NVIDIA dimostra che i monitor con refresh rate alto aiutano a giocare meglio

I produttori di monitor gaming stanno rilasciando con continuità soluzioni con refresh rate molto alti, addirittura di 240 Hz. Ma offrono reali vantaggi ai giocatori? Non è facile dimostrarlo e visualizzare le differenze su internet, anche per la mancanza di player online che vadano oltre i 60 Hz.

Secondo uno studio realizzato da NVIDIA, e riassunto nel seguente grafico, i giocatori che hanno giocato ad almeno 180 fps hanno conseguito un K/D ratio migliore del 90% rispetto a chi giocava a 60 fps. "Di per sé, la correlazione non significa ovviamente causalità" specifica NVIDIA. "Ma giocare a fps alti migliora la fluidità delle animazioni, riduce il ghosting e il tearing, così come la latenza del sistema". Un display con alto refresh rate visualizza i frame più rapidamente e, in certe situazioni di gioco, può consentire di vedere un avversario prima rispetto a quanto avviene con un monitor a 60 Hz. Ovviamente, si parla di soluzioni tecniche destinate a una nicchia di pubblico sensibile alla questione della reattività della postazione di gioco e appassionata di titoli competitivi online.

Un monitor che si aggiorna molto velocemente visualizza prima il risultato dell'input del giocatore e si mantiene più fedele rispetto all'interazione. Una postazione di gioco con componenti altamente reattive aiuta il giocatore a ottenere migliori risultati in termini di rapporto uccisioni/morti (K/D ratio) nei giochi multiplayer competitivi, ovviamente se sussiste un'abilità di base da parte del giocatore stesso.

Non è una sorpresa che NVIDIA promuova questo concetto, perché il suo business è basato su hardware capace di renderizzare il più rapidamente possibile le immagini. Inoltre, negli ultimi anni ha investito molto su tecnologie come G-Sync, che servono proprio ad aggiornare opportunamente il display in funzione del lavoro svolto dalla scheda video.

Secondo l'articolo pubblicato sul sito di NVIDIA, siti come ProSettings.net e BattleRoyaleSettings.com evidenziano come la maggior parte dei pro player di giochi di tipo Battle Royale utilizzi monitor con refresh rate almeno di 144 Hz. NVIDIA ha anche sponsorizzato un contenuto del noto canale YouTube tecnico Linus Tech Tips sempre a proposito della correlazione tra alti refresh rate e K/D ratio.