NVIDIA GTX 1650 è ancora la GPU più popolare tra i videogiocatori

Steam ha pubblicato i dati di giugno sull'hardware più popolare tra i suoi utenti e per il secondo mese consecutivo la NVIDIA GeForce GTX 1650 si conferma la GPU più diffusa, seppur in calo. A sorprendere però è come la serie GTX continui a crescere a un tasso sensibilmente superiore a quella RTX.

Se da un lato non sorprende che i giocatori si affidino a soluzioni ormai vetuste in un mercato che ha visto i prezzi delle GPU crescere esponenzialmente rispetto al passato, colpisce il trend che vede la GeForce GTX 1660 guadagnare quasi due punti percentuali rispetto al mese precedente (+1,87%). Un balzo significativo se si considera che la GeForce GTX 1050 rimane al vertice con il 5,67% complessivo.

Va ricordato che il sondaggio condotto da Steam si basa su una partecipazione esclusivamente volontaria, di conseguenza le fluttuazioni sono fisiologiche. Nel caso della GeForce GTX 1660, però, la crescita è a dir poco significativa, sintomo di un mercato che come abbiamo visto il mese scorso ha subito una pesantissima battuta d'arresto rispetto al 2022.

Per il resto poco cambia, NVIDIA continua a essere il marchio di riferimento tra i giocatori così come Intel quando ci si sposta sul fronte delle CPU, la quale ha strappato una piccola quota ad AMD negli ultimi due mesi. Tuttavia, è interessante notare che gli utenti Intel nella maggior parte dei casi sfruttano frequenze comprese tra i 2,3 e i 2,69 GHz laddove quelli AMD spingono tra i 3,3 e i 3,69 GHz. In ogni caso, le configurazioni a 4 e 6 core rimangono le più utilizzate con una quota combinata di quasi il 50% del totale.

Infine, per quanto riguarda la realtà virtuale, Oculus Quest 2 continua a rappresentare il dispositivo di riferimento, una scelta dettata soprattutto dal rapporto qualità/prezzo che sembra aver convinto gli appassionati della VR.