsi al vertice di una rivoluzione industriale senza precedenti. In diverse interviste, ma se volete potete approfondire in questo articolo dedicato proprio alla figura di Huang, il CEO disse che la scelta di aprire le GPU al calcolo generico fu un passaggio complicato e rischioso, difficile da far digerire sia internamente che al mercato, ma senza il quale oggi Nvidia forse non sarebbe qui.

Huang non ha solo espanso la portata di NVIDIA rendendola un competitor agguerritissimo di colossi più grandi e radicati, ma al tempo stesso è riuscito a preservare il suo primo amore, il mercato del gaming, oggi nuovamente in fortissima espansione e pilastro fondamentale, seppur parallelo a un settore enterprise una volta assente, nella crescita dell'azienda.