Nvidia DLSS arriva su Rust, LEGO Builder's Journey e guarda al mondo Linux

Nvidia DLSS, la tecnologia di IA pensata per aumentare le prestazioni preservando la qualità grafica, si prepara ad arrivare in nuovi titoli che si aggiungeranno agli oltre 55 che già la implementano: tra questi troviamo Control, Cyberpunk 2077, Fortnite, CoD: Warzone e molti altri titoli popolari.

L'azienda statunitense ha annunciato il supporto del DLSS da parte di Rust, popolare survival multiplayer di Facepunch Studios, a partire dal 1° luglio, mentre potete abilitarlo da subito anche in Necromunda: Hired Gun e Chernobylite.

Queste aggiunte si affiancano a cinque recenti annunci di titoli che guadagneranno il DLSS molto presto, se non subito: LEGO Builder's Journey oggi 22 giugno, DOOM Eternal il 29 giugno e Red Dead Redemption 2 prossimamente. Nelle ultime settimane, inoltre, abbiamo visto il DLSS approdare in Rainbow Six Siege, No Man's Sky e The Persistence, oltre che sotto forma di plugin per il nuovo Unreal Engine 5 dal 17 giugno, cosa che lo renderà facilmente integrabile nei giochi di nuova generazione.

Da non dimenticare che il plugin è già disponibile per l'UE4 da febbraio, e infatti da allora il ritmo con cui il DLSS è stato integrato nei giochi è aumentato. Il DLSS sarà una tecnologia nativa anche di Unity a partire dalla futura release 2021.2 e sono una dozzina i motori proprietari che supportano la tecnologia che sfrutta i Tensor core delle GPU Nvidia.

L'ultima novità è l'arrivo del supporto al DLSS sul Linux per i giochi basati sull'API Vulkan tramite Proton. Si parte con DOOM Eternal, No Man's Sky e Wolfenstein: Youngblood, con il supporto ai titoli DirectX con DLSS sempre via Proton in arrivo quest'autunno.

Nelle prossime ore AMD si appresta a introdurre una tecnologia chiamata AMD FidelityFX Super Resolution, differente per concezione ma simile per scopo finale: potete leggere qui qualche prima informazione, ma nelle prossime ore pubblicheremo un articolo dedicato più approfondito.