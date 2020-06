Nvidia GeForce RTX 3000, debutto a settembre sempre più probabile

La scorsa settimana nel mondo delle schede video ha tenuto banco il dissipatore della GeForce RTX 3080 (e di altri modelli di fascia alta della futura gamma Ampere), una soluzione particolare di notevoli dimensioni, segno che le schede video offriranno sì molto potenza, ma richiederanno anche un sistema di raffreddamento correttamente dimensionato per evitare temperature eccessive. Potete vederlo in questa notizia e in quest'altra, oltre che in rendering realizzati dagli appassionati sul possibile aspetto della scheda video finale.

Stando alle ultime indiscrezioni di Igor's Lab, quel dissipatore sarebbe solo uno dei due attualmente valutati da Nvidia, in vista del debutto ufficiale della nuova offerta nel mese di settembre. Altre fonti affermano che Nvidia starebbe pensando anche a un dissipatore a tripla ventola.

Processo Descrizione Finestra temporale BOM release Prepazione distinta dei componenti necessari Maggio / giugno EVT Test di convalida ingegneristica Da fine giugno a inizio luglio DVT Test di convalida del progetto Da inizio a metà luglio WS Sample funzionante Metà o fine luglio EMI Test Test di interferenza elettromagnetica Metà o fine luglio PVT Test di convalida prodotto Da fine luglio a inizio agosto PVT sorting Inizio agosto PPBIOS Preparazione BIOS Inizio agosto Ramp & MP Avvio produzione in volumi (FE) Agosto Debutto Eventi con i media e primi benchmark Settembre

Non è detto quindi che quello che abbiamo visto sarà adottato definitivamente, in quanto secondo una scaletta delle possibili tempistiche di lancio, Nvidia prenderà una decisione finale solo a luglio. Si tratta di una stima basata sui passaggi osservati dal produttore statunitense per le precedenti generazioni di schede, non di un vero e proprio "leak".

Per quanto riguarda le schede, Igor's Lab ritiene che vedremo una RTX 3090 (e non una RTX 3080 Ti o una Titan) con un Total Board Power - quindi tutta la scheda, non solo la GPU - di ben 350W in virtù di una GPU da 230W e ben 24 GB di memoria GDDR6X.

Consumi e perdite stimate Total Board Power 350 watt 24 GB GDDR6X (GA_0180_P075_120X140, 2.5 watt per modulo) -60 watt MOSFET, induttore, condensatori NVDD (tensione GPU) -26 watt MOSFET, induttore, condensatori FBVDDQ (tensione Framebuffer) -6 watt MOSFET, induttore, condensatori PEXVDD (tensione PCI Express) -2 watt Altre tensioni, sezione input (AUX) -4 watt Ventole, altro -7 watt Perdite PCB -15 watt Potenza GPU Circa 230 watt

Secondo Videocardz, tali informazioni - sebbene leggermente camuffate per proteggere la fonte - sarebbero reali, fornite da Nvidia ai partner all'inizio dello sviluppo. Prendete il tutto con le dovute cautele, sono indiscrezioni, se non la data di annuncio: settembre appare un mese sempre più probabile per il debutto delle prime soluzioni GeForce RTX "Ampere".